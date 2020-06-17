Справу про $5 млн хабаря голові ФДМ передано у ВАКС для розгляду по суті
Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) передали в суд обвинувальний акт щодо осіб, які намагалися дати хабар в розмірі $5 млн очільнику Фонду державного майна України.
Про це повідомляє пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.
"На сьогодні обвинувальний акт стосовно учасників злочину направлений до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.
За версією слідства, вони пропонували $5 млн США голові Фонду за призначення певної людини на посаду директора ВАТ "Одеський припортовий завод", 99,5% акцій якого належать державі.
Як наголошується, співробітники правоохоронних органів затримали вказаних осіб відразу після передачі першої частини неправомірної вигоди в сумі $ 50 тис.
31 січня трьом фігурантам справи було повідомлено про підозру.
Будь ласка, зачекайте...
специально проверил )))) бо тоже хотел хохмить про мышей ))))
Экс-чиновник (директор по правовым вопросам Burisma А. Кича) рассчитывал, что за $6 млн закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.
По этому уже закончилось следствие и передано в суд(ВАКС).
А 6 миллионов это новое дело - https://censor.net/news/3201888/rekordnaya_vzyatka_v_6_mln_stalo_izvestno_kak_prohodila_operatsiya_nabu
Скоро вагонами буду взятки носить как в Зимбабве