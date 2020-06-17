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пенсійна реформа (723) пенсія (1561)

Накопичувальний рівень - перерозподіл грошей, а не створення нових доходів, - економіст про другий рівень пенсійної системи

Накопичувальний рівень - перерозподіл грошей, а не створення нових доходів, - економіст про другий рівень пенсійної системи

Протягом останніх 10 років багато країн відмовилися від запровадження другого рівня пенсійної системи. Аргументів на користь впровадження загальнообов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи в Україні немає, поки що.

Таку думку висловив 24 каналу економічний експерт Віктор Скаршевський.

У разі запровадження другого рівня пенсійної системи постає питання – куди вкладатимуться ці гроші? За оцінками експертів, йдеться про приблизно 100 мільярдів гривень, які матимуть недержавні пенсійні фонди.

У нас немає фондового ринку. Є лише два варіанти – депозити в банках та ОВДП. Все! Промисловість, розвиток економіки через Фондовий ринок – в Україні таких інструментів немає. Це проблема не лише пенсій чи пенсійних фондів, а загальноекономічна. Адже у нас дуже примітивна економіка, - зауважує Віктор Скаршевський.

Українська економіка сировинна з двома видами експорту продукції – аграрна та металургійна, яка становить 70% всього українського експорту. Якщо впроваджувати другий рівень в запропонованому вигляді, це ще більше натисне на бізнес, який чесно працює і стимулюватиме його перехід у тінь. Адже тіньовий бізнес податки не платить.

"У нас і без того дуже високе навантаження на фонд заробітної плати. А тут ще хочуть його підвищити. Запропонованим законопроєктом пропонують взяти 2% у роботодавців і 2% у працівника. Зараз не на часі такі ініціативи. Це підтверджує економічно-фінансовий аналіз та досвід східноєвропейських країн (Польща, Чехія, Естонія)", – переконаний Віктор Скаршевський.

Наразі немає чітких аргументів (фінансових, економічних, соціальних), які б переконали в необхідності впровадження другого рівня і що це вирішить проблему депопуляції України. Адже накопичувальний рівень – перерозподіл грошей, а не створення нових доходів. Якщо у нас буде низька зарплата, то будуть і низькі пенсії.

У бідній економіці високих пенсій не може бути, за визначенням. Це лише погіршить економічно-фінансову ситуацію та не вирішить проблему,
– вважає Скаршевський.

Актуальним є й питання довіри. У нас кожні 5-6 років відбувається економічна криза. Як зауважує експерт, ці кризи запрограмовані, адже українська економіка аграрно-сировинна і залежить від зовнішньо-економічної кон'юнктури на цих ринках. А вона завжди або зростає, або падає, бо циклічна. Наша економіка дуже маленька і вона чутлива до цього. Тому відбуваються інфляції, девальвації, різке зростання безробіття тощо.

Якщо економіка не розвивається, не створюються нові робочі місця та немає притоку робочої сили, то пенсійна система не працюватиме. Це проблема не лише України, а багатьох країн світу.

На жаль, проблеми запрограмовані, а інструментарій, завдяки якому пропонується їх вирішувати, поки відсутній.

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Топ коментарі
+2
погоджуюся з експертом,нинішня влада затіяла цей лохотрон тільки тому,що на відміну від попередньої влади їй нема чого переможного показати суспільству.
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17.06.2020 13:47
+2


Накопительный уровень – перераспределение денег, а не создание новых доходов, - экономист о втором уровне пенсионной системы - Цензор.НЕТ 9011
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17.06.2020 13:48
+1
Я цим зебілам не дам ні копійки!
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17.06.2020 13:43
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Я цим зебілам не дам ні копійки!
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17.06.2020 13:43 Відповісти


Накопительный уровень – перераспределение денег, а не создание новых доходов, - экономист о втором уровне пенсионной системы - Цензор.НЕТ 9011
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17.06.2020 13:48 Відповісти
Во зажівьом!
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17.06.2020 13:46 Відповісти
погоджуюся з експертом,нинішня влада затіяла цей лохотрон тільки тому,що на відміну від попередньої влади їй нема чого переможного показати суспільству.
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17.06.2020 13:47 Відповісти
У них перемогометр зворотнього відліку.
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17.06.2020 13:50 Відповісти
Ну да. О пенсиях они думают Цель - вытащить побольше бабла у бизнеса А куда перераспределить они и без пенсов разберутся
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17.06.2020 13:48 Відповісти
Куда, куда... В офшори.
Накопительный уровень – перераспределение денег, а не создание новых доходов, - экономист о втором уровне пенсионной системы - Цензор.НЕТ 1357
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17.06.2020 13:51 Відповісти
По оценкам экспертов речь идет о примерно 100 миллиардах гривен, которые будут иметь негосударственные пенсионные фонды.

Если это будут негосударственные пенсионные фонды, то это будет жестокий и циничный лохотрон населения.
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17.06.2020 14:06 Відповісти
если государственные - тот же лохотрон.
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17.06.2020 14:55 Відповісти
Читаем: "В бедной экономике высоких пенсий не может быть по определению" Источник: https://censor.net/n3202569 Да вы на пенсии судей посмотрите, очень даже может. Но не у каждого...
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17.06.2020 14:07 Відповісти
У всех высокопоставленных "деятелей" почему-то тоже...
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17.06.2020 14:41 Відповісти
И ваши пенсионные накопления будут в безопасности, как маски в госрезерве, ой, как зерно в госрезерве... ой...
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17.06.2020 14:51 Відповісти
Тут все просто. Зе- наполеон так наполеонился,шо в пенсионом фонде всегда и так убыточном, образовалась такая дыра, шо пензоионерам,влюбленным в Зе, к концу года за любовь платить будет нечем. Вот и придумывают Зе-шкуродеры,как бы еще с работников и бизнеса побольше шкур содрать.
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17.06.2020 14:57 Відповісти
 
 