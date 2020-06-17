Павловський 18-й раз не з'явився на засідання суду у справі Гандзюк, заявивши про "гіпертонічний криз", як у Мангера

За словами адвоката, у підозрюваного в причетності до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Ігоря Павловського трапився "гіпертонічний криз", такий же, як і в раніше примусово доставленого до суду іншого фігуранта справи Владислава Мангера.

Про це йдеться в повідомленні в пабліку "Хто замовив Катю Гандзюк?", передає Цензор.НЕТ.

"Павловського скосила та ж "хвороба", що і Мангера! Сьогодні організатор замаху на Катерину Гандзюк Ігор Павловський знову пропустив судове засідання в Одесі. Його адвокат Сергет вийшов із судом на відеозв’язок та повідомив, що в Павловського стався "гіпертонічний криз". Таку ж хворобу симулював і Мангер, аби не їхати на суд до Києва. Вибрики Павловського нарешті дістали і суддю Осика. Він зазначив, що направить запит у СІЗО та перевірить стан його здоров’я. Клопотання Сергета про проведення судмедекспертизи щодо Павловського відхилили, зобов’язавши надати його в письмовому вигляді. Це вже 18 раз Павловський не з’являється на засідання суду. Засідання перенесли на 30 червня, 14:00", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Раніше досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.