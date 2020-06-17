За добу в Києві зафіксовано 41 випадок COVID-19, дві людини померли, всього 4 026 випадків інфікування, - Кличко
Загальна кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом у столиці перевищила 4 тис. осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили COVID-19 збільшилась на 41 людину. Двоє людей померли", - зазначив мер.
На сьогодні в столиці вже 4 026 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Серед захворілих 26 жінок віком від 20 до 81 року і семирічна дівчинка. А також 10 чоловіків від 25 до 75 років і четверо хлопчиків віком від 1 до 6 років. Захворіли в тому числі і троє медиків.
У лікарні столиці госпіталізували 9 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 66 осіб. Всього коронавірус побороли 1 230 жителів столиці.
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Как всегда - если в мире кризис, то угадайте какая страна наиболее страдает?
Правильно! Сектор През на балабане, ффф студию!(вы выиграли молитовник Джорджа Сороса - "Помалюсь-ка")
какие проблемы, я не понимаю?
кстати, посм. статистику по "Даймонд принцесс", на котором были преим. старперы.
а потом извинись.
кстати, да, по-гречески я "идиот" потому шо на крайные 3 выборов не ходил из-за риска наблевать в урну от отвращения к избираемым