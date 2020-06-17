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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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окупація (6520) Радикальна партія (222) Казанський Денис (308) Рибалка Сергій (47) АРМА (510)

Накладено арешт на активи колишнього нардепа-радикала Рибалки, що постачав продукцію в ОРДЛО та окупований Крим, - Казанський. ФОТО

Накладено арешт на активи колишнього нардепа-радикала Рибалки, що постачав продукцію в ОРДЛО та окупований Крим, - Казанський. ФОТО

Активи колишнього народного депутата від Радикальної партії Сергія Рибалки арештовані державою.

Про це повідомив блогер і журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Держава наклала арешт на активи колишнього народного депутата від партії Ляшка Сергія Рибалки, який постачав продукцію своїх підприємств в ОРДЛО і анексований Крим. Завтра буде суд, який повинен остаточно санкціонувати перехід заводів "радикального радикала" Рибалки в управління АРМА (Національне агентство України з управління заарештованими активами всяких ділків)", - повідомив Казанський.

"Дивно, але здається, ми маємо прецедент, коли великий бізнесмен дійсно понесе покарання за торгівлю з бойовиками і фінансування окупаційних адміністрацій", - додав блогер.

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Накладено арешт на активи колишнього нардепа-радикала Рибалки, що постачав продукцію в ОРДЛО та окупований Крим, - Казанський 01
Накладено арешт на активи колишнього нардепа-радикала Рибалки, що постачав продукцію в ОРДЛО та окупований Крим, - Казанський 02

Накладено арешт на активи колишнього нардепа-радикала Рибалки, що постачав продукцію в ОРДЛО та окупований Крим, - Казанський 03

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Топ коментарі
+8
так виглядає справжній 3,14дарас з партії ляшка
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17.06.2020 12:23
+4
Это смотря какими путями эта продукция туда попадает, уверен там и конфетки Рошен есть но это не говорит об официальных поставках от предприятия.
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17.06.2020 12:34
+2
Надеюсь эта инфа дойдет до тех кто собирается голосовать за Шлюшка.
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17.06.2020 12:29
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так виглядає справжній 3,14дарас з партії ляшка
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17.06.2020 12:23 Відповісти
а там шо, были разве и фейковые?
у ляшка все, как на подбор и с ними главный анальный богатырь
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17.06.2020 12:56 Відповісти
опа, вот почему олежик старательно вылизывает ВОНУ, потому как от евойого кореша и спонсора рыбалки до олежика всего один шаг
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17.06.2020 12:27 Відповісти
Надеюсь эта инфа дойдет до тех кто собирается голосовать за Шлюшка.
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17.06.2020 12:29 Відповісти
Это смотря какими путями эта продукция туда попадает, уверен там и конфетки Рошен есть но это не говорит об официальных поставках от предприятия.
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17.06.2020 12:34 Відповісти
схоже на трохи завуальований рекет - улюблену справу жидівської мафії
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17.06.2020 12:45 Відповісти
хоча це неточно
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17.06.2020 12:46 Відповісти
Жаль, что Рошен попадает в Рашку вагонами - могут чего нехорошего про Петра Алексеевича подумать. А ведь он не виноват - в сумках и трусах тоннами контрабандисты таскают через границу шоколад и торты винницкого производства.
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17.06.2020 12:54 Відповісти
ну вы это бросьте

конечно же, он не виноват
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17.06.2020 12:58 Відповісти
Ну так якщо мікрорайон 96 покажуть в ОРДЛО то можна буде арешторвувати активи бубачки?
Часом не переділ власності починається?
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17.06.2020 12:44 Відповісти
а я не бачу нічого такого в тому, що арахіс туди постачав, напевно, через "треті руки". Якщо, звичайно, не через нал.
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17.06.2020 12:54 Відповісти
Просто вы не следили за ситуацией. Когда Казанский начал этим заниматься, оказалось, что манагеры компании были в курсе всего.
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17.06.2020 13:45 Відповісти
На сколько известно никакого следствия в отношении наворованного шлюхой неопределенного пола, или он все заработал своим грязным языком у ахметки?
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17.06.2020 12:57 Відповісти
В чем скандал? пусть бы туда это дерьмо и дальше поставлял свои орешки со всякими химическими добавками и заодно вымывал оттуда путинские деньги.
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17.06.2020 12:58 Відповісти
"Удивительно, но кажется, мы имеем прецедент, когда крупный бизнесмен действительно понесет наказание за торговлю с боевиками и финансирование оккупационных администраций", - добавил блогер. Источник: https://censor.net/n3202537
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17.06.2020 13:42 Відповісти
 
 