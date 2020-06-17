СН ще не вирішила, чи підтримає кандидатуру Шкарлета на посаду глави Міносвіти, - Арахамія
Фракція "Слуга народу" поки не визначилася остаточно, чи підтримуватиме кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки. Депутатів бентежить те, що Шкарлет перебував у Партії регіонів.
Про це сказав журналістам глава фракції Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Досі триває внутрішнє опитування. Підтримка є, але не цілковита, як була щодо Ткаченка (Олександр Ткаченко, в минулому народний депутат, якого призначено міністром культури та інформаційної політики. - Ред.)", - сказав Арахамія.
Він зазначив, що у народних депутатів є деякі зауваження щодо цієї кандидатури, зокрема стосовно того, що Шкарлет свого часу "був у Партії регіонів".
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