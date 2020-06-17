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Хараберюш (14) операція Об’єднаних сил (6725)

Терориста Пастухова, причетного до вбивства контррозвідника СБУ Хараберюша, затримано в зоні ООС. ФОТО

Днями в зоні ООС затримали двох мешканців Мар'їнки, які рухалися в бік позицій ЗСУ. Один із них - Сергій Пастухов 1982 року народження - причетний до вбивства полковника СБУ Олександра Хараберюша і раніше вже затримувався, але був звільнений у межах обміну полоненими.

Про це повідомив у своєму блозі на Цензор.НЕТ журналіст, військовий Михайло Ухман.

"За кілька тижнів до вбивства нашого полковника Пастухову передали вибухівку, яку він згодом віддав терористці Юлії Прасоловій. Саме вона заклала вибухівку під автомобіль Олександра Хараберюша. За сприяння тероризму Пастухову присудили 12 років ув’язнення, проте внаслідок домовленостей Зеленського з Путіним, злочинець відправився на окуповану територію", - повідомляє Ухман.

Терориста Пастухова, причетного до вбивства контррозвідника СБУ Хараберюша, затримано в зоні ООС 01

За словами журналіста, Пастухова відправили разом з напарником Сьомкіним розвідати позиції українських військ.

"Коли бійці ЗСУ затримали цих двох телепнів, Пастухов раптово почав нервувати і непевно бурмотіти: "Не віддавайте мене СБУ", "Краще пристреліть тут" і так далі", - пише Ухман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генерал ФСБ уродженець України Мінаєв відправив друга вбивати українців, а тепер мститься за його ліквідацію

Він повідомив, що нині Пастухов перебуває в Маріуполі, де з ним проводяться слідчі дії.

"Цікаво, що російські окупанти вже відреагували на зникнення свого найманця і заявили, що він просто купався, а бійці ЗСУ його затримали незаконно", - додав Ухман.

Нагадаємо, у 2014 році полковник СБУ Олександр Хараберюш переїхав з родиною до Маріуполя з Донецька. 31 березня 2017 року його автомобіль було підірвано в Маріуполі на перехресті проспекту Металургів і вулиці Каффайської, сам він загинув на місці. Причиною вибуху стала радіокерована міна, закладена в автомобіль.

Дивіться також: Цього дня три роки тому загинув один з найкращих контррозвідників України - полковник Олександр Хараберюш. ВIДЕО

31 жовтня 2017 року Глава СБУ Василь Грицак провів брифінг, на якому озвучив, що під час оперативних заходів в Одесі затримано 29-річну мешканку Донецька Юлію Прасолову, підозрювану в скоєнні злочину. Жінка прибула до Одеси для отримання біометричного паспорта. Пізніше Юлія Прасолова зізналася в тому, що саме вона заклала вибухівку в машину полковника СБУ. За участь у теракті вона отримала 15 тисяч доларів.

Президент України Петро Порошенко нагородив Олександра Хараберюша орденом "За мужність" 1 ступеня (посмертно).

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Топ коментарі
+141
ВаЗЕліновий недоумок знову його відпустить. Оце доля.
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17.06.2020 11:59
+75
.....так поэтому и шастают на передовой и не парятся.....
.....таким только маслина в голову должна быть "доля".....
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17.06.2020 12:02
+62
ватний баран - це доля..Знову в полоні
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17.06.2020 11:58
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Нужно СБУшникам что-то делать с этими "проходными дворами"- кпп.Наверняка, спокойно эта особа прошла через них.И шастают туда сюда все кому не лень,в т.ч.и террористы со шпионами и криминалом под видом мирных обывателей.
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17.06.2020 15:09 Відповісти
зря ватный засланец переживает - Зеля-говнокомандувач отпустит всё говно взад и по многу раз, если шо.. это только у патриотов Украины при зебилах всегда будут проблемы и нет права на ошибку ни на Лугандонии ни в Украине
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17.06.2020 15:23 Відповісти
Вот мне интересно, когда рашка кого-то задерживает она что отпускает их просто так? Вот задержали американца какого-то, впаяли ему 17 лет и будут торговаться, повышая его стоимость до миллиарда. Неужели наш недоумок так и не понял как это работает? Та можно легко арестовать Медведчука или его жену или его повара по любому поводу и торговаться, повышая ставки. Но о чем это я, тут же надо быть политиком , а не...
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17.06.2020 17:03 Відповісти
Ще один "епізод" по якому зЄ- буде мати Кримінальне провадження- нехай підмиваеться, це зараз він тіпа "мачо"...- побачим коли "ксіву" Преза здасть...- а того чьморя прокацапа...- він повинен просто здохнути, якщо Контрики себе ще ПОВАЖАЮТЬ...
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17.06.2020 17:33 Відповісти
Навіщо його затримали? Кацапи на своїх помийницях вважали Хараберюша одним з найстрашніших ворогів. Його загибель була для них великою перемогою, важливішою, ніж вбивство навіть когось із наших міністрів. Бо саме він планував і здійснював багато успішних операцій проти кацапів. Саме цього вбивцю не можна було брати живим. Тепер його відпустять, а це буде ударом саме по репутації наших спеців, що тепер навіть їх можна безкарно намагатись убити
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17.06.2020 17:52 Відповісти
Жил не тужил террорист Пастухов -
Ждёт его нынче судьба петухов
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17.06.2020 18:22 Відповісти
а в наших бійців, що куль не було??? В топку та ій годі
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17.06.2020 18:50 Відповісти
Зеля обменяет на каких нибудь ватных гражданских
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17.06.2020 19:25 Відповісти
Я не розумію одного - для чого таких ублюдків затримувати коли можна просто пристрелити по тихому і залишити на корм для бродячих собак їхні гнилі тіла знаючи що їх знову віддадуть по так званих обмінах за наших заручників *****???
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17.06.2020 19:30 Відповісти
Какие умные у него глаза.... Слюшай, свидетелем будишь? Ты туда не ходи! Там следы!
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18.06.2020 08:22 Відповісти
" Не отдавайте", " лучше пристрелите!" , а почему не было попытки к бегству?
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17.06.2020 19:48 Відповісти
"А поговорить".
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18.06.2020 08:03 Відповісти
його і справді можуть відпустити просто так навіть без обміну, бо є офіційна заява: "... российские оккупанты уже отреагировали на исчезновение своего наемника и заявили, что он просто купался, а бойцы ВСУ был задержан незаконно"! і як вам це?

злочинець, який вже скоїв злочин, за який практично ніяк не покараний, вдруге повертається на територію України, де його "НЕЗАКОННО" затримали!
і бубочка звісно відпустить його. хто не вірить? робимо ставки!
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17.06.2020 19:58 Відповісти
я бы 100уе подкинул бы на какой то биткоин счет
шоб кончили козла
смысл в расследованиях???
шо Хараберюша
шо шавку плятскую шеремета кончили одним способом и одни и те же подходы....
чем больше накрыть исполнителей
тем дороже операции обходятся фсб
даже бараны на ширковой системе боятся смерти
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18.06.2020 01:04 Відповісти
хорошо, что поймали этого дятла.
обменяют снова на нашего ценного воина.
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18.06.2020 03:30 Відповісти
На чергового *таксиста * ?
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18.06.2020 07:03 Відповісти
за чергового *таксиста* какао-тролляк отлавливают и в лднр отправляют на обмен.
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18.06.2020 08:18 Відповісти
Этого ублюдка надо добротно, качественно покалечить, чтобы в случае обмена долго не прожил. Чтобы при любых раскладах он долго мучился, но недолго жил...
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18.06.2020 09:33 Відповісти
Затримали. Чудово. І знову його обміняють. А він знову опиниться в зоні ООС.
А не краще було цього покидька одвухсотити "при вчиненні опору"або "при спробі втечі"?
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18.06.2020 10:17 Відповісти
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