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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Держприкордонслужба (5676) Мар'їнка (622) КПВВ (330) Станиця Луганська (196)

Через блокпост навпроти "Станиці Луганської" найманці пропускають людей за списками, через блокпост навпроти "Мар'їнки" не пускають взагалі

Через блокпост навпроти

Російські найманці на Донбасі продовжують заважати пропуску громадян на окуповані території.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Через блокпост навпроти КПВВ "Станиця Луганська" на лінії розмежування окупанти пропускають людей за списками. Двох громадян за минулу добу не пропустили, тому що їх не було в списках.

Загалом за добу прикордонники пропустили в бік окупованих територій 81 особу. На вхід на контрольовану територію України оформлено 76 осіб.

"Сьогодні, станом на 11:00, через КПВВ "Станиця Луганська" на контрольовану територію прослідувало 68 осіб", - йдеться в повідомленні.

Пропускні операції здійснюються із 07:00 до 18:00,

Також читайте: Роботу КПВВ на межі з окупованим Кримом відновлено, - МВС

На КПВВ "Мар'їнка" очікують пропуску 8 осіб.

"Окупанти пропуск не здійснюють. Вчора особа, що намагалася перетнути лінію розмежування, повернулася через відмову бойовиків ОРДО. Перед блокпостом бойовиків залишалося 2 людини в автомобілі, які очікують на пропуск на тимчасово окуповані території з 11 червня", - повідомляють прикордонники.

Пропускні операції на КПВВ "Мар'їнка" здійснюються з 11:00 до 14:00.

Також читайте: Найманці РФ сьому добу блокують роботу КПВВ "Мар'їнка", - пресцентр ОС

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корм привезли кормильцы наши!)))
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17.06.2020 12:29 Відповісти
зверушки хотят шастать
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17.06.2020 12:30 Відповісти
Через блокпост напротив "Станицы Луганской" наемники пропускают людей по спискам, через блокпост напротив "Марьинки" не пускают вообще - Цензор.НЕТ 678
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17.06.2020 12:33 Відповісти
одни к биндерам и хвашистам другие к русофашистам шастают. Не понимаю ни тех ни тех
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17.06.2020 12:34 Відповісти
Ой, біда яка! Як же ж ми тепер без кормільцев? Так і ноги витягнути недовго... Якого хєра кожний день цей плач Ярославни на цензорі? Радіти треба! Або, як мінімум, мати в одному місці. Вірус рускава міра забрав вже більше 15 тисяч наших братів і сестер. Мало?..
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17.06.2020 12:44 Відповісти
Ой, біда яка! Як же ж ми тепер без кормільцев? Так і ноги витягнути недовго... Якого хєра кожний день цей плач Ярославни на цензорі? Радіти треба! Або, як мінімум, мати в одному місці. Вірус рускава міра забрав вже більше 15 тисяч наших братів і сестер. Мало?...

Все ли 15 тысяч погибших были нашими братьями и сёстрами, или только половина?
Вы привели цифру общих потерь или потери только нашей (украинской стороны)?
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17.06.2020 13:09 Відповісти
Усі КПВВ треба закрити років на 20. За цей час населення дирляндіі порозумнішає.
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17.06.2020 13:14 Відповісти
Та на...ер они тут вообще нужны, шо они все прутся и прутся к биндеровцам.
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17.06.2020 13:38 Відповісти
 
 