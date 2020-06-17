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Справу про $5 млн хабаря голові ФДМ передано у ВАКС для розгляду по суті

Справу про $5 млн хабаря голові ФДМ передано у ВАКС для розгляду по суті

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) передали в суд обвинувальний акт щодо осіб, які намагалися дати хабар в розмірі $5 млн очільнику Фонду державного майна України.

Про це повідомляє пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні обвинувальний акт стосовно учасників злочину направлений до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, вони пропонували $5 млн США голові Фонду за призначення певної людини на посаду директора ВАТ "Одеський припортовий завод", 99,5% акцій якого належать державі.

Також читайте: Рекордний хабар у $6 млн: суд заарештував Ільяшенка на 2 місяці з можливістю застави 84 млн грн

Як наголошується, співробітники правоохоронних органів затримали вказаних осіб відразу після передачі першої частини неправомірної вигоди в сумі $ 50 тис.

31 січня трьом фігурантам справи було повідомлено про підозру.

Справу про $5 млн хабаря голові ФДМ передано у ВАКС для розгляду по суті 01

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Топ коментарі
+2
Первоначально,вроде было 6млн. или я ошибаюсь?)))
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17.06.2020 11:44
+1
может мыши?
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17.06.2020 11:48
+1
Нуу, років 10 будуть котика за фаберже тягати....
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17.06.2020 11:49
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Первоначально,вроде было 6млн. или я ошибаюсь?)))
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17.06.2020 11:44 Відповісти
может мыши?
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17.06.2020 11:48 Відповісти
то другая )))))
специально проверил )))) бо тоже хотел хохмить про мышей ))))
Экс-чиновник (директор по правовым вопросам Burisma А. Кича) рассчитывал, что за $6 млн закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.
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17.06.2020 11:57 Відповісти
Дякую за поправку)
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17.06.2020 12:11 Відповісти
Это другое дело совсем(ОАО "Одесский припортовый завод")! )))
По этому уже закончилось следствие и передано в суд(ВАКС).
А 6 миллионов это новое дело - https://censor.net/news/3201888/rekordnaya_vzyatka_v_6_mln_stalo_izvestno_kak_prohodila_operatsiya_nabu
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17.06.2020 11:58 Відповісти
... какие 6? не-не было 5, а лимончик где-то по дороге и потерялся как и всегда ... как в том стишке: ... за время в пути, собака могла подрасти (а тут наоборот, собака усохла) .. ну не дебили журналюги? вот поэтому в последнее время читаю выборочно, в основном читаю зоголовки - потому что основной вал информации влажные желания журналиста, для продвижения своего "товара" (статьи, заметки)
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17.06.2020 12:40 Відповісти
Нуу, років 10 будуть котика за фаберже тягати....
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17.06.2020 11:49 Відповісти
Потім повідомлять: виявлені кошти або зовні схожі на долари США або з виявленнями підробки про що усі знали
Скоро вагонами буду взятки носить как в Зимбабве
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17.06.2020 12:01 Відповісти
колядники
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17.06.2020 12:11 Відповісти
можна ще років 10 не відкривати сторінку цензора.нічого не змінюється
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17.06.2020 12:13 Відповісти
 
 