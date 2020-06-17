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Протокол про Консультативну раду не має жодної сили, але це дозволило нам повернути 20 громадян України, - Єрмак

Протокол про Консультативну раду не має жодної сили, але це дозволило нам повернути 20 громадян України, - Єрмак

Підписи Андрія Єрмака з українського боку і Дмитра Козака - з російського під домовленістю про створення Консультативної ради при ТКГ не несуть ні юридичної, ні моральної сили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава Офісу Президента заявив в інтерв'ю LB.ua.

"Жодної сили вони не мають. Там не стоїть підпис. Там є просто слово "згоден"", - зазначив Єрмак.

Але вже це, за його словами, дозволило здійснити обмін утримуваними особами і повернути 20 громадян України.

"Протокол про Консультативну раду - що тоді, що зараз - не має ніякої сили. Але це дозволило нам здійснити обмін полоненими і повернути 20 наших громадян. Я вважаю, що це було того варте. Я радий, що суспільство уважно стежить за всіма процесами. Ми змогли повернути людей, підбадьорити Мінський процес і зайняти домінуючу позицію. Коли суспільство побачить, які люди будуть з'являтися в межах ТКГ, будь-які підозри і натяки на зраду розвіються", - упевнений голова Офісу президента.

Будь-яку критику в межах Мінського процесу Андрій Єрмак, за його словами, сприймає по-філософськи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Консультативна рада - колективна ідея. Спочатку думали про обраних у 2010-му представників влади, але їх виявилося складно знайти, - Єрмак

"Я це сприймаю по-філософськи. Переконаний, що ті люди, які сьогодні ставляться до всього зі скепсисом, побачивши результат, до якого ми рухаємося, нехай і не скажуть відкрито, але точно подумають: "Чорт, я був неправий, даремно я так думав"", - зазначив він, додавши, що результат - це: "Припинення війни на наших умовах. Кордон під нашим контролем. Повернення наших територій. У майбутньому - повернення Криму".

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков відкинув створення Консультативної ради в ТКГ з питань Донбасу.

"Немає відповіді від німецької сторони, від французької, від ОБСЄ. Тому це питання вже є недоцільним. Забули і йдемо далі", - заявив віцепрем'єр.

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Топ коментарі
+13
Когда враг Украины дермак открывает рот, значит врёт.
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17.06.2020 12:15
+11
Чому цей російський агент босих пір на свободі?
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17.06.2020 12:10
+10
сказки під редакцією д'Єрмака
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17.06.2020 12:09
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сказки під редакцією д'Єрмака
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17.06.2020 12:09 Відповісти
100%. повсякчасна та неосяжна імітація бурної діяльності
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17.06.2020 12:21 Відповісти
Имеет. Они ведут войну против Украины заодно с кремлём, и это - имеет и силу, и результаты.
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17.06.2020 12:22 Відповісти
чотирьох таксистів і собаку?
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17.06.2020 12:09 Відповісти
Чому цей російський агент босих пір на свободі?
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17.06.2020 12:10 Відповісти
Ну це риторичне запитання? Бо вони при владі.
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17.06.2020 12:37 Відповісти
а теперь рашка все приостановила из-за того что пункты по её мнению не выполняются так как надо, и обмен вообще приостановился
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17.06.2020 12:10 Відповісти
Одного з повернутих вами терориста вже зловили, він теж повернувся...
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17.06.2020 12:13 Відповісти
дед дермак
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17.06.2020 12:14 Відповісти
никто тебе, ****, не верит!
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17.06.2020 12:15 Відповісти
Когда враг Украины дермак открывает рот, значит врёт.
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17.06.2020 12:15 Відповісти
Ну или ест, такое тоже может быть.
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17.06.2020 12:16 Відповісти
лживая ж ты ****...
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17.06.2020 12:19 Відповісти
Протокол о Консультативном совете не имеет никакой силы, но это позволило нам вернуть 20 граждан Украины, - Ермак - Цензор.НЕТ 2194
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17.06.2020 12:19 Відповісти
Вы нам верните не 20 человек, а те 5 миллионов граждан Украины, что остались в заложниках на оккупированных территориях!
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17.06.2020 12:27 Відповісти
НЕ ВЕРЮ АГЕНТУ ФСБ ПО КЛИЧКЕ "КОЗЫРЬ".
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17.06.2020 12:56 Відповісти
Из этих 20- ти какое количество военнослужащих Украины, зачем нам возвращение таксистов, вашего электората 🙇🙁
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17.06.2020 13:20 Відповісти
 
 