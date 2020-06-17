УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11056 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 619 14
карантин (18171) Київ (19115) Кличко (3477) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

За добу в Києві зафіксовано 41 випадок COVID-19, дві людини померли, всього 4 026 випадків інфікування, - Кличко

За добу в Києві зафіксовано 41 випадок COVID-19, дві людини померли, всього 4 026 випадків інфікування, - Кличко

Загальна кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом у столиці перевищила 4 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили COVID-19 збільшилась на 41 людину. Двоє людей померли", - зазначив мер.

На сьогодні в столиці вже 4 026 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Серед захворілих 26 жінок віком від 20 до 81 року і семирічна дівчинка. А також 10 чоловіків від 25 до 75 років і четверо хлопчиків віком від 1 до 6 років. Захворіли в тому числі і троє медиків.

Також дивіться: Лікарні на свій розсуд закуповують для лікування COVID-19 ліки, які вважають ефективними, - заступниця міністра Микичак. ВIДЕО

У лікарні столиці госпіталізували 9 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 66 осіб. Всього коронавірус побороли 1 230 жителів столиці.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+1
Коли ви вже наїржетеся...
показати весь коментар
17.06.2020 12:20
+1
А шо? Будем жить хоть недолго но весело!
показати весь коментар
17.06.2020 12:22
+1
Можна ще голову у трилітрову банку засунути.
показати весь коментар
17.06.2020 12:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Капець. А бидло їздить в транспорті без масок і в магазинах дибільна молодь знімає маски.
показати весь коментар
17.06.2020 12:13 Відповісти
Бо зебільна держава знущається з людей. Створили концентраційні табори. Люди протестують.
показати весь коментар
17.06.2020 12:32 Відповісти
А давайте Добкина изберем... Хоть поржем!
показати весь коментар
17.06.2020 12:14 Відповісти
Коли ви вже наїржетеся...
показати весь коментар
17.06.2020 12:20 Відповісти
А шо? Будем жить хоть недолго но весело!
показати весь коментар
17.06.2020 12:22 Відповісти
А Зеленський вже, значить, сумний та невеселий...
показати весь коментар
17.06.2020 12:27 Відповісти
Два дебила это сила!
показати весь коментар
17.06.2020 12:31 Відповісти
Бокс, так уложить экономику из-за одного тысячного зараженного того стоило?(ах да, если бы не карантин, то было бы 100500 тонн трупов и подуставших от вируса)

Как всегда - если в мире кризис, то угадайте какая страна наиболее страдает?
Правильно! Сектор През на балабане, ффф студию!(вы выиграли молитовник Джорджа Сороса - "Помалюсь-ка")
показати весь коментар
17.06.2020 12:15 Відповісти
Ты идиот? Если не останавливать вирус карантином ты бы устал бы могилы для умерших копать. Смотри население Украины 40 миллионов если заболеет хотябы 10% от населения то это 4 миллионазаболевших. Осложнения гдето у 20 процентов от заболевших это 800 тыс надо койкомест иначе они все умрут!
показати весь коментар
17.06.2020 12:20 Відповісти
Ты лжёшь! Эту ложь придумали врачи чтобы паразитировать на государственном бюджете. Мол вот мы вас врятавали, дайте нам денег!
показати весь коментар
17.06.2020 12:35 Відповісти
я же написал что "если бы. не"
какие проблемы, я не понимаю?

кстати, посм. статистику по "Даймонд принцесс", на котором были преим. старперы.
а потом извинись.
кстати, да, по-гречески я "идиот" потому шо на крайные 3 выборов не ходил из-за риска наблевать в урну от отвращения к избираемым
показати весь коментар
17.06.2020 12:40 Відповісти
Лысый коротышка, ты шо, ковида боишься ? Пакет засолочный на голову, и никакая бяка тебе не страшна.
показати весь коментар
17.06.2020 12:16 Відповісти
Можна ще голову у трилітрову банку засунути.
показати весь коментар
17.06.2020 12:22 Відповісти
Смотрю, Виталику в Киеве уже совсем заняться нечем, под КМДА митинги уже каждый день, а етот д#*****, дурью мается, под диктора косит!
показати весь коментар
17.06.2020 13:46 Відповісти
 
 