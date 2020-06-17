Накладено арешт на активи колишнього нардепа-радикала Рибалки, що постачав продукцію в ОРДЛО та окупований Крим, - Казанський. ФОТО

Активи колишнього народного депутата від Радикальної партії Сергія Рибалки арештовані державою.

Про це повідомив блогер і журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Держава наклала арешт на активи колишнього народного депутата від партії Ляшка Сергія Рибалки, який постачав продукцію своїх підприємств в ОРДЛО і анексований Крим. Завтра буде суд, який повинен остаточно санкціонувати перехід заводів "радикального радикала" Рибалки в управління АРМА (Національне агентство України з управління заарештованими активами всяких ділків)", - повідомив Казанський.

"Дивно, але здається, ми маємо прецедент, коли великий бізнесмен дійсно понесе покарання за торгівлю з бойовиками і фінансування окупаційних адміністрацій", - додав блогер.

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