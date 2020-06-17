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ВР (14812) комітет (365) Потураєв (145)

Рада призначила "слугу народу" Потураєва главою Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики

Рада призначила

Верховна Рада обрала головою Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики нардепа "Слуги народу" Микиту Потураєва.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ за відповідну постанову проголосував 271 народний депутат.

Документом пропонується призначити Потураєва главою гуманітарного комітету, відкликавши його з посади заступника голови цього комітету.

Також постановою пропонується вибрати заступником голови комітету "слугу народу" Павла Сушка.

Раніше комітет очолював нардеп "Слуги народу" Олександр Ткаченко, який сьогодні очолює міністерство культури.

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Нагадаємо, раніше Верховна Рада призначила Олександра Ткаченка міністром культури і інформаційної політики України.

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17.06.2020 13:25 Відповісти
Знаем мы этих "работяг"!
Рада назначила "слугу народа" Потураева главой Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики - Цензор.НЕТ 4956
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17.06.2020 13:27 Відповісти
ото ще державний діяч!
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17.06.2020 13:29 Відповісти
Потураєв- ще той бандерівець ))))
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17.06.2020 13:30 Відповісти
 
 