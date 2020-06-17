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Київ і 10 областей України, як і раніше, не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Київ і 10 областей України, як і раніше, не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 17 червня Київ і десять областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, до послаблення карантинних заходів не готові м. Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька та Чернігівська області.

Кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення має становити менше 12. Показник інцидентності в Києві і десяти областях України не відповідає цим критеріям.

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     Київ і 10 областей України, як і раніше, не готові до помякшення карантину, - МОЗ 01
Київ і 10 областей України, як і раніше, не готові до помякшення карантину, - МОЗ 02

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Киев и 10 областей просто бабла не занесли ещё, чтоб им статистику подкрутили, чтоб можно было снова бизнес открыть. Как занесут - так сразу и готовы будут.
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17.06.2020 12:52 Відповісти
За то 25 областей ГОТОВЫ к возобновлению введения карантина в первом самом строгом варианте. Судя даже по наличной ( заниженной) статистике.
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17.06.2020 12:54 Відповісти
Київ і 10 областей України, як і раніше, не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7147
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17.06.2020 13:13 Відповісти
Дядько Білл дав на лапу 10 млн доларів нашим маріонеткам "на боротьбу" з ковидлою, тому вони в підтанцьовці спектаклю "Більше пекла"!
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17.06.2020 13:30 Відповісти
Так делайте хоть что нибудь - бездари ( фотографы рестораторы пианисты и прочее)
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17.06.2020 13:53 Відповісти
 
 