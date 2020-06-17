УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10922 відвідувача онлайн
Новини Убивство Гандзюк
1 565 15
суд (11494) Павловський Ігор (109) Гандзюк (549)

Павловський 18-й раз не з'явився на засідання суду у справі Гандзюк, заявивши про "гіпертонічний криз", як у Мангера

Павловський 18-й раз не з'явився на засідання суду у справі Гандзюк, заявивши про

За словами адвоката, у підозрюваного в причетності до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Ігоря Павловського трапився "гіпертонічний криз", такий же, як і в раніше примусово доставленого до суду іншого фігуранта справи Владислава Мангера.

Про це йдеться в повідомленні в пабліку "Хто замовив Катю Гандзюк?", передає Цензор.НЕТ.

"Павловського скосила та ж "хвороба", що і Мангера! Сьогодні організатор замаху на Катерину Гандзюк Ігор Павловський знову пропустив судове засідання в Одесі. Його адвокат Сергет вийшов із судом на відеозв’язок та повідомив, що в Павловського стався "гіпертонічний криз". Таку ж хворобу симулював і Мангер, аби не їхати на суд до Києва. Вибрики Павловського нарешті дістали і суддю Осика. Він зазначив, що направить запит у СІЗО та перевірить стан його здоров’я. Клопотання Сергета про проведення судмедекспертизи щодо Павловського відхилили, зобов’язавши надати його в письмовому вигляді. Це вже 18 раз Павловський не з’являється на засідання суду. Засідання перенесли на 30 червня, 14:00", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: "Куди все? Яке все?" - кадри затримання Мангера, підозрюваного в організації вбивства Гандзюк. ВIДЕО

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Раніше досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.

Павловський 18-й раз не зявився на засідання суду у справі Гандзюк, заявивши про гіпертонічний криз, як у Мангера 01

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Вирус гипертонии хорошо лечится концентрированной серной кислотой.
показати весь коментар
17.06.2020 13:31
+4
А почему к убийцам не посылают спецназ? По музеям заняты?
показати весь коментар
17.06.2020 13:31
+4
о как можна. Обвиняемые в убийстве 18 раз забил на суд, а Юля Кузьменко по липовым обвинениям сидит уже полгода?
показати весь коментар
17.06.2020 13:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
якби не існувало гіпертонічного крізу, то його слід було вигадати
показати весь коментар
17.06.2020 13:30 Відповісти
А почему к убийцам не посылают спецназ? По музеям заняты?
показати весь коментар
17.06.2020 13:31 Відповісти
Вирус гипертонии хорошо лечится концентрированной серной кислотой.
показати весь коментар
17.06.2020 13:31 Відповісти
о как можна. Обвиняемые в убийстве 18 раз забил на суд, а Юля Кузьменко по липовым обвинениям сидит уже полгода?
показати весь коментар
17.06.2020 13:36 Відповісти
Даже Избирательный кодекс приняли с 11й попытки (или 17й, точно не помню)
показати весь коментар
17.06.2020 13:40 Відповісти
так приволоките
показати весь коментар
17.06.2020 13:42 Відповісти
О еще одного тащить придется, они хоть понимают что в такие байки уже никто не верит.
показати весь коментар
17.06.2020 13:44 Відповісти
Они прекрасно это понимают. И ржут открыто над этим.
показати весь коментар
17.06.2020 13:48 Відповісти
Тюрьма излечит
показати весь коментар
17.06.2020 13:47 Відповісти
одеяло ему одеяло в клетку!
показати весь коментар
17.06.2020 13:48 Відповісти
Дайте номер карточки, перешлю 1 гривню на поправку здоровья. Не лишайте шоу.
показати весь коментар
17.06.2020 14:03 Відповісти
В 18-й раз не явился в суд!!! А какой бы вой поднялся, если бы Порошенко поступил подобным образом?!
показати весь коментар
17.06.2020 14:24 Відповісти
Зараз нацсуки підуть під офіс президента і навчать, як судити злочинців. Так? Повторіть, як ви робили з Порошенко.
показати весь коментар
17.06.2020 15:26 Відповісти
Обідився:
Йому пообіцяли мінімальний срок за те, що здасть Мангера як замовника вбивства Каті. Ну, і домовились: навіть по суду першої інстанції провели... А нині зебіли пустили його по перегляду, та ще й витягнули інший його злочин, щоб засадити на років 15...
показати весь коментар
17.06.2020 18:51 Відповісти
 
 