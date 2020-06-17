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Зеленський (22399) Кабмін (13940) відставка (1454) Слуга народу (2800) Качура (170) Денис Шмигаль (4393)

Уряд піде у відставку, якщо цього вимагатимуть Зеленський або "Слуга народу", - депутат СН Качура

Уряд піде у відставку, якщо цього вимагатимуть Зеленський або

Депутати правлячої фракції домовилися з прем'єр-міністром Шмигалем, що затвердження Радою Програми уряду не надає Кабміну річний імунітет. Шмигаль під відеозапис пообіцяв, що сам напише заяву про відставку, якщо цього вимагатимуть президент або СН.

Про це журналістам сказав народний депутат Олександр Качура (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, існує домовленість, що після голосування за Програму діяльності уряду ще буде План діяльності уряду, в якому будуть деталізовані завдання Кабінету міністрів.

"Ми домовилися всередині фракції, що той імунітет, який надається зараз уряду, після того, коли ми проголосуємо програму, він не буде індульгенцією", - сказав Качура.

Він повідомив, що "ми домовилися з прем’єр-міністром, що в разі, якщо всередині нашої політичної фракції виникне недовіра до прем’єр-міністра, то він самостійно піде у відставку. І це ми зафіксували".

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За словами Качури, є відеозапис домовленості, що Шмигаль сам напише заяву і піде з посади, якщо надійде така вимога від президента та фракції "Слуга народу".

Автор: 
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Топ коментарі
+10
А если народ уже требует от Зеленского уйти или хотя бы сделать досрочные выборы президента?
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17.06.2020 14:01
+8
По тому зеленому закону бубочка від імпічменту захищений краще, ніж Конституція від змін.
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17.06.2020 14:21
+8
Свині то взагалі - худоба, а худоба народом бути не може. Популяцією, стадом, сворою - так, але не народом. Чи вас цьому в Трускавці не вчили? То може хоча б шкільну програму згадаєте?
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17.06.2020 14:24
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В этом кибуце суровая дисциплина.
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17.06.2020 14:01 Відповісти
А 🤢🤡🎪👃🏻🎹вы « друзья « ,как ни садитесь , а в президенты не годитесь ……🤮🤮
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17.06.2020 14:09 Відповісти
А если народ уже требует от Зеленского уйти или хотя бы сделать досрочные выборы президента?
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17.06.2020 14:01 Відповісти
Так приняли закон об импичминте президента, так почему до сих пор эту процедуру не провели?
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17.06.2020 14:02 Відповісти
По тому зеленому закону бубочка від імпічменту захищений краще, ніж Конституція від змін.
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17.06.2020 14:21 Відповісти
Соевые свыни не народ!!!
Запомни.
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17.06.2020 14:09 Відповісти
Точно не народ, бо останнім часом отара тупих овець дискредитувала це поняття.
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17.06.2020 14:12 Відповісти
Свині то взагалі - худоба, а худоба народом бути не може. Популяцією, стадом, сворою - так, але не народом. Чи вас цьому в Трускавці не вчили? То може хоча б шкільну програму згадаєте?
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17.06.2020 14:24 Відповісти
😃 Шмыгло потом подотрется этой видеозаписью...по закону у него будет год иммунитета...а шмыгло не гончарук...само не уйдет..
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17.06.2020 14:02 Відповісти
Стопудово! Он найвеличніший під відеозапис сказав, що коли хоч раз порушить закон піде геть. Порушень вже хоч греблю гати, а воно й досі за крісло чіпляється навіть тими частинами тіла, яким воно по клавішах б'є
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17.06.2020 14:26 Відповісти
Оманське брехло розпустить уряд і спише все на нього.
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17.06.2020 14:03 Відповісти
Не сможет оно в течении года...при всем его желании...
Тут только добровольный уход шмыгла...а это не тот парень что бы просто так уйти..
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17.06.2020 14:07 Відповісти
Та питати його (Щмигаля) ніхто не буде. Це ж слуга, пілять...
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17.06.2020 14:14 Відповісти
под видеозапись пообещал - це в якому законі написано?
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17.06.2020 14:10 Відповісти
а зачем им закон - закон для нас - тех кто не доволен развалом Украины
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17.06.2020 14:12 Відповісти
Так не будьте стадом безсловесным ,позволяющим гнидам командовать парадом
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17.06.2020 14:38 Відповісти
временное правительство - шо то мне это напоминает(ХОТЕЛ НАПИСАТЬ - САМ ПОМНЮ - НО НЕ МАКЛАУД НЕ РАЗУ))))))
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17.06.2020 14:11 Відповісти
а шо, опять?
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17.06.2020 14:13 Відповісти
Народ уже требует вышвырнуть эту ахметовскую шестерку.
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17.06.2020 14:16 Відповісти
ти - зебіл. Не плутай себе з народом.
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17.06.2020 18:46 Відповісти
Не затягуйте, бо якщо люди почнуть вимагати, то за ваші життя ніхто й півкопійки не дасть... І прихватіть з собою ще й Єрмака з ЗЕ!
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17.06.2020 14:19 Відповісти
Обмазать дегтем, вывалять в перьях и по улицам возить в клетке, хоть повеселимся.
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17.06.2020 14:20 Відповісти
И правительство, и президент, и ВР должны уходить в отставку если этого требует народ.
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17.06.2020 14:59 Відповісти
Если у Шмыгаля все получится, то, чтобы там ни захотел Зеля, Шмыгаля внесут в кресло президента, предварительно выкинув из него Зелю. Почему то хочется пожелать Шмыгалю успеха.
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17.06.2020 15:24 Відповісти
характерна ознака кожного 73/43%зебіла, включно з https://censor.net/user/77548 - суцільний дебілізм, вже не кажучи про правовий нігілізм.
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17.06.2020 18:47 Відповісти
Характерная черта каждого порохобота - это хамство и безграмотность. Вас под забором набирают, что ли?
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17.06.2020 19:34 Відповісти
Закон про Імічмент це мертвенароджена дитина- плід марення 73%.
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17.06.2020 15:29 Відповісти
Як в вас все просто, експериментаторі херові!
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17.06.2020 17:09 Відповісти
Якщо вони пообіцяли піти "на вимогу" - то який смисл голосувати і приймати програму Уряду?
Питання риторичне.
Для галочки.
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17.06.2020 18:45 Відповісти
 
 