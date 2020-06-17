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Міносвіти (1404) Арахамія (1097) Слуга народу (2800) Шкарлет (353)

СН ще не вирішила, чи підтримає кандидатуру Шкарлета на посаду глави Міносвіти, - Арахамія

СН ще не вирішила, чи підтримає кандидатуру Шкарлета на посаду глави Міносвіти, - Арахамія

Фракція "Слуга народу" поки не визначилася остаточно, чи підтримуватиме кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки. Депутатів бентежить те, що Шкарлет перебував у Партії регіонів.

Про це сказав журналістам глава фракції Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Досі триває внутрішнє опитування. Підтримка є, але не цілковита, як була щодо Ткаченка (Олександр Ткаченко, в минулому народний депутат, якого призначено міністром культури та інформаційної політики. - Ред.)", - сказав Арахамія.

Він зазначив, що у народних депутатів є деякі зауваження щодо цієї кандидатури, зокрема стосовно того, що Шкарлет свого часу "був у Партії регіонів".

Читайте також: 90% фракції підтримує Шкарлета на посаду міністра освіти, - "слуга народу" Качура

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Ну ка не поддержать? Украинофоб, мразь и дебил - Готовий министр образования...
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17.06.2020 12:41 Відповісти
Украинофоб, мразь и дебил - это три депутата от слуги народа, или один?
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17.06.2020 12:54 Відповісти
О, а так АскаридХамия еще вчере пропердело о 90 процентной поддержке Шакарлета . Шо, посмотрели в чамайдан, а там сумма не та?
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17.06.2020 12:42 Відповісти
Да не верьте ему как и Ермаку, семь пятниц на неделю! Воно як з дуба впало.
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17.06.2020 14:14 Відповісти
Шкарлет О'Хара - подумаю про образование завтра
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17.06.2020 13:03 Відповісти
Эй вы, "слуги народа", как вы ещё можете сомневаться в этом истинном российском патриоте, соратнике Табачника?! Ведь будет же отличнейший министр образования Украины, полностью устраивающий Россию. В Украине не должно быть ничего украинского, разве вы этого не понимаете?
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17.06.2020 13:38 Відповісти
 
 