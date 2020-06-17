Адміністрація Трампа подала позов проти Болтона, щоб не допустити публікації його мемуарів

Адміністрація Трампа у вівторок звернулася з позовом до суду, щоб не допустити публікації мемуарів Джона Болтона про 17 місяців його роботи на посаді радника з питань національної безпеки президента США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє The Hill.

"У позові до Окружного суду США у Вашингтоні стверджується, що книга Болтона, яка має вийти 23 червня, містить засекречену інформацію, що може зашкодити національній безпеці в разі публікації до моменту завершення адміністрації розгляду її змісту", - зазначається в повідомленні.

Водночас у Трампа наголошують, що Болтон "регулярно мав справи з найбільш чутливою секретною інформацією" під час перебування на посаді.

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"Протягом двох місяців після звільнення з урядової служби Болтон уклав угоду про публікацію книги на суму близько $2 млн і склав рукопис на 500 сторінок, повний секретної інформації, яку він запропонував оприлюднити", - зауважується в позові.

У книзі, за інформацією видавництва Саймон і Шустер, міститься детальна інформація про відносини Трампа з Китаєм, Україною, Росією, Північною Кореєю, Іраном, Великою Британією, Францією та Німеччиною.

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"Дональд Трамп не хотів би, щоб ви прочитали цю книгу", - кажуть у видавництві.

10 вересня 2019 року Трамп звільнив свого радника з питань національної безпеки Болтона.

11 листопада 2019 року стало відомо, що Болтон уклав угоду про видання мемуарів.

30 січня Білий дім виступив проти публікації книги Болтона.