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Міноборони (6996) обстріл (27057) Донбас (22348)

На Донбасі без втрат, найманці двічі порушили режим тиші, - Міноборони

На Донбасі без втрат, найманці двічі порушили режим тиші, - Міноборони

З початку поточної доби російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Міністерство оборони України.

Обидва порушення були зафіксовані на луганському напрямку.

В період з 5:05 до 5:40 найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів по захисникам Оріхового.

Також близько 06:00 з гранатометів різних систем і стрілецької зброї вівся вогонь по позиціях підрозділів ОС в районі Луганського.

Також читайте: Ворог за добу 9 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, один український воїн зазнав бойової травми, ліквідовано найманця РФ, - штаб

Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь з наявних вогневих засобів. Втрат в результаті обстрілів серед українських захисників немає.

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Тобто, регулярні ЗСУ не можуть перемогти якихось найманців, тоді що це за збройні сили з генштабом які не можуть здолати якихось найманців? Може їх треба назвати не збройні сили, а Зелені формування, чи нерегулярна тероборона? Я розумію термін "вороги", "окупанти", а російські найманці, якось збиває з пантелику ніби там немає РФ а є куплені РФ трактористи. Це типу РФ купила дики гусів, дала їм танки і оце чомусь назвали - найманці. Щось тут не так і не туди як записала в щоденнику жінка Л.М.Толстого в першу шлюбну ніч.
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17.06.2020 13:27 Відповісти
какой режим тишины,уже 6 лет война,тысячи убитых,зачем это фиксируют
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17.06.2020 14:50 Відповісти
 
 