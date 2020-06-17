18 726 194
В ОП написали новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО з імплементованою "формулою Штайнмаєра", - Єрмак
Офіс Президента підготував новий законопроєкт про так званий особливий статус тимчасово окупованих Росією окремих районів Донецької та Луганської областей з імплементованою в нього "формулою Штайнмаєра".
Про це заявив глава ОП Андрій Єрмак в інтерв'ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми представили перший закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" з імплементованою "формулою Штайнмаєра". Далі ми його обговорюємо з нашими представниками територій, вони висловлюють свою думку", - розповів Єрмак.
Топ коментарі
+67 133133
показати весь коментар17.06.2020 14:03
+50 Solo
показати весь коментар17.06.2020 14:05
+42 Леонид Богданов
показати весь коментар17.06.2020 14:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
топ-автор
Пять стадий принятий реванша
день тому https://site.ua/posts/category/4/ Суспільство 3 128 80 4 21
В 1969 году психолог Элизабет Кюблер-Росс предложила модель под названием "Пять стадий принятия смерти". Её много критиковали за то, что она была эмпирической по своей природе, и ей не было никаких доказательств.
Но потом оказалось, что эта модель вообще довольно точно характеризует самые разнообразные процессы, не только психологические стадии неизлечимо больных - и в целом к ней как-то все привыкли, и начали ей пользоваться, тактично умалчивая о том, как сильно её критиковали за ненаучность.
Например, именно сейчас мы её проходим, шаг за шагом. Вот смотрите:
1. DENIAL - ОТРИЦАНИЕ
"Да нет, реванш невозможен..."
2. ANGER - ГНЕВ
"Да что они себе позволяют?.."
3. BARGAINING - ТОРГ
"Хорошо, но вот эти красные линии..."
4. DEPRESSION - ДЕПРЕССИЯ
"Пи....Ц, новости хоть не читай..."
>>>>> МЫ НАХОДИМСЯ ЗДЕСЬ <<<<<
5. ACCEPTANCE - ПРИНЯТИЕ
"Ничего, и в Сызрани люди живут..."
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1273215180290363393 19 мин
ОПЗЖ подогнало своего "Шарика" под окна Вове с воплями о "Враге захватившем власть" Ермак тут же заявил что ОПУ (!) уже подготовило закон об "особом статусе Донбасса с формулой Штайенмаера" Хоровод агентов Кремля
Ж. Ж. Руссо
Створення нових районів.
Референдум, (3) зміна території України).
Це про федералізацію унітарної країни, чи не?
Вода в крим, через продаж кримського каналу приватним власникім.
Це державна зрада, чи не?
Конечно, то таке - если россия под грузом собственных проблем упадёт, завсегда можно отказаться от всех этих обещаний в будущем (мол, мы передумали, это было подписано / обещано под вооружённым давлением, а потому недействительно). Ну и, соответственно, провести жёсткую зачистку в ОРДиЛО и Крыму. Пусть потом махают своими бумажками (от минских соглашений до закона об особом порядке управления в ОРДиЛО) сколько хотят - как мы махали Будапештскими меморандумами . . .
Короче, надо у турок беспилотники закупать. Толку с договоров с русскими никогда не было и никогда не будет - они недоговороспособны, слово держать не умеют, так что обращать внимание на договора с ними бессмысленно.
Ну взлетел- сел. И опять заглохло. Оптимизация. И так 200.000 небыло,так еще минус 40.000.
Движемся к 2013г?
Наверняка уже и паспорта других государств подготовил и недвижимость прикупил...
А ведь жаль... свинтит сученыш и будет потом, как Онищенко-Кадыров поплевывать во всех интервью в сторону Украины.
https://censor.net/comments/locate/3202579/019214e2-018a-70a8-b835-d27ff153105b
750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии.
485 танков, 968 боевых бронированных машин, 962 артиллеристских систем, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
2 миллиона сторонников русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
памятники, бюсты мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману и т.д.
военное училище в днр, выпускающие офицеров лнр+лнр.
сивоха, ермак будут ходить с друзьями из днр+лнр и рф по улице захарченко, гиви, моторолы.
Коллаборанты убили 5 тысяч солдат и офицеров Украины, что бы им дали особый статус (автономию) с парламентами, с правительствами этих грёбанных республик?
Или
всембольшинству «комментаторов» только "какашками покидаться"???...
Ну, так какого лезете с "******** рылом да в калачный ряд"???...
ВСЕ попытки хоть какие-то "статусы" менять без согласия народа ПРЕСТУПНЫ.неважно какой подпольный вариант есть сейчас.Важно,что ЛЮБЫЕ "особые статусы" ПРОТИВОЗАКОННЫ и не отвечают ни конституции СОБОРНОЙ Украины,ни законам.Любые изменнения в конституцию могут проводиться только по референдумам или народному голосованию.Даже группки депутатов с президентом вместе НЕПРАВОМОЧНЫ это сделать.В ПРИНЦИПЕ!!! И без разницы,какие варианты текстов...
Вот поменьше бы "рабочих сосен" в депутатах и их помощниках,а болшьше бы людей,знающихся на законах...Можете и дальше набрать в рот говна и плевать в меня ))
1. Я несколько постов (!) писала о том - видел ли кто лично обсуждаемые то-ли закон, то-ли поправки! То есть - я писала/задавала /постила конкретный вопрос на одину отдельную/частную тему.
2. А Вы мне
твёрдолобоупрямо писали пространные сообщения о том, что что-то там "незаконно", т.е. - Вы отвечали вообще и вовсе не на мой вопрос!
3. Позвольте дать Вам дружеский совет: чтобы не выглядеть наивненьким простачком или милым непосредственным ребёнком, прежде чем писать на юридическую тему - овладейте хотя-бы основами юридических знаний и основами логического мышления. Иначе - не только я, но и все вокруг убедятся в том, что Вы - см. мой пост https://censor.net/comments/locate/3202579/019214e2-019b-7039-8d31-11443b2ca02d...
4. Кстати, биднятко, моё патритичное но юридически неграмотное, первый "Закон об особом статусе" существовал с 31 августа 2015г. до 31 декабря 2019г., а потом был продлён... Если считаете это незаконным/нарушением Конституции/что "депутаты не имели права" и т.д. - милости прошу в Конституционный суд (или куда угодно) и там можете
брызгать своими желчью/ядом/каломдоказывать любые свои тезисы. Успехов!
2. Но я то здесь причём???...
Во всех мировых случаях,ситуация оставлялась "законсервированной" до лучших времён.если пострадавшая сторона не могда сразу вернуть территории.германии пришлось ждать полвека...А тут выскочки решили "войти в историю"...Короче.Сидорова,отцепись.Нет у меня положительных ответов и решений.Просто ситуация бл*дская
2. А что касается всего остального (из Вашего последнего поста) - согласна/поддерживаю/тоже надеюсь, что так и будет!
В Полтаве, Черкассах, и как говоришь в центре, быстро разберутся с про московскими.
Всё будет жёстко, если будет вторжение кацапов, толерантности не будет.
Хто веде «війну за існування», Кревельд взагалі радить забути будь-які правила війни.
Бо насправді, на його думку, їх не існує і ніколи не було правил війни.
Готуючись до війни за виживання, пише Кревельд, варто переглянути й інші так звані правила війни. Наприклад, що стосується милосердя до полонених. Насправді, пише він, у жодній міжнародній конвенції не сказано, як має вчинити воїн, коли його ворог кинув зброю і підняв руки вгору. Все віддається на відкуп солдату: він може вистрелити, а може зберегти життя. Але полонений має знати, що, піднімаючи руки, він віддає себе в рабство. А раба можна продати, обміняти чи примусити працювати безплатно.
Єдине раціональне пояснення гуманного поводження з полоненими - це сигнал іншій стороні. Щоб і з твоїми побратимами в полоні поводилися так само. Але, коли йдеться про війну за існування, навіть ця мотивація відсувається на другий план.
Жодна конвенція не прописує, що власність військовополоненого не може стати власністю переможця. Жодні правила війни не забороняють експропріацію майна населення для забезпечення потреб армії. Наполеонівський принцип: «армія має годувати себе сама» - діяв і діє. Грабунок мирного населення завжди вважався частиною військової справи, «воєнною удачею». Будь-яка армія, що понесе нам «світло руского міра», діятиме саме так, і ми, як країна, що бореться «за існування», маємо повне право чинити адекватно.
Рускій мір, загарбавши Україну, знищить всі культурні ознаки народу, а можливо й згноїть у катівнях українських музикантів (як колись лорд Камберленд, завойовуючи Шотландію, знищував усіх волинщиків, бо вважав їх музику зброєю війни)...
Але буде й зворотній ефект. Ті, хто поховався у схронах і молиться на прихід Путіна, мають знати, що до того, як він дійде до Києва, тут буде знищено все, пов`язане з Росією, включно з проросійськими телеканалами й редакціями газет, будуть вигнані з храмів московські попи, віднайдені й знищені всі, хто зловживав свободою слова і прославляв Путіна. Жодного наказу з цього приводу не буде. Війна за виживання мало коли ведеться за наказом...
У війні «за існування» час завжди на боці слабшого.
А це значить: у війні за існування солдати воюватимуть, замасковані у чужі однострої, з чужими шевронами і йтимуть в атаку з чужими прапорами. І всі карти будуть сплутані, й всі стратеги зганьблені.
І що найважливіше: жорстокість країни, що прагне вижити за будь-яку ціну, буде виправдана світовою спільнотою. Бо все ж таки війна - це боротьба рівних, в інакшому разі - це бійня, геноцид, який не прощається ніколи.
Статья 111. Государственная измена
Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины,наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
голобородьки, прописывайте тогда и самоуправление во временно оккупированном крыме..
Все эти "блатные статусы" хоть то донбасса,хоть Закарпатья или Буковины НЕ ОТРАЖЕНЫ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОНСТИТУЦИИ и являются НЕЗАКОННЫМИ,А за нарушение законов предполагается УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ...