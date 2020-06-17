В ОП написали новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО з імплементованою "формулою Штайнмаєра", - Єрмак

Офіс Президента підготував новий законопроєкт про так званий особливий статус тимчасово окупованих Росією окремих районів Донецької та Луганської областей з імплементованою в нього "формулою Штайнмаєра".

Про це заявив глава ОП Андрій Єрмак в інтерв'ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми представили перший закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" з імплементованою "формулою Штайнмаєра". Далі ми його обговорюємо з нашими представниками територій, вони висловлюють свою думку", - розповів Єрмак.

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