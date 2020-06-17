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росія (63556) Донбас (22348) мінські угоди (2227) Тристороння контактна група (827) Єрмак Андрій (1352)

Консультативна рада - колективна ідея. Спочатку думали про обраних у 2010-му представників влади, але їх виявилося складно знайти, - Єрмак

Консультативна рада - колективна ідея. Спочатку думали про обраних у 2010-му представників влади, але їх виявилося складно знайти, - Єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак не є автором ідеї про створення Консультативної ради при Тристоронній контактній групі, це результат колективного обговорення.

Про це заявив Єрмак в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Я не пам'ятаю, хто конкретно озвучив цю ідею. Ідея народилася під час переговорів. По-моєму, час показав, що я не з боязкого десятка. Якби це була моя ідея, я б сказав. Можливо, у процесі розмови хтось сказав про те, що може бути якась рада в рамках політичної підгрупи, хтось інший запропонував назвати її Консультативною. Тобто не було одного автора ідеї. Так, я як і раніше вважаю, що ніякої "зради" в цьому не було. І завжди говорив, що без підтримки суспільства, без того, щоби суспільство розуміло, що і як ми робимо, не буде ніяких рухів з нашого боку", – зазначив Єрмак.

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За його словами, рішення про Консультативну раду народилося як альтернатива переговорам із так званими представниками ніким не визнаних квазідержавних утворень "ЛНР/ДНР".

"Як тільки почалася моя робота в Нормандському форматі, коли президент Зеленський вступив на посаду, а Леонід Кучма був призначений главою нашої делегації, ми прочитали Мінські угоди й побачили, що там є положення про узгодження трьох законопроєктів із так званими представниками територій. Звісно, відразу постало питання: хто такі ці "представники територій"? Ми побачили, що шість років суспільство годували брехнею, що за одним столом з українською делегацією сиділи так звані представники ніким не визнаних квазідержавних утворень "ЛНР/ДНР". Більш того, у Мінських угодах навіть зафіксовані їхні підписи. За чиєї ініціативи вони там з'явилися – окреме питання… згодом історія відповість на питання, як там з'явилися підписи представників так званих невизнаних республік. Але норма про узгодження в цьому випадку була так сформульована, що ми п'ять місяців морочили собі голову, як її трактувати. Звісно, це була хитрість", – зазначив глава ОП.

За його словами, під час аналізу пункту про узгодження використовувалися різні варіанти.

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"Президент відразу заявив – і в Парижі, і в Мюнхені – що ми проти того, щоби представниками територій вважалися представники ніким не визнаних квазідержавних утворень "ЛНР/ДНР". Ми з ними ніколи ні про що домовлятися не будемо. Розглядалися різні варіанти. Ми пропонували вважати представниками тієї сторони останніх обраних в Україні представників влади у 2010-му році. Але їх виявилося досить складно знайти. Тому ми задекларували: будемо говорити з народом, з представниками громадянського суспільства, що не мають стосунку до невизнаних квазідержавних утворень, які не є терористами, сепаратистами, не брали участі у військових діях, є моральними авторитетами й шановані місцевими жителями. Причому це можуть бути й тимчасово переміщені особи, яким у силу зрозумілих причин довелося покинути тимчасово окуповані території. Тому Консультативна рада – просто назва. Ідея, яка народилася 11 числа як можливий варіант вирішення цієї проблеми", – резюмував Єрмак.

Нагадаємо, від Консультативної ради в результаті відмовилися через критику всередині держави.

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Топ коментарі
+15
Если сегодня посадить тех,кто сотрудничает с кацапами,то завтра нужно объявлять,срочно,выборы президента и ВР
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17.06.2020 11:37
+11
Найкраща ідея посадити ЗЄрмака в тюрму за співпрацю з кацапами.
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17.06.2020 11:30
+9
А они там, откуда выполз Ермак, в Москве. Он, что там их не видел. Там все лигитимные с 2010 года.
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17.06.2020 11:36
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Найкраща ідея посадити ЗЄрмака в тюрму за співпрацю з кацапами.
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17.06.2020 11:30 Відповісти
І "колективна ідея" відразу щезне...
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17.06.2020 11:37 Відповісти
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17.06.2020 11:38 Відповісти
Если сегодня посадить тех,кто сотрудничает с кацапами,то завтра нужно объявлять,срочно,выборы президента и ВР
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17.06.2020 11:37 Відповісти
Это было бы правильно надо всегда поступать честно.
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17.06.2020 11:52 Відповісти
д,Ерьмо,ка
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17.06.2020 11:41 Відповісти
Тут ви не праві. Колективна відповідальність? Ну добре, вивести всю зелену бидлоту, на чолі найвеличнішого Зевиродка і розстріляти. Ось така колективна відповідальність
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17.06.2020 12:25 Відповісти
Посадити всю шоблу - це програма максимум.
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17.06.2020 13:22 Відповісти
90% власти на востоке Украины избранные в 2010 это рыги, которые звали Путлера и в основном смылись в Рашку, а оставшиеся перекрасились в борцунов с "хунтой". И вот с этими уродами оно пытается нас заставить говорить ?
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17.06.2020 11:35 Відповісти
А они там, откуда выполз Ермак, в Москве. Он, что там их не видел. Там все лигитимные с 2010 года.
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17.06.2020 11:36 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bb%d0%b8%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d0%bd.html Либеральная антиукраинская гниль - она ​​же власть ЗЕ - добралась и до образования, - Тягнибок Июнь 17, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bb%d0%b8%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d0%bd.html#comments Комментарии: 1 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bb%d0%b8%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d0%bd.html Консультативный совет - коллективная идея. Сначала думали об избранных в 2010-м представителях власти, но их оказалось сложно найти, - Ермак - Цензор.НЕТ 8055 Думают, как отменить ЗНО, чтобы восстановить взяточничество при поступлении в вузы. Собираются изменить закон об образовании, чтобы угодить фанатикам «русского мира» (отменить обязательность обучения на государственном языке в средних и старших классах). Готовятся назначить министром образования Шкарлета (эксрегионала, соратника Табачника и кандидата в депутаты от БПП)! И уже сейчас уничтожают кадровый состав в учебных заведениях!!!https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bb%d0%b8%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d0%bd.html#more-106041 Читать далее
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17.06.2020 11:38 Відповісти
Агент влияния ***** Эрмек в поте лица отрабатывает кремлевские серебренники.
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17.06.2020 11:38 Відповісти
Звично збрехав кацапоід Їрмах.
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17.06.2020 11:44 Відповісти
Колективна ідея це як? У вас колективний розум? Один на всіх?
Ідея народжується у конкретної людини, ця людина її висловлює і пропонує обговорити. І тоді виникає колективне РІШЕННЯ, а не ідея!
А вам, курвам, лаври совка спокою не дають: "Єсть мнєніє", "По просьбам трудящихся" і т.д.
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17.06.2020 11:45 Відповісти
Ну это значит, что по его мнению никто конкретно за это не отвечает.
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17.06.2020 12:06 Відповісти
НУ что-то типа "и я не я, и она не моя, и вообще я - кастрат".А брат живой или убиенный? В Америке Волкер до сих пор в недоумении по этому вопросу.
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17.06.2020 13:23 Відповісти
МАЙКЛ МАККЕЙ: ПОЛІТИЧНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ПОРОШЕНКА ЗМУСИТЬ ЗАПРОВАДИТИ САНКЦІЇ ПРОТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО.
17.06.2020 11:22"Якщо президент Зеленський заарештує колишнього президента Порошенка, друзі України потраплять у кризу. Нам доведеться знайти спосіб покарання адміністрації Зеленського за вибіркове переслідування, підтримуючи українців у їх постійній боротьбі проти російської агресії", - пише МакКей.

Консультативный совет - коллективная идея. Сначала думали об избранных в 2010-м представителях власти, но их оказалось сложно найти, - Ермак - Цензор.НЕТ 9679
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17.06.2020 11:45 Відповісти
Предлагаю отменить безвиз и прекратить любую финансовую помощь! Зебилы должны страдать да и порохоботы тоже потому что дали власть зебилам!
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17.06.2020 12:08 Відповісти
Ермак вообще в курсе, что срок их каденции и полномочий, давно истек и они как "представители власти" являются не более законными и легитимными, чем любой бомж с улицы?!
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17.06.2020 11:45 Відповісти
Ермак является генератором очень χεροβых идей. Ему лучше на Московию ехать, и там их вырабатывать. От этого мокшандия быстрее развалится.
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17.06.2020 11:50 Відповісти
"Це була спільна ідея"- путлєра і наших **************. Зеленський нещадно критикував Мінські домовленості. Так треба ж було відмовитися, сказати всьому світу, що вони нікчемні і підписані під примусом значно сильнішого агресора і окупанта. Так ні ж - "я побачив в очах шановного пуйла мир". Д..ли, тля
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17.06.2020 11:56 Відповісти
И всегда говорил, что без поддержки общества, без того, чтобы общество понимало, что и как мы делаем, не будет никаких движений с нашей стороны.

А где кацапский мудель Ермак увидел общественную поддержку легализации сепаров?
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17.06.2020 12:05 Відповісти
Мля что за бред он несет! Одному мне напоминает смесь детского сада и цырка?!
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17.06.2020 12:06 Відповісти
Він вважає всіх баранами, а себе стратегом і розумником.
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17.06.2020 12:07 Відповісти
Вобще то он прав прокатило ведь год назад!
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17.06.2020 12:09 Відповісти
Рекомендую послухати, що каже про Єрмака Гео Лерос в інтерв"ю Яніні Соколовій.
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17.06.2020 12:06 Відповісти
Скинь ссылочку
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17.06.2020 12:39 Відповісти
Гео Лерос про Єрмака. https://www.youtube.com/watch?v=c3sUQQCcuek
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17.06.2020 15:04 Відповісти
Ну да.....
Смотря с кем ты консультируешься.....
С Бойко, Медведкой, путей, ФСБ, ГРУ? Требуемое подчеркнуть.
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17.06.2020 14:17 Відповісти
 
 