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Порошенко (15078) переслідування (93)

Міжнародний форум з питань безпеки в Галіфаксі закликає Україну припинити політичні переслідування

Міжнародний форум з питань безпеки в Галіфаксі закликає Україну припинити політичні переслідування

Міжнародний форум з питань безпеки в Галіфаксі закликав президента України Володимира Зеленського припинити його переслідування щодо свого попередника Петра Порошенка.

Про це йдеться повідомленні Форуму.

"Президенту Зеленському варто знати, що прихильники демократичного та економічного розвитку України не мають жодних ілюзій щодо політичних мотивів, які стоять за спробами ув’язнити колишнього Президента України Петра Порошенка", - наголосив Президент Міжнародного форуму з питань безпеки у Галіфаксі Петер Ван Прааг.

Порошенку, який залишив посаду Президента України після минулорічних виборів, нині загрожує більше десятка обвинувачень, що були розпочаті проти нього прокурорами, які діють від імені Президента Зеленського. У разі визнання винним, йому загрожує до 10 років в’язниці.

"Україна зробила багато самопожертв на шляху до свого демократичного та процвітаючого майбутнього, і Президенту Зеленському варто зрозуміти, що будь-які спроби кинути за ґрати своїх політичних опонентів не повинні мати місця в країні, яка прагне бути частиною спільноти цивілізованих націй", - зазначив Ван Прааг.

"У разі ув’язнення колишнього Президента Порошенка, Україні загрожують серйозні наслідки для її відносин з демократичними державами та інституціями, як і порушить питання про те, чи варто західним націям продовжувати надавати свою економічну та фінансову допомогу країні, яка відмовилася від верховенства права", - застеріг Ван Прааг.

Підсумовуючи, Ван Прааг наголосив, що "у кращих інтересах демократичного майбутнього України Президенту Зеленському було б негайно закликати до припинення всіх слідчих дій щодо пана Порошенка".

Міжнародний форум з питань безпеки у Галіфаксі є позапартійною, неприбутковою організацією, яка проводить провідну у регіоні Північної Америки конференцію з питань міжнародних відносин та безпеки. Її місія полягає у зміцненні стратегічного співробітництва між демократіями світу.

Цьогорічна конференція відбудеться 20-22 листопада 2020 року.

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Топ коментарі
+16
А таво. відповідь тобі прийнятна зєбільониш?
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17.06.2020 11:26
+14
Кто еще не ткнул зеленых в их зловонное?
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17.06.2020 11:29
+13
до квартального идиота что-нибудь доходит? Или он вместе со своим зеленым мозгом, достаашимся от криворожского Сруля, заперся в самоизоляции???
Обращаюсь к 73% кретинов, вложивших свои ожидаия в клоуна-эксцентрика: намекните этой никчемной мрази, что президент - это не только булава, сюртук и видосики... это, прежде всего, способность мыслить по-украински...
Зебуин квартальный - полнейший политический банрот... при живом "президенте" страной рулят портянки, дерьмаки, венндиктовы, рюкзаковы и прочая мразь... а бубочка, если шо, ничего и никому...
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17.06.2020 11:29
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він не мав навіть Коаліції..
до речі,ще одне питання для Суду.

Яким чином Порошенко підписав призначення Спікера Парубія і Голову Уряду Гройсмана ?
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17.06.2020 12:46 Відповісти
друга головна ознака 73/43%зебіла - суцільний дебілізм. Конкретно стосовно https://censor.net/user/31269 його дебілізм проявився в абсолютному незнання чинного законодавства України; відповідно до якого Президент України не призначає ні спікера, ні колову Уряду.
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17.06.2020 17:55 Відповісти
а давайте и против януковича прекратим.....
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17.06.2020 12:23 Відповісти
Ван Прааг
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17.06.2020 14:43 Відповісти
ЗЕЛЕНЫЙ недоумок ничего не понял
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17.06.2020 15:27 Відповісти


Міжнародний форум з питань безпеки в Галіфаксі закликає Україну припинити політичні переслідування - Цензор.НЕТ 5945
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17.06.2020 12:28 Відповісти
Щ таке "форум" ?

-зібрались..поговорили..


хто такий "директор форуму" у період між ЩОРІЧНИМИ форумами ?
організатор наступного.Спікер...
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17.06.2020 12:30 Відповісти
Міжнародний форум з питань безпеки в Галіфаксі закликає Україну припинити політичні переслідування - Цензор.НЕТ 8481
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17.06.2020 12:33 Відповісти
на рахунок Шарія- В ТОЧКУ )))
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17.06.2020 12:37 Відповісти
Ці наші ******* коричневозеленосорочечники хочуть своїми недолугими звинуваченнями, довести людей чи то до еміграції (про що прямо говорив Портнов), чи просто тупо засудити, чи витримати у СІЗО пару років, чи просто своїм "юридичним" булінгом довести людину до смерті чи до важкої хвороби. Батьку Порошенка уже допомогли ...
Такими темпами вони концентраційні табори скоро почнуть будувати.
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17.06.2020 12:39 Відповісти
употроті порохофіли чомусь вирізняються любов"ю до "танців на кістках"..


Вже звинувачують зе у "доведенні до смерті"..

Такі самі нікчеми і негідники "без морально -етичних засад",як і їх "Лідер"
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17.06.2020 12:45 Відповісти
Голослівний вилив зеленого лайна.
P.S. А що не допомогли брехнею, відосиками та постійним цькуванням сина?
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17.06.2020 12:50 Відповісти
Ще раз..

своїм "юридичним" булінгом довести людину до смерті чи до важкої хвороби. Батьку Порошенка уже допомогли ...



Це у мене "голослівні заяви" ?
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17.06.2020 12:56 Відповісти
А що Вам не подобається? Ви колись позивачем чи відповідачем у будь якій справі були?
Це додає здоров"я? А тут десятки справ із нічого.
Чи, можливо, Ви думаєте, що справа проти Антоненка, Дугар, Кузьменко їм здоров"я додає.
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17.06.2020 14:12 Відповісти
Марина вже навчилась сушити сухарі? )))
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17.06.2020 12:51 Відповісти
Нафига, отстаёшь от жизни, Малюська подготовил оплачиваемые камеры, "Велюр" каклетки доставит. Но это будет не для пятого, а на полшестого.
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17.06.2020 13:37 Відповісти
Ми вміємо чекати. )
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17.06.2020 13:39 Відповісти
Могли б і не писати. Ми знаємо, що ви "терпіли"
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17.06.2020 13:50 Відповісти
Давно з зони відкинувся, баклан? )))
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17.06.2020 13:55 Відповісти
ще одна ознака 73/43%зебіла - суцільний дебілізм, який не дозволяє їм розпізнатти навіть стать опонентки.
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17.06.2020 17:58 Відповісти
Чи не головна ознака упоротого порохобота - цинічна брехня і віра у святого Питра.
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17.06.2020 18:15 Відповісти
Очередной неизвестный говнофорум на зарплате свинопороха
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17.06.2020 14:37 Відповісти
Всё говно мира горой стало на защиту Свына!
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17.06.2020 16:44 Відповісти
Следующими о недопустимости палитическага преследования должны выступить всемирный форум сохранения пушных зверьков, лига сексуальных реформ и ЛГБТ сообщество 😁
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17.06.2020 16:49 Відповісти
І клуб любителів пива з Гамбургу.
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17.06.2020 18:17 Відповісти
Не, вряд ле, там таких не любят ! А вот любители чоколада, может быть!
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17.06.2020 19:36 Відповісти
О,що вкраденні гроші в людей роблять!!!
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17.06.2020 22:34 Відповісти
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