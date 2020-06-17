Міжнародний форум з питань безпеки в Галіфаксі закликає Україну припинити політичні переслідування

Міжнародний форум з питань безпеки в Галіфаксі закликав президента України Володимира Зеленського припинити його переслідування щодо свого попередника Петра Порошенка.

Про це йдеться повідомленні Форуму.

"Президенту Зеленському варто знати, що прихильники демократичного та економічного розвитку України не мають жодних ілюзій щодо політичних мотивів, які стоять за спробами ув’язнити колишнього Президента України Петра Порошенка", - наголосив Президент Міжнародного форуму з питань безпеки у Галіфаксі Петер Ван Прааг.

Порошенку, який залишив посаду Президента України після минулорічних виборів, нині загрожує більше десятка обвинувачень, що були розпочаті проти нього прокурорами, які діють від імені Президента Зеленського. У разі визнання винним, йому загрожує до 10 років в’язниці.

"Україна зробила багато самопожертв на шляху до свого демократичного та процвітаючого майбутнього, і Президенту Зеленському варто зрозуміти, що будь-які спроби кинути за ґрати своїх політичних опонентів не повинні мати місця в країні, яка прагне бути частиною спільноти цивілізованих націй", - зазначив Ван Прааг.

"У разі ув’язнення колишнього Президента Порошенка, Україні загрожують серйозні наслідки для її відносин з демократичними державами та інституціями, як і порушить питання про те, чи варто західним націям продовжувати надавати свою економічну та фінансову допомогу країні, яка відмовилася від верховенства права", - застеріг Ван Прааг.

Підсумовуючи, Ван Прааг наголосив, що "у кращих інтересах демократичного майбутнього України Президенту Зеленському було б негайно закликати до припинення всіх слідчих дій щодо пана Порошенка".

Міжнародний форум з питань безпеки у Галіфаксі є позапартійною, неприбутковою організацією, яка проводить провідну у регіоні Північної Америки конференцію з питань міжнародних відносин та безпеки. Її місія полягає у зміцненні стратегічного співробітництва між демократіями світу.

Цьогорічна конференція відбудеться 20-22 листопада 2020 року.