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заборона (1425) Міністерство культури (734) росія (63556) СБУ (12497) чорний список (86) Варнава Катерина (4)

Російській акторці Варнаві, яка співала в окупованому Криму про Путіна, дозволили в'їзд в Україну на підставі листа СБУ, - заява Мінкультури

Російській акторці Варнаві, яка співала в окупованому Криму про Путіна, дозволили в'їзд в Україну на підставі листа СБУ, - заява Мінкультури

Міністерство культури та інформаційної політики пояснює, що російська акторка і телеведуча Катерина Варнава була вилучена з переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці і яким заборонено в'їзд в Україну, на підставі подання СБУ.

Про це йдеться в роз'ясненні міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"13 березня 2020 року до Міністерства надійшов лист СБУ від 06.03.2020 № 2/5-331нт щодо зняття заборони в’їзду на територію України та виключення з Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, російської телеведучої та кіноактриси Варнави Катерини Володимирівни. Відповідно до частини п'ятої статті 15 Закону України "Про кінематографію", Міністерство культури та інформаційної політики здійснює дії щодо внесення змін до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, виключно на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Тобто виключно за поданням Служби безпеки України відповідним наказом МКІП від 18 березня Катерину Варнаву було виключено з переліку. Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями "включати" чи "не включати" до списків МКІП не наділено. Міністерство здійснює оприлюднення переліку і оновлення", - йдеться в заяві Мінкульту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російській акторці Варнаві, яка співала в окупованому Криму про Путіна, дозволили в'їзд до України. ДОКУМЕНТ

У травні 2017 року стало відомо, що СБУ заборонила Катерині Варнаві в'їзд в Україну строком на 5 років. Учасниці Comedy Woman, в тому числі й Варнава, у 2016 році на концерті у Криму співали пісню про президента Росії Володимира Путіна. У лютому 2020 року стало відомо, що у 2019 році Державне агентство України з питань кіно заборонило демонструвати фільм "Вісім перших побачень" від 2012 року, в якому грала Катерина Варнава. Одним із продюсерів і сценаристів фільму був президент України Володимир Зеленський, який також грав у ньому одну з головних ролей.

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Топ коментарі
+54
ЗЕбилы-малороссы у власти Ничего удивительного. Падаль тянется к падали
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17.06.2020 13:49
+44
-за пару месяцев до выборов, оказалось, что главным оппонентом ПАП стал миллионер из Кривого Рога с интеллектом равлика, манерами гопника, РЕАЛЬНЫМ бизнесом в РФ

Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину на основании письма СБУ, - заявление Минкультуры - Цензор.НЕТ 9552
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17.06.2020 13:49
+30
Ванька Бакланов подсуетился?
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17.06.2020 13:49
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ЗЕбилы-малороссы у власти Ничего удивительного. Падаль тянется к падали
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17.06.2020 13:49 Відповісти
Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину на основании письма СБУ, - заявление Минкультуры - Цензор.НЕТ 9239
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17.06.2020 13:53 Відповісти
У них стільки мізків немає, щоб усвідомити та ще й пояснити цей феномен.
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17.06.2020 15:34 Відповісти
зрадодебилы - люди которые меня бесят даже больше чем сторонники рыгов. Ибо это все типа из любви к Украины. Патриоты х.е.вы.
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17.06.2020 15:46 Відповісти
До выборов вас зрадофилы не бесили?
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17.06.2020 17:57 Відповісти
Ясен пень... быканов отменил... тыкаченко одобрил... шут квартальный в мундире президента миссию выполнил, членограй ближневосточный....
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17.06.2020 14:20 Відповісти
Там что все, кто попал во власть, попадали по протекции братьев Ермаков ?
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17.06.2020 15:09 Відповісти
Ванька Бакланов подсуетился?
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17.06.2020 13:49 Відповісти
Отримав пропозицію, від якої не зміг відмовитися? Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину на основании письма СБУ, - заявление Минкультуры - Цензор.НЕТ 2145
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17.06.2020 13:56 Відповісти
Вовка «янелох 42» подсказал Ваньке -общий бизнес у барыги на кацапстане
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17.06.2020 14:15 Відповісти
Зеленскому нужна репетитор для разучивания песни о Путине. Всё правильно, ей необходим доступ в Украину.
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17.06.2020 13:49 Відповісти
серьожа баканов бальшой пачитатель ее таланта
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17.06.2020 13:49 Відповісти
Оно шавка мелкая на четвереньках отрабатывает 🤢🤡👃🏻🎹 членограю
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17.06.2020 14:16 Відповісти
-за пару месяцев до выборов, оказалось, что главным оппонентом ПАП стал миллионер из Кривого Рога с интеллектом равлика, манерами гопника, РЕАЛЬНЫМ бизнесом в РФ

Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину на основании письма СБУ, - заявление Минкультуры - Цензор.НЕТ 9552
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17.06.2020 13:49 Відповісти
Вони не НАШІ !!!!!
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17.06.2020 13:56 Відповісти
Що не наші то так, проте, на жаль - вони наразі мають громадянство України...
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17.06.2020 13:58 Відповісти
та ладно!!!...всем патриотам с ней за честь!!!)))
Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину на основании письма СБУ, - заявление Минкультуры - Цензор.НЕТ 3701
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17.06.2020 13:50 Відповісти
Перед тим, як викладати, щось - перевір дату..... А то сернув - а вийшло, що проти вітру ))))))
https://glamurchik.tochka.net/ua/220343-katya-varnava-stala-novoy-sovedushchey-sergeya-prituly-foto/ Катя Варнава стала новою співведучою Сергія Притули (фото)
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17.06.2020 13:53 Відповісти
смотрю ты по ветру стоишь??))), 10 квитня кастинг - крым украинский, а шоу подет идти с датами в минус??))..ох и порохоботы смишные!)))
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17.06.2020 13:57 Відповісти
какого года фото?
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17.06.2020 13:53 Відповісти
зачем тебе фото???, вот любуйся!, час видева!)))...зебилы еще не при власти!)))
https://www.youtube.com/watch?v=_k3EvQSPut4
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17.06.2020 14:06 Відповісти
Они вместе вели шоу. В чем проблема? Притула для вас уже тоже не патриот?
Фотки можно найти какие угодно - и про твоего соевого кумира - гораздо более зашкварные.
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17.06.2020 13:54 Відповісти
да никаких проблем.... вела и вела, сейчас вот опять будет вести....
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17.06.2020 14:03 Відповісти
Зебил - прямо же спросили - в каком году это было?
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17.06.2020 14:04 Відповісти
Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину на основании письма СБУ, - заявление Минкультуры - Цензор.НЕТ 3370
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17.06.2020 14:07 Відповісти
Вона ж колись з ним на Новому каналі ще до війни шоу вела.Здається шоу називається Хто зверху,щось таке.
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17.06.2020 13:58 Відповісти
почему же "до"???, как раз-таки "после".....
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17.06.2020 14:02 Відповісти
баканов предатель
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17.06.2020 13:52 Відповісти
и он тоже
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17.06.2020 13:53 Відповісти
остався порєченков......
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17.06.2020 13:52 Відповісти
ЗЕ!
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17.06.2020 13:53 Відповісти
Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину на основании письма СБУ, - заявление Минкультуры - Цензор.НЕТ 2082
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17.06.2020 13:54 Відповісти
Та приглашайте уже того поречникова. С пулеметом. И сами стройтесь у стеночки...
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17.06.2020 13:54 Відповісти
Так зебіли ж лєнти подавати готуються.
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17.06.2020 13:57 Відповісти
Сюрприз їм буде. Історію треба знать.
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17.06.2020 13:59 Відповісти
Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину на основании письма СБУ, - заявление Минкультуры - Цензор.НЕТ 9824

Помню год назад я с пеной у рта убеждал украинцев, что не стоит выбирать себе лидером милого клоуна, удачно сыгравшего Голобородько.
Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину на основании письма СБУ, - заявление Минкультуры - Цензор.НЕТ 8677
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17.06.2020 13:54 Відповісти
Да чего вы прицепились к тем артистам, проблем в стране других нет?
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17.06.2020 13:55 Відповісти
Из-за таких вот артистов полно проблем потом
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17.06.2020 13:56 Відповісти
Например?
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17.06.2020 13:58 Відповісти
Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину на основании письма СБУ, - заявление Минкультуры - Цензор.НЕТ 9546
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17.06.2020 14:02 Відповісти
Как Варнава изменилась за эти годы!
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17.06.2020 14:06 Відповісти
Это ее брат, скрепно-хромосомный.
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17.06.2020 14:17 Відповісти
Все люди братья, если верить попам или генетикам
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17.06.2020 14:25 Відповісти
В насколько близком родстве вы с этим братком, например?

https://www.sport-express.ru/chronicle/reviews/chem-bolen-znamenityy-bokser-i-deputat-gosdumy-nikolay-valuev-1557845/
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17.06.2020 14:30 Відповісти
Думаю не больше и не меньше вашего
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17.06.2020 14:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hrY2x4yOhwQ
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17.06.2020 14:37 Відповісти
Отрицание реальность не меняет.
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17.06.2020 14:44 Відповісти
Проблемы есть. Просто в этой капле воды многое, ****, отражается.
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17.06.2020 13:58 Відповісти
Очень многое. Просрали Крым, просрали Донбасс, просрали экономику, голосуем за барыг или дебилов, но конечно Варнава во всем виновата, уж точно не мы хорошие...
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17.06.2020 14:02 Відповісти
Правильно говорити так : росія окупувала український Крим , український Донбас , маємо економічні проблеми визвані російською військовою агресією і повною некомпетентністю бездарного Президента , Верховної Ради і Кабінету Міністрів вибраних тупим зомбованим "населением". А Варнава - тупа медіашлюха , яка повинна розуміти , що порушує міжнародне законодавство .
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17.06.2020 14:09 Відповісти
Можно говорить как угодно, но реальность от этого не меняется. И с каких пор тупые медиашлюхи кому-то что-то должны, в частности нам? Вот когда украинец перестанет тыкать на всех пальцами, ища виноватых в собственных бедах, когда перестанет верить, что придет добрый волшебник и сделает Украину богатым, процветающим государством, когда засучит рукава и начнет строить, а не разрушать, как последние 30 лет, вот тогда и запанует на своей земле как хозяин. Глядишь и Крым с Донбассом вернется. Но не раньше.
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17.06.2020 14:19 Відповісти
Почему с Кореями это не работает?
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17.06.2020 14:41 Відповісти
Северные Корейцы попали в очень большую беду.
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17.06.2020 14:46 Відповісти
Какую?
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17.06.2020 14:47 Відповісти
Рабство разума.
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17.06.2020 14:51 Відповісти
Такая же беда и у россиян, и у немалой части нашего населения.
Поэтому так и живем...
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17.06.2020 14:54 Відповісти
Согласен. Но масштаб другой. Даже нам, пережившим СССР, трудно понять то, что происходит в СК.
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17.06.2020 14:56 Відповісти
Германии тоже не воссоединялись, пока не рухнул совок-оккупант.
Поэтому дело и в агрессоре, тем более, таком близком и очень влияющем на нас, как россия.
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17.06.2020 15:05 Відповісти
Россия поступила подло. Но давайте будем откровенны, как поступит та же Польша, Венгрия или Румыния, если мы таки доразвалим свое государство? Вопрос риторический.
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17.06.2020 15:11 Відповісти
Не совсем риторический.
Они члены ЕС, действовать как пуйло вряд ли будут. Большинство стран в ЕС вряд ли одобрят очередной конфликт в Европе. Как и США.
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17.06.2020 15:26 Відповісти
Вы до сих пор верите в Международное право? Крым у нас и без войны отобрали, а США не так давно бомбили Белград, в центре целой Европы.
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17.06.2020 15:48 Відповісти
Бомбить на Донбассе подразделения рос. армии и их наемников из граждан Украины США не кинулись, хотя вряд ли им хотелось, чтобы кремляди дошли до Киева.

Остановили их другими методами.
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17.06.2020 15:58 Відповісти
Не США остановили, украинские Герои и Патриоты. Все изменилось в мире, полагаться теперь нужно только на самих себя.
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17.06.2020 18:51 Відповісти
Патриоты показали миру, что в Украине есть люди, готовые с оружием в руках встречать оккупанта.
Но силы были очень не равны, пуйло вооружало, переоснащало десятилетиями свою армию, а наши разооружали, распродавали.
Это аксиома.
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17.06.2020 19:07 Відповісти
Вот мы и вернулись к сути дискуссии. Мы получили независимость имея третий по величине ядерный потенциал, а через тридцать лет мораторий снимаем на продажу нашей земли, за 5 млрд убитых президентов. И что кому показали эти патриоты, когда Украина с молотка пойдет?
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17.06.2020 23:34 Відповісти
Может оно и к лучшему, что отдали ядерное оружие...
Кто знает, что стрельнет нынешнему гипер обидчивому и мнительному преЗеденту в голову?
Не исключаю, что он мог бы обидеться на Запад, что не одобряют его зе-политику и попытался бы махать ядерной дубиной как Ын.
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18.06.2020 10:24 Відповісти
ФСБУ.
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17.06.2020 13:55 Відповісти
Ну как говорится, Хайль Гитлер!!! ЗЕ-ХАЙЛЬ!!!
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17.06.2020 13:55 Відповісти
Таки правда...
Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину на основании письма СБУ, - заявление Минкультуры - Цензор.НЕТ 6586
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17.06.2020 13:56 Відповісти
Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину на основании письма СБУ, - заявление Минкультуры - Цензор.НЕТ 1248
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17.06.2020 13:58 Відповісти
Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину

Ну шо? Осталось самого Путина пригласить?
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17.06.2020 13:56 Відповісти
в стеклянном склепе, шобы глаз рассматривать...
И прекрати ***** с заглавной П писаь...
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17.06.2020 14:24 Відповісти
Ну и что, порохоботы?
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17.06.2020 13:58 Відповісти
Теперь нужно нарядить её в вышиванку, вручить почётную грамоту СБУ и ГРУ и всё это по ТВ показать, после чего, пусть спокойно возвращается к себе домой...
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17.06.2020 13:59 Відповісти
Всем поющим о пукине желаю:
Такого как пукин, чтобы бросал!
Как Людку он бросил, чтобы лобзал
Под майкой мальчонок, чтоб карликом был.
Такого как пукин, чтоб был педофил!
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17.06.2020 14:00 Відповісти
Так это ж СБУ. Многолетняя селекция мажоров, кротов, идиотов и крышевателей. Лучшие люди СБУ президентами ЛНР стали!
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17.06.2020 14:01 Відповісти
Ткаченко и г+г собрались снимать очередной говносериальчик с ее участием
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17.06.2020 14:03 Відповісти
Гундосый Зеленский лично разрешил 🤫😂, на въезде пусть ответит чей Крым,🙁🙁
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17.06.2020 14:03 Відповісти
Російській акторці Варнаві, яка співала в окупованому Криму про Путіна, дозволили в'їзд в Україну на підставі листа СБУ, - заява Мінкультури - Цензор.НЕТ 4258
ЗУБ ДАЮ! ЩО ЩЕ НЕ ВСТИГ ПОВНІСТЮ ПРОДАТИ ЦЮ УКРАЇНУ -ПОВІЮ НА ВИМОГУ ДРУЖНЬОГО МЕНІ КРЕМЛЯ КАПІТУЛЯЦІЄЮ ЇЇ НА МИЛІСТЬ ВЕЛИКОЇ ПАрАШІ. АЛЕ ЗАРАДИ МИРУ -КАПІТУЛЯЦІЇ ПРОДАМ ТОЧНО, ЯКЩО УСПІЮ ДО ТОГО ЯК ВТЕЧУ У ПА РАШУ!..
ВАШ! ЛЮБИЙ ОБОЖНЮВАНИЙ НА 73% ПРЕЗИДЕНТ !? АЛЕ І НА 100% ПРОДАЖНИЙ КРЕМЛІВСЬКИЙ ХОЛУЙ....РЕЗИДЕНТ- ІУДА, ЗЕБІЛ- КАПІТУЛЯНТ !
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17.06.2020 14:59 Відповісти
КВН-эшная давалка явно близко знакома с нашим клоуном. Закомплексованные гномики любят длинных швабр.
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17.06.2020 14:05 Відповісти
Пусть заезжает. Зелёнки и куриных яиц в Украине достаточно.
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17.06.2020 14:10 Відповісти
Доведеться фарбувати її у зелений колір, щоби всі бачили, що то Зеленський дозволив цій kurvi заїхати...
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17.06.2020 14:10 Відповісти
слуга крємля янєлох працює в турборєжимі.
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17.06.2020 14:15 Відповісти
А кто там сейчас в СБУ рулит? Дружбан ЗЕ Баканов.

Казалось бы причем тут ЗЕ...
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17.06.2020 14:50 Відповісти
Нафига нужны такие исключения ? Так в Украине действуют все законы. Для народа закон, а для олигархов- исключение! Эта власть превратило страну в стадо баранов!
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17.06.2020 15:07 Відповісти
Зеля-ассенизатор пустил говно по трубам
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17.06.2020 15:15 Відповісти
В каком-то новом кино на 1+1 будет сниматься?
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17.06.2020 15:20 Відповісти
Тю, чий не новина. СБУ(підрозділ ФСБ) - дозволив москальці в'їзд в Україну. Скоро і кіркоров з іншими підтянуться.
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17.06.2020 15:31 Відповісти
Для президента воюющей страны у Зеленского многовато друзей в РФ.
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17.06.2020 15:32 Відповісти
Да-а... А Вы смеетесь что у нас додоны...
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17.06.2020 15:44 Відповісти
А у Вас получается ермаки? С буквой "Д" впереди?
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17.06.2020 15:47 Відповісти
Нарешті приїде моя улюблена Віка Циганова з патріотичними піснями про расєю...
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17.06.2020 15:52 Відповісти
В есбеу крупні фахівці стосовно шльондр,їм видніше...
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17.06.2020 15:54 Відповісти
квартальні млять виродки!
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17.06.2020 16:07 Відповісти
Така ж страшна, як і дурна. Така собі младая Жанна Агузарова.
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17.06.2020 16:08 Відповісти
два одоробла на картинці
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17.06.2020 17:45 Відповісти
Російській акторці Варнаві, яка співала в окупованому Криму про Путіна, дозволили в'їзд в Україну на підставі листа СБУ, - заява Мінкультури - Цензор.НЕТ 5425
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17.06.2020 23:41 Відповісти
 
 