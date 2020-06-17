Єрмак про нормандську зустріч: Зеленський - конкретна людина, він не робитиме з цього піар-історію
В Офісі Президента розраховують на зустріч лідерів нормандського формату для вироблення чітких домовленостей стосовно Донбасу "в найближчі місяці".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив в інтерв'ю LB.ua.
За його словами, Україна зробила все, щоб за наявності політичної волі іншої сторони всі угоди виконати в найкоротші терміни: "Думаю, вже цього року, в найближчі місяці має відбутися зустріч лідерів нормандського формату".
"Якщо нормандська зустріч відбудеться, то це має бути угода з конкретним обрисом цього миру, з конкретними термінами. Президент Зеленський - конкретна людина. Він точно не буде займатися демагогією, не робитиме з цього піар-історію. Якщо зустріч буде підтверджена, він буде домагатися на ній саме таких результатів. Гадаю, попередня зустріч лідерів нормандського формату всіх переконала в тому, що президент Зеленський - сильний і принциповий перемовник", - повідомив Єрмак.
Глава ОП також додав, що згідно з опитуваннями, народ України найбільше хоче миру: "Миру в інтересах України і на умовах України. Ми говоримо тільки про такий мир. Припинення війни, повернення наших територій, повернення наших людей. Я прихильник того, що нам це вдасться. Якщо президент це каже, то я як глава офісу ... по-перше, повністю поділяю його думку. По-друге, вважаю, що ми мусимо це зробити, тому що це один із чинників, через які народ проголосував за президента Зеленського і за "Слугу народу" на парламентських виборах".
Як повідомлялося, 30 квітня у форматі відеоконференції відбулася зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та РФ Дмитра Кулеби, Гайко Мааса, Жан-Ів Ле Дріана і Сергія Лаврова.
Лідери "нормандської четвірки" - президенти України, Франції, РФ Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель востаннє зустрілися на саміті в Парижі 9 грудня 2019 року і досягли низки домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
Будь ласка, зачекайте...
Не думай
Зеленский, который уже год только самопиаром и занимается, не будет делать пиар.
просто в мемориз наряду с "янелох"))
ЛИДЕР)))
Єрмак, а ти виявляється ще більший ідіот ніж, я думав.
Тут знов все "втіхаря" буде відбуватись, бо головний піарщик країни раптом перестане піаритись? Що він ще хоче побачити в очах вбивці? Чи вже не в очах, а трохи нижче?
(С) Ермак
вот шоу-пиар на похоронах жертв авиакатастрофы в Иране
вот так перекрывали полосы в обе (!!!) стороны, чтоб качественно и профессионально снять проезд траурного кортежа...
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плидеру современности в ОПе закупили? лідєр
Он, ****, тоже из квартала?
Вот это зализывает! Теперь ведь уже никто не будет сомневаться : И почему же Ермак до сих пор при деле?
Ведь после таких слов любой, а не только Зёслик, почуствует себя мировым лидером!