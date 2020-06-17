На Донбасі без втрат, найманці двічі порушили режим тиші, - Міноборони

З початку поточної доби російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Міністерство оборони України.

Обидва порушення були зафіксовані на луганському напрямку.

В період з 5:05 до 5:40 найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів по захисникам Оріхового.

Також близько 06:00 з гранатометів різних систем і стрілецької зброї вівся вогонь по позиціях підрозділів ОС в районі Луганського.

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Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь з наявних вогневих засобів. Втрат в результаті обстрілів серед українських захисників немає.