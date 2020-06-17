Справу про $5 млн хабаря голові ФДМ передано у ВАКС для розгляду по суті

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) передали в суд обвинувальний акт щодо осіб, які намагалися дати хабар в розмірі $5 млн очільнику Фонду державного майна України.

Про це повідомляє пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні обвинувальний акт стосовно учасників злочину направлений до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, вони пропонували $5 млн США голові Фонду за призначення певної людини на посаду директора ВАТ "Одеський припортовий завод", 99,5% акцій якого належать державі.

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Як наголошується, співробітники правоохоронних органів затримали вказаних осіб відразу після передачі першої частини неправомірної вигоди в сумі $ 50 тис.

31 січня трьом фігурантам справи було повідомлено про підозру.