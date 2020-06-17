Акція в центрі Києва: за протиправні дії поліцейські затримали кількох людей
За протиправні дії під час проведення масових заходів у центрі столиці поліцейські затримали кількох людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про те повідомляє відділ комунікації поліції в м.Києві.
"Близько 12 години агресивно налаштовані молоді люди кинули кілька димових шашок у сторону колони, яка рухалася на вулицю Академіка Богомольця, і застосували сльозогінний газ. Поліцейські миттєво відреагували і затримали декількох осіб. Зараз їх доставляють до територіального управління поліції. Після проведення перевірки дій правопорушників буде дана правова оцінка", - сказано в повідомленні.
Поліцейські продовжують забезпечувати публічну безпеку і правопорядок і закликають громадян дотримуватися вимог чинного законодавства і не порушувати громадський порядок.
Нагадаємо, сьогодні в центрі столиці поліцейські посилили заходи безпеки у зв'язку з проведенням масових заходів.
У центрі Києва проходить акція проросійської партії Шарія, а також акція противників адептів Кремля.
Будь ласка, зачекайте...
******, а ну швиденько "за порєбрік"!
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Alex Noyt .
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Шоб вы понимали "массовость" это цирка с истеричным тамадой. Сравнивайте это с тем, о чем будут втирать Шарий с Азировым после....
Реально моя оценка в 500 человек преувеличена. 200-300 максимум.
на вскидку фотка - явно их в десятки и сотни раз больше чем сейчас - ФОТО НИЖЕ.
Может они в красных беретах?
ЗЕ - это не реванш рыгов не...
Поліцаї відстояли мітинг вати.