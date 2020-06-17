УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10775 відвідувачів онлайн
Новини Силовики
4 853 79
затримання (4312) Нацполіція (14873) Правоохоронні органи (2696) силовики (2512)

Акція в центрі Києва: за протиправні дії поліцейські затримали кількох людей

Акція в центрі Києва: за протиправні дії поліцейські затримали кількох людей

За протиправні дії під час проведення масових заходів у центрі столиці поліцейські затримали кількох людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про те повідомляє відділ комунікації поліції в м.Києві.

"Близько 12 години агресивно налаштовані молоді люди кинули кілька димових шашок у сторону колони, яка рухалася на вулицю Академіка Богомольця, і застосували сльозогінний газ. Поліцейські миттєво відреагували і затримали декількох осіб. Зараз їх доставляють до територіального управління поліції. Після проведення перевірки дій правопорушників буде дана правова оцінка", - сказано в повідомленні.

Поліцейські продовжують забезпечувати публічну безпеку і правопорядок і закликають громадян дотримуватися вимог чинного законодавства і не порушувати громадський порядок.

Нагадаємо, сьогодні в центрі столиці поліцейські посилили заходи безпеки у зв'язку з проведенням масових заходів.

Дивіться: Яйця, димові шашки, "психіатрична допомога" і затримання: в Києві відбуваються акції прихильників і супротивників проросійської партії Шарія. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі Києва проходить акція проросійської партії Шарія, а також акція противників адептів Кремля.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
защита суверенитета Украины теперь противоправное действие
показати весь коментар
17.06.2020 13:09
+19
тобто затримали патріотів та забезпечили безперешкодний марш колаборатнів-пєтушарієв
показати весь коментар
17.06.2020 13:11
+16
а-ха) Ватная мразь проводит акции в центре Киева. Несогласних пакуют полицаи. Так вешайте уже триколор на ВР и ОП, - че стеснятся?
показати весь коментар
17.06.2020 13:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
защита суверенитета Украины теперь противоправное действие
показати весь коментар
17.06.2020 13:09 Відповісти
тобто затримали патріотів та забезпечили безперешкодний марш колаборатнів-пєтушарієв
показати весь коментар
17.06.2020 13:11 Відповісти
Рік тому в Країні Дурнів закипіла робота.
показати весь коментар
17.06.2020 13:13 Відповісти
Зебил ненавидит патриотов
показати весь коментар
17.06.2020 13:14 Відповісти
дегенерати вийшли під прапорами пєтушарія. Про "проплачених" є факти, чи просто повітря зіпсував?
показати весь коментар
17.06.2020 13:21 Відповісти
а-ха) Ватная мразь проводит акции в центре Киева. Несогласних пакуют полицаи. Так вешайте уже триколор на ВР и ОП, - че стеснятся?
показати весь коментар
17.06.2020 13:11 Відповісти
Акция в центре Киева: за противоправные действия полицейские задержали нескольких человек - Цензор.НЕТ 5000
показати весь коментар
17.06.2020 13:15 Відповісти
Не украинцы, а малоросы. Украинцы поддержали президента который спас страну от кацапской агрессии и который ездил по всему миру чтобы на кацапию наложили санкции и выгнали с пасе
показати весь коментар
17.06.2020 13:20 Відповісти
За дужки виводяться проукраїнські активісти, а їх підміняють кацапські тітухани. Анальний корпус сьодні постарався піарячи пєтушаріїв...
показати весь коментар
17.06.2020 13:15 Відповісти
Закон есть закон, люди имеют право выразить свое мнение в протесте и неважно это сторонники ЛГБТ или Шария, Украина демократическая страна.
показати весь коментар
17.06.2020 13:16 Відповісти
Мнение выражается намного лучше если за это заплачено.
показати весь коментар
17.06.2020 13:18 Відповісти
А вот из-за такой "демократии" вас все и имеют, от олигархов до кацапов.
показати весь коментар
17.06.2020 17:31 Відповісти
То есть украинских патриотов ты называешь продажными выродками.
показати весь коментар
17.06.2020 13:19 Відповісти
продажний виродок, це саме такий, як ти: живе в Україні, а кличе плешивого агресора. І пише всяку муйню.
******, а ну швиденько "за порєбрік"!
показати весь коментар
17.06.2020 13:20 Відповісти
За совком та Сраліним сумуєш.
показати весь коментар
17.06.2020 13:38 Відповісти
При Порохе такого точно не было.
показати весь коментар
17.06.2020 13:20 Відповісти
Было, отлично помню флаги Зажиття и Мураева с Рабиновичем орущих с трибуны.
показати весь коментар
17.06.2020 13:22 Відповісти
Шарий водил свои хороводы?
показати весь коментар
17.06.2020 13:24 Відповісти
Дивився цей цирк клоунів. Було більше схоже на акцію ЛГБТ-спільноти.
показати весь коментар
17.06.2020 13:21 Відповісти
Так Шарій і є ЛГБТ спільнота! Там на нього в суд сетра позов писаля за разбещення малолітніх!
показати весь коментар
17.06.2020 13:28 Відповісти
Шаріяку и ЗЕляку на ГІЛЛЬЯКУ
Акция в центре Киева: за противоправные действия полицейские задержали нескольких человек - Цензор.НЕТ 3494
показати весь коментар
17.06.2020 13:21 Відповісти
Акция в центре Киева: за противоправные действия полицейские задержали нескольких человек - Цензор.НЕТ 4406
показати весь коментар
17.06.2020 13:29 Відповісти
Граждане провели мирнй митинг и ушли. Это называется цивилизованность и гражданская сознательность. Несколько дегенератов правда пыталось спровоцировать мирных граждан кинув в колонну дымовые шашки (чек статью), но в этот раз полиция радикалов терпеть не стала, а быстро утихомирила.
показати весь коментар
17.06.2020 13:35 Відповісти
гыгы сознательные за 300 гривасей в час толя петушарий покупает массовку бугага вот тебе факт Акция в центре Киева: за противоправные действия полицейские задержали нескольких человек - Цензор.НЕТ 3207 ***** киви мля
показати весь коментар
17.06.2020 13:38 Відповісти
точно такое жо ходило по сетям и во времена Пороха, и когда Зе выбирали, и когда за Пороха топили. Таком пруфу никто не верит, слишком много залетов
показати весь коментар
17.06.2020 13:41 Відповісти
да ты шо и обсёра с вуйчичем не было у петушария
показати весь коментар
17.06.2020 13:44 Відповісти
Это равносильно бузине в огороде и дядьки в Киеве. Вообще не в тему и не к месту.
показати весь коментар
17.06.2020 13:47 Відповісти
нет это жизнь и если человек платит а потом показывает это как тип его признал весь мир А мы ложили на него с прибором
показати весь коментар
17.06.2020 13:51 Відповісти
Это ваше законное демократическое право. Но не законное демократическое право препятствовать другому человеку высказывать свою позицию, противоречащую вашей - в частности кидая дымовые шашки в мирно митингующих.
показати весь коментар
17.06.2020 13:59 Відповісти
звеняй для меня толя петушарий есть уже доказаный агент рашки а с агентурой и пропагандонами рашки разговор короткий как с бузиной
показати весь коментар
17.06.2020 14:00 Відповісти
Ну уж если есть доказательсства. да еще наверное обоснованные законодательно. тогда ладно.
показати весь коментар
17.06.2020 14:03 Відповісти
звеняй тело которое стреляло в спину а потом заявляло что его политически преследуют не может уже априори быть честным
показати весь коментар
17.06.2020 14:05 Відповісти
Я эту историю практически не знаю. но заню , что шарий до сих пор считается политическим беженцем в Евросоюзе. и, о ЧУДО! ЕС ему верит. мне весьма так кажется, что некоему Шимусу оно точно не поверит. но у Вас есть шанс подать в суд ЕС и исправить ситуацию. вы ведь гражданин сознательный и не позволите клеветать на людей?
показати весь коментар
17.06.2020 14:14 Відповісти
уже подан пока всё вертится и толик пока безуспешно воюет с Марком
показати весь коментар
17.06.2020 14:21 Відповісти
безуспешно со стороны Марка - это согласен.
показати весь коментар
17.06.2020 17:15 Відповісти
для того чтобы по мордякам надавать не надо решение суда
показати весь коментар
17.06.2020 14:06 Відповісти
падажжи, где там шевченка с его объяснялками: под судом по Стерненко - довольно результативно пи....ли, а тут всего лишь задержали??
показати весь коментар
17.06.2020 13:30 Відповісти
Молодцы ребята! Вон Зеленую соплю! Вон Пороха! Обоих в Ростов!
показати весь коментар
17.06.2020 13:39 Відповісти
Ублюдок, тебя с твоим кумиром -педофилом в первую очередь на ростов погоним
показати весь коментар
17.06.2020 14:43 Відповісти
хм ну кидали яйца -пшикали газом создавали картинку
показати весь коментар
17.06.2020 13:35 Відповісти
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZWtwjq1p9__pQZfaAH0TQt6A27GnJViiO2RPnbvV-PK0TMgPUYurmdcIeU0jtfluX8BzkQpKxhOLGgRIZeoweHDqEOERl0xrTF3wZ6LsOY5MGidwZkfRQE4RPTYYEkZ-fo&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZWtwjq1p9__pQZfaAH0TQt6A27GnJViiO2RPnbvV-PK0TMgPUYurmdcIeU0jtfluX8BzkQpKxhOLGgRIZeoweHDqEOERl0xrTF3wZ6LsOY5MGidwZkfRQE4RPTYYEkZ-fo&__tn__=-]C%2CP-R Alex N Alex Noyt
с https://www.facebook.com/profile.php?id=100013014708456&__cft__[0]=AZWtwjq1p9__pQZfaAH0TQt6A27GnJViiO2RPnbvV-PK0TMgPUYurmdcIeU0jtfluX8BzkQpKxhOLGgRIZeoweHDqEOERl0xrTF3wZ6LsOY5MGidwZkfRQE4RPTYYEkZ-fo&__tn__=-]C%2CP-R
Alex Noyt .
https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3278999345453410?__cft__[0]=AZWtwjq1p9__pQZfaAH0TQt6A27GnJViiO2RPnbvV-PK0TMgPUYurmdcIeU0jtfluX8BzkQpKxhOLGgRIZeoweHDqEOERl0xrTF3wZ6LsOY5MGidwZkfRQE4RPTYYEkZ-fo&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Шоб вы понимали "массовость" это цирка с истеричным тамадой. Сравнивайте это с тем, о чем будут втирать Шарий с Азировым после....

Реально моя оценка в 500 человек преувеличена. 200-300 максимум.

Акция в центре Киева: за противоправные действия полицейские задержали нескольких человек - Цензор.НЕТ 9005
показати весь коментар
17.06.2020 13:37 Відповісти
толи дело активисты по делу Стерненко и Чорновол. Человек 30 активистов и журналистов под 100. Все гуглится и даже на цензоре есть.

на вскидку фотка - явно их в десятки и сотни раз больше чем сейчас - ФОТО НИЖЕ.
Может они в красных беретах?

Акция в центре Киева: за противоправные действия полицейские задержали нескольких человек - Цензор.НЕТ 2078
показати весь коментар
17.06.2020 13:56 Відповісти
Менты охраняют врагов Украины и пакуют патриотов Украины.

ЗЕ - это не реванш рыгов не...
показати весь коментар
17.06.2020 13:46 Відповісти
не, ну ты если влюбился, то без меня просто не можешь, што ж я такого написал, што крестик стоит, низзя петьку называть патриотом, это тебя оскорбляет??
показати весь коментар
17.06.2020 15:30 Відповісти
Дайте здогадаюсь - жодного шаріка не затримано.
Поліцаї відстояли мітинг вати.
показати весь коментар
17.06.2020 18:29 Відповісти
 
 