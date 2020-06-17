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позов (490) США (20973) Трамп (4271) Болтон (108)

Адміністрація Трампа подала позов проти Болтона, щоб не допустити публікації його мемуарів

Адміністрація Трампа подала позов проти Болтона, щоб не допустити публікації його мемуарів

Адміністрація Трампа у вівторок звернулася з позовом до суду, щоб не допустити публікації мемуарів Джона Болтона про 17 місяців його роботи на посаді радника з питань національної безпеки президента США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє The Hill.

"У позові до Окружного суду США у Вашингтоні стверджується, що книга Болтона, яка має вийти 23 червня, містить засекречену інформацію, що може зашкодити національній безпеці в разі публікації до моменту завершення адміністрації розгляду її змісту", - зазначається в повідомленні.

Водночас у Трампа наголошують, що Болтон "регулярно мав справи з найбільш чутливою секретною інформацією" під час перебування на посаді.

Також читайте: Трамп пригрозив Болтону кримінальною відповідальністю за публікацію мемуарів

"Протягом двох місяців після звільнення з урядової служби Болтон уклав угоду про публікацію книги на суму близько $2 млн і склав рукопис на 500 сторінок, повний секретної інформації, яку він запропонував оприлюднити", - зауважується в позові.

У книзі, за інформацією видавництва Саймон і Шустер, міститься детальна інформація про відносини Трампа з Китаєм, Україною, Росією, Північною Кореєю, Іраном, Великою Британією, Францією та Німеччиною.

Також читайте: Білий дім хоче відредагувати книгу Болтона: "У рукописі міститься значний обсяг засекреченої інформації"

"Дональд Трамп не хотів би, щоб ви прочитали цю книгу", - кажуть у видавництві.

10 вересня 2019 року Трамп звільнив свого радника з питань національної безпеки Болтона.

11 листопада 2019 року стало відомо, що Болтон уклав угоду про видання мемуарів.

30 січня Білий дім виступив проти публікації книги Болтона.

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Топ коментарі
+5
Трамп и его администрация не знакомы с "Эффектом Стрейзанд" ?!
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17.06.2020 11:21
+4
А если бубачька захочет опубликовать в своих мемуарах заметку от Трампе, то что сделает Дональд?
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17.06.2020 11:18
+4
Нічого... І не тому, що "Бубочці" нічого сказать... Просто "Блазень" слова у складну фразу стулить не здатен... Я вже не кажу про "складнопідрядні", "складносурядні", та "складносупідрядні" речення... Не помічав, що у нього репліки, у "Кварталі", в основному, - прості фрази?. А коли починає говорить вільно, то "бекає" і "мекає"?...
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17.06.2020 11:47
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А если бубачька захочет опубликовать в своих мемуарах заметку от Трампе, то что сделает Дональд?
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17.06.2020 11:18 Відповісти
Нічого... І не тому, що "Бубочці" нічого сказать... Просто "Блазень" слова у складну фразу стулить не здатен... Я вже не кажу про "складнопідрядні", "складносурядні", та "складносупідрядні" речення... Не помічав, що у нього репліки, у "Кварталі", в основному, - прості фрази?. А коли починає говорить вільно, то "бекає" і "мекає"?...
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17.06.2020 11:47 Відповісти
Та там у нього набір слів зазвичай, які не мають ніякого сенсу. Прямо як у Кличка по-"молодості"
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17.06.2020 11:51 Відповісти
Трамп и его администрация не знакомы с "Эффектом Стрейзанд" ?!
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17.06.2020 11:21 Відповісти
И не говори. Те мемуары были бы нах никому не надо. А теперь продадут миллионными тиражами.
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17.06.2020 11:44 Відповісти
Спеціально поліз у Вікіпедію, перечитав... Так воно ж так і буде!!!
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17.06.2020 11:50 Відповісти
Нагадує наше "правосуддя" - ми не знаємо, що там і як, але вважаємо, що це злочинно. Щоправда, є суттєва різниця - в нас при такому "розкладі" саджають, а там подають до суду...
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17.06.2020 11:21 Відповісти
У Болтона видимо таки есть доказательства как Трамп с ****** сосались в сауне с мальчиками
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17.06.2020 11:22 Відповісти
"Не читали, але засуджуємо!...".
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17.06.2020 11:42 Відповісти
Трампопон горит синим пламенем... Везде одни провалы если не явная измена.. Вон "прекрасный парень" ( по оценке Трампопона, Ким, разрушил центр связи с Юж. Кореей и вводит войска в пограничную зону, грозя союзнику США. Пукин " чудесный парень по классификации Трампушки, тоже творит что хочет и готовит пожизненное обнуление и установление фашистской диктатуры., продолжает агрессию против Украины, Грузии, Сирии, Ливии, Молдовы.. Вывод войск из Германии, провал в Сирии, ослабление НАТО, пандемия которую прозявил Трампон, сначала забив на нее, а теперь обвинив МОЗ, давление на Киев и Зелю по поводу Байдена ( которую пока Украина пытается скрыть), масштабные волнения в США дошедшие до уличных боев, недовольство военных, уход от него значительной части видных республиканцев из администрации. и т.д. и т.п. Выбор у него не велик, либо цепляться зубами за власть либо тюрьма или эл. стул.. ( кстати в США отменили мораторий на смертную казнь), это так к славу.
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17.06.2020 12:04 Відповісти
 
 