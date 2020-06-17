УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10854 відвідувача онлайн
Новини
2 792 53
Зеленський (22399) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1352) Офіс Президента (1997)

Єрмак про нормандську зустріч: Зеленський - конкретна людина, він не робитиме з цього піар-історію

Єрмак про нормандську зустріч: Зеленський - конкретна людина, він не робитиме з цього піар-історію

В Офісі Президента розраховують на зустріч лідерів нормандського формату для вироблення чітких домовленостей стосовно Донбасу "в найближчі місяці".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив в інтерв'ю LB.ua.

За його словами, Україна зробила все, щоб за наявності політичної волі іншої сторони всі угоди виконати в найкоротші терміни: "Думаю, вже цього року, в найближчі місяці має відбутися зустріч лідерів нормандського формату".

"Якщо нормандська зустріч відбудеться, то це має бути угода з конкретним обрисом цього миру, з конкретними термінами. Президент Зеленський - конкретна людина. Він точно не буде займатися демагогією, не робитиме з цього піар-історію. Якщо зустріч буде підтверджена, він буде домагатися на ній саме таких результатів. Гадаю, попередня зустріч лідерів нормандського формату всіх переконала в тому, що президент Зеленський - сильний і принциповий перемовник", - повідомив Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина і Франція мають чітко заявити, що Росія порушує умови Мінських угод, - Волкер

Глава ОП також додав, що згідно з опитуваннями, народ України найбільше хоче миру: "Миру в інтересах України і на умовах України. Ми говоримо тільки про такий мир. Припинення війни, повернення наших територій, повернення наших людей. Я прихильник того, що нам це вдасться. Якщо президент це каже, то я як глава офісу ... по-перше, повністю поділяю його думку. По-друге, вважаю, що ми мусимо це зробити, тому що це один із чинників, через які народ проголосував за президента Зеленського і за "Слугу народу" на парламентських виборах".

Як повідомлялося, 30 квітня у форматі відеоконференції відбулася зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та РФ Дмитра Кулеби, Гайко Мааса, Жан-Ів Ле Дріана і Сергія Лаврова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захарова назвала "вкиданням" слова Кулеби про зустріч глав МЗС "нормандського формату"

Лідери "нормандської четвірки" - президенти України, Франції, РФ Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель востаннє зустрілися на саміті в Парижі 9 грудня 2019 року і досягли низки домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+37
Шутка дня:

Зеленский, который уже год только самопиаром и занимается, не будет делать пиар.
показати весь коментар
17.06.2020 12:30
+18
Думаю, предыдущая встреча лидеров нормандского формата всех убедила в том, что президент Зеленский - сильный и принципиальный переговорщик", - сообщил Ермак.Источник: https://censor.net/n3202540

Не думай
показати весь коментар
17.06.2020 12:30
+16
Та да бубачка малый не дурак, но и дурак немалый
показати весь коментар
17.06.2020 12:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Думаю, предыдущая встреча лидеров нормандского формата всех убедила в том, что президент Зеленский - сильный и принципиальный переговорщик", - сообщил Ермак.Источник: https://censor.net/n3202540

Не думай
показати весь коментар
17.06.2020 12:30 Відповісти
Він сам хоч вірить в те що плебсу впарює? 😀😀😀
показати весь коментар
17.06.2020 12:34 Відповісти
воно верит Ермак Агент ФСБ по кличке "!Й-й ой- и конченый же овца"...
показати весь коментар
17.06.2020 12:35 Відповісти
Шутка дня:

Зеленский, который уже год только самопиаром и занимается, не будет делать пиар.
показати весь коментар
17.06.2020 12:30 Відповісти
с языка снял))
просто в мемориз наряду с "янелох"))
показати весь коментар
17.06.2020 13:29 Відповісти
Та да бубачка малый не дурак, но и дурак немалый
показати весь коментар
17.06.2020 12:31 Відповісти
зелошара это ходячий пиар и тупизм, марионетка безмозглая
показати весь коментар
17.06.2020 12:32 Відповісти
В Офисе Президента рассчитывают на встречу лидеров.....

ЛИДЕР)))
Ермак о нормандской встрече: Зеленский - конкретный человек, он не будет делать из этого пиар-историю - Цензор.НЕТ 5539
показати весь коментар
17.06.2020 12:35 Відповісти
Ага... Встреча лидеров с "пи..ром"...
показати весь коментар
17.06.2020 12:46 Відповісти
Микрон Макрон Меркель, Моника
Єрмак про нормандську зустріч: Зеленський - конкретна людина, він не робитиме з цього піар-історію - Цензор.НЕТ 267
показати весь коментар
17.06.2020 13:01 Відповісти
это как МММ только одним Мудаком больше
показати весь коментар
17.06.2020 13:04 Відповісти
назвать Зеленского мудаком - значит незаслуженно его похвалить. Чмо он. Жалкое зеленое чмо. До мудака ему еще расти и расти.
показати весь коментар
17.06.2020 13:30 Відповісти
Землякам видней, март 2019
Єрмак про нормандську зустріч: Зеленський - конкретна людина, він не робитиме з цього піар-історію - Цензор.НЕТ 5352
показати весь коментар
17.06.2020 14:22 Відповісти
Єрмак про нормандську зустріч: Зеленський - конкретна людина, він не робитиме з цього піар-історію - Цензор.НЕТ 2983
показати весь коментар
17.06.2020 13:09 Відповісти
спасибо за шутку, поржал
показати весь коментар
17.06.2020 12:32 Відповісти
ви там вже визначтесь якось хто він: бубочка, чи "канкрєтний пацан"
показати весь коментар
17.06.2020 12:32 Відповісти
канкретная бубочка
показати весь коментар
17.06.2020 12:34 Відповісти
Бубіще)))
показати весь коментар
17.06.2020 12:50 Відповісти
Бу-Бень-чик
показати весь коментар
17.06.2020 13:02 Відповісти
Хм, і до чого тут Коломойський? xD
показати весь коментар
17.06.2020 13:03 Відповісти
а что, маленький шумный с какой-то непонятной х@йней внутри.
показати весь коментар
17.06.2020 13:09 Відповісти
та мы в курсе - он самый конкретный НЕлох))))
показати весь коментар
17.06.2020 12:33 Відповісти
Што, всё так плохо что даже видосика не слепить?
показати весь коментар
17.06.2020 12:34 Відповісти
ГУНДОСИКА
показати весь коментар
17.06.2020 12:36 Відповісти
*************
показати весь коментар
17.06.2020 12:34 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2020 12:43 Відповісти
Переформатував "погонялова" "Блазня", по алфавітним групам, а то вже плутаться почав... Знайшов три "повтори"... А куди не "заплутаться" - ще трохи, і до ДВОХСОТ доберуся...
показати весь коментар
17.06.2020 12:50 Відповісти
Ермак! а какое у тебя звание в фсб ?
показати весь коментар
17.06.2020 12:35 Відповісти
У него кореш -- президент. Какое е. захочет -- такое и будет. Очевидно же!
показати весь коментар
17.06.2020 12:48 Відповісти
Обишноне делают "пиар-историю" там где обосрались в полний рост.

Ермак о нормандской встрече: Зеленский - конкретный человек, он не будет делать из этого пиар-историю - Цензор.НЕТ 9089
показати весь коментар
17.06.2020 12:35 Відповісти
Он конкретный янелох
Ермак о нормандской встрече: Зеленский - конкретный человек, он не будет делать из этого пиар-историю - Цензор.НЕТ 5355
показати весь коментар
17.06.2020 12:36 Відповісти
"...предыдущая встреча лидеров нормандского формата всех убедила в том, что президент Зеленский - сильный и принципиальный переговорщик", - сообщил Ермак..." Зєля найжалюгідніший у Світі дипломат, а тим паче "переговорщик"!
Єрмак, а ти виявляється ще більший ідіот ніж, я думав.
показати весь коментар
17.06.2020 12:36 Відповісти
Я вибачаюсь, а які досягнення попередньої зустрічі? Ну окрім відведення військ, узаконення такої собі "формули Штанмайєра" і збільшення кількості загиблих?
Тут знов все "втіхаря" буде відбуватись, бо головний піарщик країни раптом перестане піаритись? Що він ще хоче побачити в очах вбивці? Чи вже не в очах, а трохи нижче?
показати весь коментар
17.06.2020 12:37 Відповісти
чиста конкретна бред
показати весь коментар
17.06.2020 12:43 Відповісти
д'ярмак ***********. похоже на подготовку к очередной попытке сдачи интересов Украины.
показати весь коментар
17.06.2020 12:46 Відповісти
"Да! Зе -- чоткий пацан!"
(С) Ермак
показати весь коментар
17.06.2020 12:46 Відповісти
Правильно. Він же не дурачок якийсь, і не лох. Йому вже 42 з половинкою.
показати весь коментар
17.06.2020 12:49 Відповісти
брехня!!!
вот шоу-пиар на похоронах жертв авиакатастрофы в Иране
вот так перекрывали полосы в обе (!!!) стороны, чтоб качественно и профессионально снять проезд траурного кортежа...
...
Єрмак про нормандську зустріч: Зеленський - конкретна людина, він не робитиме з цього піар-історію - Цензор.НЕТ 191

Єрмак про нормандську зустріч: Зеленський - конкретна людина, він не робитиме з цього піар-історію - Цензор.НЕТ 8432

Єрмак про нормандську зустріч: Зеленський - конкретна людина, він не робитиме з цього піар-історію - Цензор.НЕТ 9777

Єрмак про нормандську зустріч: Зеленський - конкретна людина, він не робитиме з цього піар-історію - Цензор.НЕТ 7336

Єрмак про нормандську зустріч: Зеленський - конкретна людина, він не робитиме з цього піар-історію - Цензор.НЕТ 2276

Єрмак про нормандську зустріч: Зеленський - конкретна людина, він не робитиме з цього піар-історію - Цензор.НЕТ 6355

Єрмак про нормандську зустріч: Зеленський - конкретна людина, він не робитиме з цього піар-історію - Цензор.НЕТ 6462

.....
показати весь коментар
17.06.2020 12:53 Відповісти
Я вот думаю: достаточное ли количество бронепамперсов величайшему плидеру современности в ОПе закупили?
показати весь коментар
17.06.2020 12:54 Відповісти
У Путина, Зеленского и Макрона, как у всякого микрона, развит комплекс Наполеона.
показати весь коментар
17.06.2020 12:55 Відповісти
конкрєтний лідєр
показати весь коментар
17.06.2020 12:56 Відповісти
Ну, як брехати, то вже у наглу, по повній.
показати весь коментар
17.06.2020 13:05 Відповісти
"президент Зеленский - сильный и принципиальный переговорщик", - сообщил ЕрмакИсточник: https://censor.net/n3202540"
Он, ****, тоже из квартала?
показати весь коментар
17.06.2020 13:15 Відповісти
Новый анекдот от агента ФСБ Козыря.
показати весь коментар
17.06.2020 13:16 Відповісти
Сначала сказал "Зеленский-конкретный чувак" но переводчики не нашли в нормандском языке такого слова. Пришлось исправить на "Зеленский-конкретный человек" --получилась вобще херня собачья.Конкретно.
показати весь коментар
17.06.2020 13:17 Відповісти
Фарисеї за хабарі і воду продадуть Путіну
показати весь коментар
17.06.2020 13:20 Відповісти
Бубочка склонен провести предательство до конца. Путлер об єтом знает.
показати весь коментар
17.06.2020 13:22 Відповісти
зеленский конкретный лох
показати весь коментар
17.06.2020 13:52 Відповісти
Какой то мутный поток сознания не имеющий ничего общего с действительностью.
показати весь коментар
17.06.2020 14:10 Відповісти
Конкретний піараст...
показати весь коментар
17.06.2020 14:17 Відповісти
В зелених можна повчитись майстерності брехні. Та зеленський з усього робить піар. Вірніше, все, що він робить, стосується або ще більшої концентрації влади,.або піару.
показати весь коментар
17.06.2020 17:15 Відповісти
 
 