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Новини Формула Штайнмаєра
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самоуправління (37) статус (124) Донбас (22348) Єрмак Андрій (1352) Формула Штайнмаєра (323)

В ОП написали новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО з імплементованою "формулою Штайнмаєра", - Єрмак

В ОП написали новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО з імплементованою

Офіс Президента підготував новий законопроєкт про так званий особливий статус тимчасово окупованих Росією окремих районів Донецької та Луганської областей з імплементованою в нього "формулою Штайнмаєра".

Про це заявив глава ОП Андрій Єрмак в інтерв'ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми представили перший закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" з імплементованою "формулою Штайнмаєра". Далі ми його обговорюємо з нашими представниками територій, вони висловлюють свою думку", - розповів Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Особливий статус Донбасу не підтримують понад 60% українців, - опитування Центру Разумкова

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Топ коментарі
+67
Вот и приехали потихонечку ...
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17.06.2020 14:03
+50
Ермак-таки получит звание "Героя России".
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17.06.2020 14:05
+42
особом порядке самоуправления в ОРДЛО с имплементированной "формулой Штайнмайера" под управлением и контролем РФ...

именно для этого зебилов и наССЫщали с г+г...
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17.06.2020 14:16
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https://site.ua/vladimir.zavgorodny/ Владимир Завгородний
топ-автор

Пять стадий принятий реванша

день тому https://site.ua/posts/category/4/ Суспільство 3 128 80 4 21

В 1969 году психолог Элизабет Кюблер-Росс предложила модель под названием "Пять стадий принятия смерти". Её много критиковали за то, что она была эмпирической по своей природе, и ей не было никаких доказательств.
Но потом оказалось, что эта модель вообще довольно точно характеризует самые разнообразные процессы, не только психологические стадии неизлечимо больных - и в целом к ней как-то все привыкли, и начали ей пользоваться, тактично умалчивая о том, как сильно её критиковали за ненаучность.
Например, именно сейчас мы её проходим, шаг за шагом. Вот смотрите:
1. DENIAL - ОТРИЦАНИЕ
"Да нет, реванш невозможен..."
2. ANGER - ГНЕВ
"Да что они себе позволяют?.."
3. BARGAINING - ТОРГ
"Хорошо, но вот эти красные линии..."
4. DEPRESSION - ДЕПРЕССИЯ
"Пи....Ц, новости хоть не читай..."
>>>>> МЫ НАХОДИМСЯ ЗДЕСЬ <<<<<
5. ACCEPTANCE - ПРИНЯТИЕ
"Ничего, и в Сызрани люди живут..."
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17.06.2020 14:33 Відповісти
потихоньку проясняется: значит с этим проектом ездила 2 июня делегация в Берлин, потом 11 июня в Минск "В межах робочого візиту до Білорусі українська делегація зустрілася з російською стороною Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) з метою обговорення підвищення ефективності роботи групи. "https://www.president.gov.ua/news/u-minsku-**********-delegaciya-zustrilasya-z-rosijskoyu-stor-61589 а напоследок 12 июня в Париж
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17.06.2020 14:36 Відповісти
В ОП написали новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО з імплементованою "формулою Штайнмаєра", - Єрмак - Цензор.НЕТ 7420
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17.06.2020 14:40 Відповісти
Агент ФСБ по кличке "козырь" выполняет указания московской конторы.
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17.06.2020 14:43 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1273215180290363393 19 мин

ОПЗЖ подогнало своего "Шарика" под окна Вове с воплями о "Враге захватившем власть" Ермак тут же заявил что ОПУ (!) уже подготовило закон об "особом статусе Донбасса с формулой Штайенмаера" Хоровод агентов Кремля
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17.06.2020 14:46 Відповісти
Новий закон має звучати виключно так: "Ні про який особливий статус в даунбасі не може бути і мови". Жирна крапка.
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17.06.2020 14:46 Відповісти
Вот и план Б от зеленского. А вообще то у остальной Украины надо бы спросить, а согласны ли мы дать им особый статус?
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17.06.2020 14:50 Відповісти
У нас отвечает на вопрос не украинцы, если сломали ЦИк В США то в Киеве просто обписяли
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17.06.2020 23:00 Відповісти
Что то не видать зехолуев : таньку лайф, альтер запор, скрепохрень и прочих нетрадиционной ориентации организмов. Видать ждут методичку, бо тупо : во всем виноват Порох, как то оскомину набило
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17.06.2020 14:50 Відповісти
Пропустим арест Порошенко, дальше только "вниз"-- особый статус ОРДЛО, вода в Крым, русский второй государственный, откат от евроинтеграции , ну и признание Майдана 2014 государственным переворотом с уголовным преследованием участников...
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17.06.2020 14:57 Відповісти
тогда только выносить на вилах ЗЕсрань!
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17.06.2020 21:50 Відповісти
Покупать у врага мир - значит снабжать его средствами для новой войны.

Ж. Ж. Руссо
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17.06.2020 14:58 Відповісти
"Формула штайнмаєра".
Створення нових районів.
Референдум, (3) зміна території України).
Це про федералізацію унітарної країни, чи не?
Вода в крим, через продаж кримського каналу приватним власникім.
Це державна зрада, чи не?
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17.06.2020 15:01 Відповісти
Ты, падло, перед тем, как обсуждать это в Минске, обсуди сначала это в Киеве с обществом, чтобы оно тебе дало директивы - что можно обсуждать в Минске, чего нельзя . . .

Конечно, то таке - если россия под грузом собственных проблем упадёт, завсегда можно отказаться от всех этих обещаний в будущем (мол, мы передумали, это было подписано / обещано под вооружённым давлением, а потому недействительно). Ну и, соответственно, провести жёсткую зачистку в ОРДиЛО и Крыму. Пусть потом махают своими бумажками (от минских соглашений до закона об особом порядке управления в ОРДиЛО) сколько хотят - как мы махали Будапештскими меморандумами . . .

Короче, надо у турок беспилотники закупать. Толку с договоров с русскими никогда не было и никогда не будет - они недоговороспособны, слово держать не умеют, так что обращать внимание на договора с ними бессмысленно.
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17.06.2020 15:15 Відповісти
Не в курсе,что 6 их ГОД СТОЯЛИ на хранении. И только недавно,когда нелоху начали задавать неудобные вопросы,провели ПЕВЫЕ учебные полеты.
Ну взлетел- сел. И опять заглохло. Оптимизация. И так 200.000 небыло,так еще минус 40.000.
Движемся к 2013г?
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17.06.2020 15:59 Відповісти
Не может Закон писаться просто так, все идет в увязке: если разработан этот проект куда втулылы формулу Штанмайера, значить вопрос выборов на оккупированных территориях тоже форсируется
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17.06.2020 15:18 Відповісти
Що зелені "патрійоти" расейської распубліки, без бою здаєте Україну? А де нацсуки, які так боролися із віртуальним баригою? Де Швабода і Матьківщина? Де УНА УНСО і Білецькі? Чи це і є ваша мета?
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17.06.2020 15:22 Відповісти
Анатолій! А де ти, не "*******", а просто - СУ...А! Ти де? Попкорну набрав на 10 років наперед і чекаєш біля дебілізора "зрєліщ". От як ти свою дупу відклеїш від дивану, вийдеш на Майдан, тоді і буде видно де УНА УНСО і Білецький. Нац. Дружини хоча б щось роблять, на них вже куча справ в мусарні, а що ти зробив? прохрюкав тут, що при баризі такого не було і все? "Герой", блін! Та за особливий статус даунбасії, по вказівці пороха зРада проголосувала в кінці літа 2015 року. Проти голосувала в Парламенті тільки фракція "Батьківщина, а перед зРадою "бушувала" ВО "Свобода". Чому ж ти тоді, коли "сивочоле брехло" здавало Україну, не вийшов разом з "Свободою" на протест? Попкорн жер?
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17.06.2020 20:47 Відповісти
Я, свободівець, був під Верховною Радою 31 серпня 2015, протестуючи проти особливого статусу дамбасу, який намагався запхати в Конституцію порошнек. Граната, яка тоді вибухнула, еперелякала сиволапого гетьмана, і він увімкнув задню.
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17.06.2020 21:02 Відповісти
Нагадайте будьласка, який строк дії був у того закону?
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17.06.2020 22:41 Відповісти
Закон, якщо я не помиляюсь, мав переголосовуватись(підтверждуватись) зРадою кожного наступного року. Продовжували його дію. В планах пороха, а тепер і "зелі", було внесення цього зрадницького закону до Конституції.
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18.06.2020 06:51 Відповісти
Важко вести дискусію з тими, хто наперед усе знає.
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18.06.2020 22:30 Відповісти
Кампашка пуйловцев сдаёт страну по-полной программе.
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17.06.2020 15:24 Відповісти
Ты смотри и не боится ничего...
Наверняка уже и паспорта других государств подготовил и недвижимость прикупил...
А ведь жаль... свинтит сученыш и будет потом, как Онищенко-Кадыров поплевывать во всех интервью в сторону Украины.
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17.06.2020 15:32 Відповісти
когда ж ты, ****, сдохнешь!
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17.06.2020 15:36 Відповісти
А в Цензоре напечатать очко жим жим?!!!
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17.06.2020 15:49 Відповісти
а что, уже можно писать - "когда же ты, ****, сдохнешь ! "
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17.06.2020 15:50 Відповісти
хай дьЄрмак запхає той закон СОБІ В СВОЮ ЖИРНУ, ТУПУ, СМЕРДЮЧУ СРАКУ!!!!
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17.06.2020 15:51 Відповісти
Какой на)( особый статус , Украина унитарное государство , вы господа конституцию нарушаете и пойдете под суд . А переговоры нужно вести в формате ,вывода войск эрефии , контроль границ , временная военно-гражданская администрация из Киева , через 10-ть лет местные выборы . Как то так , а присоединять Украину к Лугандону не нужно , в Украине своих баньдюков хватает и проблем
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17.06.2020 15:57 Відповісти
ЕРМАКА ПОВЕСИТЬ НАДО!
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17.06.2020 16:01 Відповісти
Дуже швидка смерть. Бажано посадити на палю, щоб конав хоча б з тиждень.
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17.06.2020 16:07 Відповісти
Не про помсту треба зараз думати, а про спасіння. Україна на межі небаченої до сих пір катастрофи, але досі не визначилась з своїм лідером.
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17.06.2020 18:08 Відповісти
Ты же, бестолочь, - один из 13.5 млн дебилов, которые и привели к данной катастрофе
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17.06.2020 20:17 Відповісти
За ребро!
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17.06.2020 17:15 Відповісти
В ОП написали новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО з імплементованою "формулою Штайнмаєра", - Єрмак - Цензор.НЕТ 1133 https://censor.net/user/471008 Так ведь COVID-19 нас атакует , вот он и спрашивает о его здоровье
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17.06.2020 16:04 Відповісти
В Минские договоренности были внесены пункты предложенные РФ и предложенные Украиной, а Формула Штайнмаера - это убрали предложения Украины и оставили только пункты России. Вы полностью раскрывайте эту тему! Ибо люди не в теме и не читавшие этого, они не понимают, что это такое!
https://censor.net/comments/locate/3202579/019214e2-018a-70a8-b835-d27ff153105b
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17.06.2020 16:06 Відповісти
Предателей надо гнать нахер вслед за Януковичем!!! Это уже последняя капля!!!
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17.06.2020 16:08 Відповісти
В ОП написали новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО з імплементованою "формулою Штайнмаєра", - Єрмак - Цензор.НЕТ 4260 https://censor.net/user/466090 Що робити , Военная диктатура про Украинских сил ,другого варианта нет Или мы в очередной раз потеряем Украину как в 1919-м
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17.06.2020 16:12 Відповісти
+ 9 !!!
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17.06.2020 17:57 Відповісти
Одне радує, пане диктаторе, що що Ваша малограмотність стане на заваді Вашим божевільним ідеям
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17.06.2020 17:58 Відповісти
Территории ОККУПИРОВАНЫточка) Ни о каком "самоуправления" на оккупированных врагом территориях и речи быть не может, это все ответсвенность оккупантов (что там происходит)!
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17.06.2020 16:15 Відповісти
После освобождения 12 лет ВОЕННОЙ КОМЕНДАТУРЫ (никаких "выборов" для рабов москальской ымперии)!
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17.06.2020 16:25 Відповісти
Вообще не понятно Ермак жулик и уголовник , не могли маски и зерно исчезнуть без его ведома , как может этот урод . что то решать за Украину
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17.06.2020 16:16 Відповісти
Все, пи@дец Украине. Предательство идеи полным ходом. Завтра Пороха арестуют. Нам крышка. Пора отрывать головы ЗЕянелоху и его банде.
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17.06.2020 16:39 Відповісти
Агент "Козырь" еще не был так близок к провалу...Бортников в Моске засуетился за судьбу "товарисча по оружию"...
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17.06.2020 16:41 Відповісти
Ой чувствую осень-зима будет жарче чем сейчас лето.
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17.06.2020 17:04 Відповісти
повзучий шухєр-махєр
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17.06.2020 17:08 Відповісти
Зєля з Єрмаком отримали команду з кремля спровокувати збройні сутични в урядовому кварталі. Аваков завезе в Київ своїх "бориспольських стрільців" і починається якась возня з стріляниною в урядовому кварталі під відіо. Зєля, Розумков і Шмигаль звернуться до світового співтовариства про допомогу у наведенні ладу. Раша з "миротворчиками" встигне прибути в Київ першою. Далі можна не продовжувати, бо який сенс?
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17.06.2020 18:11 Відповісти
Поздравляю вас украинцы! Вы просто умнички! С новой народной властью вы уверенно движетесь к миру! Это не то что было при Порошенко, кторый развязал эту братоубийственную войну... Вот скоро Зеленский наконец-то его посадит и тогда процесс пойдет еще быстрее! Удачи вам!
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17.06.2020 18:11 Відповісти
Какое на хр---н самоуправление. Введение военно гражданской администрации и особых правил проживания с полным разоружением. на 3-4 года Закрытием границы с РФ на пересечение на 6-8 месяцев. Введение ВСУ, МВД и СБУ общими силами до 40 тыс. И только по истечения этого срока можно разговаривать о местных выборах , но на тех же правах что и в других регионах Украины. При других условиях рашен оккупация ( завуалированная) будет продолжаться. И на кой нам тогда все это.
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17.06.2020 18:32 Відповісти
Як на кой? Щоб приєднати Україну до Лугандону.
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17.06.2020 18:40 Відповісти
Сегодня мы представили первый закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" с имплементированной "формулой Штайнмайера". Дальше мы его обсуждаем с нашими представителями территорий, они высказывают своё мнение"- почему имплеминтацию не обговаривают с украинским телом (народом)в которое хотят имплеминтировать ордловски прорашистский отравленый рашистким ядом имплантант...кто дал право этому прорашистскому проходимцу навязывать народу Украины формулы прокуйлового агента штанмаера,?
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17.06.2020 18:58 Відповісти
Ярмак отримає "дерев'яний макінтош" і то вже скоро.
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17.06.2020 19:14 Відповісти
Таварищ Путен приказал
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17.06.2020 19:31 Відповісти
чудова мімікрія, йермак-мразі...
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17.06.2020 20:00 Відповісти
Какие они мерзкие, все эти зеленые рожи ...
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17.06.2020 20:03 Відповісти
1942 р. Рібентроп та Молотов домовились "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных областях Украины " с имплементированной "формулой Сталина-Гитлера".
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17.06.2020 21:04 Відповісти
Путин дал приказ. Агент Кремля "Козырь", он же Ермак, мечтает получить орден в Кремле из рук "Властелина" за сдачу Украины. Это тебе не ящик печенья и бочка варенья!
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17.06.2020 21:25 Відповісти
50 тыс. личного состава террористов днр+лнр.
750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии.
485 танков, 968 боевых бронированных машин, 962 артиллеристских систем, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
2 миллиона сторонников русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
памятники, бюсты мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману и т.д.
военное училище в днр, выпускающие офицеров лнр+лнр.
сивоха, ермак будут ходить с друзьями из днр+лнр и рф по улице захарченко, гиви, моторолы.
Коллаборанты убили 5 тысяч солдат и офицеров Украины, что бы им дали особый статус (автономию) с парламентами, с правительствами этих грёбанных республик?
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17.06.2020 21:37 Відповісти
https://censor.net/user/221211 Лугандон это как перитонит в теле Украины , если этот гнойник лопнет , скорее всего Западные области , Днепр , Центр захотят отделиться Вы можете себе представить ,что будет если это быдло приедет во Львов или Черновцы
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17.06.2020 22:07 Відповісти
Так, а хоть кто-нибудь - то-ли текст «представленного» для обсуждения «первого закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" с имплементированной "формулой Штайнмайера"», то-ли «поправки» (https://censor.net/news/3202692/) к уже существующему Закону лично своми глазами видел?...
Или всем большинству «комментаторов» только "какашками покидаться"???...
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17.06.2020 22:26 Відповісти
Любые "отдельно управляемые территории" не предусматриваются конституцией Украины, УНИТАРНОГО ГОСУДАРСТВА.Все эти промосковские организмы.пытающиеся в обход конституции и волеизлияния народа изменить хоть что-то в государственном устройстве есть по закону изменники и подлежат уголовному преследованию.Хоть то какой-то ермак,хоть президент,хоть там кум какого-0то упыря из-за "бугра".
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18.06.2020 08:15 Відповісти
То есть - Вы лично -так же, - как и большинство "тусующихся", - никаких "Законов"/поправок/формулировок о каких-то (???) "отдельно управляемых территориях" - не видели?...
Ну, так какого лезете с "******** рылом да в калачный ряд"???...
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21.06.2020 06:02 Відповісти
повторю-ЛЮБЫЕ ОРГАНИЗМЫ,пытающиеся "внести поправки" в конституцию по вопросу "отдельных" территорий бЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ с народом на уровне местных теруправлений есть НАПРУШЕНИЕ ЗАКОНА.И рылам этим место не в "парламентских тусовках",а в тюрьме.ВСЕ поправки в конституцию должны согласовываться на референдумах и обсуждениях в территориальных участках,а не только в кругах "тусующихся" группок депутатов и их челяди.И прежде.чем сунуть своё ры..ой,своё личико,ознакомьТСЬ с конституцией,где рассмотрен порядок изменений.ТОЧКА.
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24.06.2020 10:09 Відповісти
Да, Вы, голубчик, можете хоть обкакаться/изойти на кал/забросать всех кругом собственными словесными какашками или захлебнуться в собственных ненависти/желчи/яде, но обсуждать ТО, ЧТО НИКТО НЕ ВИДЕЛ - могут только законченные придурки! Вы хотите меня убедить в том, что Вы именно такой?... Уже - почти убедили.
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28.06.2020 14:45 Відповісти
ДамочкО ...Предварительные варианты обсуждались и Нацкорпус,ПС и другие добровольческо-ветеранские организации высказывали ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ...если Вы не видели преэние варианты.то не нужно переносить это на всех."НИКТО" (не видел)-это Вы...
ВСЕ попытки хоть какие-то "статусы" менять без согласия народа ПРЕСТУПНЫ.неважно какой подпольный вариант есть сейчас.Важно,что ЛЮБЫЕ "особые статусы" ПРОТИВОЗАКОННЫ и не отвечают ни конституции СОБОРНОЙ Украины,ни законам.Любые изменнения в конституцию могут проводиться только по референдумам или народному голосованию.Даже группки депутатов с президентом вместе НЕПРАВОМОЧНЫ это сделать.В ПРИНЦИПЕ!!! И без разницы,какие варианты текстов...
Вот поменьше бы "рабочих сосен" в депутатах и их помощниках,а болшьше бы людей,знающихся на законах...Можете и дальше набрать в рот говна и плевать в меня ))
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30.06.2020 12:11 Відповісти
МужчинКО (или милый непосредственный дитёнок), ну, куда же Вы лезете со "своим ******** рылом, да в калачный ряд"???!...
1. Я несколько постов (!) писала о том - видел ли кто лично обсуждаемые то-ли закон, то-ли поправки! То есть - я писала/задавала /постила конкретный вопрос на одину отдельную/частную тему.
2. А Вы мне твёрдолобо упрямо писали пространные сообщения о том, что что-то там "незаконно", т.е. - Вы отвечали вообще и вовсе не на мой вопрос!
3. Позвольте дать Вам дружеский совет: чтобы не выглядеть наивненьким простачком или милым непосредственным ребёнком, прежде чем писать на юридическую тему - овладейте хотя-бы основами юридических знаний и основами логического мышления. Иначе - не только я, но и все вокруг убедятся в том, что Вы - см. мой пост https://censor.net/comments/locate/3202579/019214e2-019b-7039-8d31-11443b2ca02d...
4. Кстати, биднятко, моё патритичное но юридически неграмотное, первый "Закон об особом статусе" существовал с 31 августа 2015г. до 31 декабря 2019г., а потом был продлён... Если считаете это незаконным/нарушением Конституции/что "депутаты не имели права" и т.д. - милости прошу в Конституционный суд (или куда угодно) и там можете брызгать своими желчью/ядом/калом доказывать любые свои тезисы. Успехов!
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02.07.2020 13:10 Відповісти
в КС уже давно подано...ещё со дня публикации о появлении такого "особого порядка управления".без возможности контроля за таким "управлением".)))
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03.07.2020 12:59 Відповісти
1. То есть - с 2015г?... Ну, и??? (И каков "результат???)...
2. Но я то здесь причём???...
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03.07.2020 14:02 Відповісти
Сидорова,отцепись!!!...Да,результата нет..Да,исчез с сайта Верховной Рады даже оригинал "особого управления.. в некоторых районах..." Да,нет нигде в интернете ни предлагаемый вариант с "дополнениями и изменениями" по этому "блатному статсу"..Да,не хочет Зеленский брать петрушку за "здесь" по этим подпиям "минских вальсов".даже более того,самостоятельно "родил" доселе несуществовавшую "формулу Штайнмайера" 9от которой сам Штайнмайер охренел)..Но эти петрушки-вовчики как приходят,так и уходят и всё равно придёт время когда обоих возьмём за "здесь" и заставим ответить за подписи о тихой продаже сувепенитета!
Во всех мировых случаях,ситуация оставлялась "законсервированной" до лучших времён.если пострадавшая сторона не могда сразу вернуть территории.германии пришлось ждать полвека...А тут выскочки решили "войти в историю"...Короче.Сидорова,отцепись.Нет у меня положительных ответов и решений.Просто ситуация бл*дская
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05.07.2020 21:14 Відповісти
1. Любезный, https://censor.net/user/342542, обратите внимание - это не я к вам, а именно Вы прицепились ко мне своим постом ещё https://censor.net/comments/locate/3202579/019214e2-0195-73e3-8855-37bc60d32a86!
2. А что касается всего остального (из Вашего последнего поста) - согласна/поддерживаю/тоже надеюсь, что так и будет!
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05.07.2020 21:49 Відповісти
Чувак из Израиля.
В Полтаве, Черкассах, и как говоришь в центре, быстро разберутся с про московскими.
Всё будет жёстко, если будет вторжение кацапов, толерантности не будет.

Хто веде «війну за існування», Кревельд взагалі радить забути будь-які правила війни.
Бо насправді, на його думку, їх не існує і ніколи не було правил війни.
Готуючись до війни за виживання, пише Кревельд, варто переглянути й інші так звані правила війни. Наприклад, що стосується милосердя до полонених. Насправді, пише він, у жодній міжнародній конвенції не сказано, як має вчинити воїн, коли його ворог кинув зброю і підняв руки вгору. Все віддається на відкуп солдату: він може вистрелити, а може зберегти життя. Але полонений має знати, що, піднімаючи руки, він віддає себе в рабство. А раба можна продати, обміняти чи примусити працювати безплатно.
Єдине раціональне пояснення гуманного поводження з полоненими - це сигнал іншій стороні. Щоб і з твоїми побратимами в полоні поводилися так само. Але, коли йдеться про війну за існування, навіть ця мотивація відсувається на другий план.
Жодна конвенція не прописує, що власність військовополоненого не може стати власністю переможця. Жодні правила війни не забороняють експропріацію майна населення для забезпечення потреб армії. Наполеонівський принцип: «армія має годувати себе сама» - діяв і діє. Грабунок мирного населення завжди вважався частиною військової справи, «воєнною удачею». Будь-яка армія, що понесе нам «світло руского міра», діятиме саме так, і ми, як країна, що бореться «за існування», маємо повне право чинити адекватно.
Рускій мір, загарбавши Україну, знищить всі культурні ознаки народу, а можливо й згноїть у катівнях українських музикантів (як колись лорд Камберленд, завойовуючи Шотландію, знищував усіх волинщиків, бо вважав їх музику зброєю війни)...
Але буде й зворотній ефект. Ті, хто поховався у схронах і молиться на прихід Путіна, мають знати, що до того, як він дійде до Києва, тут буде знищено все, пов`язане з Росією, включно з проросійськими телеканалами й редакціями газет, будуть вигнані з храмів московські попи, віднайдені й знищені всі, хто зловживав свободою слова і прославляв Путіна. Жодного наказу з цього приводу не буде. Війна за виживання мало коли ведеться за наказом...
У війні «за існування» час завжди на боці слабшого.
А це значить: у війні за існування солдати воюватимуть, замасковані у чужі однострої, з чужими шевронами і йтимуть в атаку з чужими прапорами. І всі карти будуть сплутані, й всі стратеги зганьблені.
І що найважливіше: жорстокість країни, що прагне вижити за будь-яку ціну, буде виправдана світовою спільнотою. Бо все ж таки війна - це боротьба рівних, в інакшому разі - це бійня, геноцид, який не прощається ніколи.
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17.06.2020 22:35 Відповісти
Кто это вообще такой этот Ермак?, кто его избирал? Пусть валит к своим кураторам в ФСБ России.
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17.06.2020 22:46 Відповісти
А вы уверены что Ермакизелень это не одно лицо уж как-то все поют эту песни вместЕ ****!!!
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17.06.2020 22:51 Відповісти
А вам в голову не приходило что Козырь это не Ермак а ВовчикЗельц
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17.06.2020 22:47 Відповісти
Хорошее прикрытие это не я это плохие замы предатели а я за Украину, вы боритесь а я вам помогу>))))////)))))))
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17.06.2020 22:49 Відповісти
Формула Штайнмаера - это пункты из Минских договоренностей, которые устраивают РФ и не устраивают Украину. То бишь то, что РФ вписала выполняется, а все что вписала Украина - это вычеркнуто. Штайнмаер раньше носил портфель за Шредером, который сейчас в ГазПроме работает и который Путинский халуй и антиУкраинские спичи задвигает. Немцам на Украинские территории и Украину наплевать! Они хотят торговать с РФ! Украине не нужно выполнять слепо команды Запада продажного тем более, а Украина должна своей головой думать и отстаивать свои интересы! Украина никому не нужна, кроме Украинцев и судьбу Украины могут защитить только Украинцы! Нельзя допустить Формулы Штайнмаера и Минских договоренностей реализации с Особым статусом для ДНР и народной милицией у них своей и армией своей и власти своей. Особый статус не может быть принят ибо он нарушает конституцию - территориальную целостность Украины! И только за призывы к Особому статусу можно арестовывать спокойно за гос измену!
Статья 111. Государственная измена
Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины,наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
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17.06.2020 23:27 Відповісти
плевать на тот дамбас, нахрен он сейчас нужен Украине с его прибацанными рашистами и выписанными из рашки террористами.. куда вы лезете?
голобородьки, прописывайте тогда и самоуправление во временно оккупированном крыме..
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17.06.2020 23:38 Відповісти
Ермак, - пора на историческую родину, - домой в россиюшку. Там будешь законы писать об отдельных районах ДКР. (донская казачья республика)
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18.06.2020 00:07 Відповісти
Ермак- говнюк. Дубина стоеросовая. Предатель. Его нужно чаще окунать в дерьмо.А лучше окунуть и вышвырнуть вон- в Раху.
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18.06.2020 05:40 Відповісти
А за які ви думали гроші Ермак на початку року новий Мерседес купив? Кремлівськи гроші вливають в ЗЕбілів для того щоб поставити Україну на коліна, у той момент як ЗЕ фабрикуе справи, щоб посадити Порошенка до в'язниці!
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18.06.2020 06:32 Відповісти
Серьёзно? )))...А кто давал право отдельным организмам решать вопросы изменения конституции?Хоть то глава ОП,хоть то сам президент???...Изменения конституции могут производиться тОЛЬКО С УЧАСТИМ НАРОДА..Для недоучки-0юриста президента Зеленского особо должно быть это известно.
Все эти "блатные статусы" хоть то донбасса,хоть Закарпатья или Буковины НЕ ОТРАЖЕНЫ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОНСТИТУЦИИ и являются НЕЗАКОННЫМИ,А за нарушение законов предполагается УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ...
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18.06.2020 07:57 Відповісти
За что боролись,на то и напоролись.Когда вносили отдельные организмы изменения в КУ ,то вас это не очень беспокоило и на мнение народа положили,и на референдум,а сейчас поздно пить боржоми.
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28.06.2020 15:45 Відповісти
С большим удовольствием я вижу,как много в Украине настоящих,отважных патриотов,сидящих на диванах.Но я не вижу их в очередях у военкоматов,вы жалкие и трусливые людишки почему до сих пор не освободили наш Крым,почему ДНР и ЛНР существуют и диктуют свои условия Украине,потому что вы трусливые шакала воюете только с дивана не отрывая своего зада.
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18.06.2020 09:19 Відповісти
0,2% жидов в УКРАИНЕ захватили власть, и ставят 78% украинцев на колени...
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18.06.2020 09:56 Відповісти
Чем дальше тем больше все проясняется, то что было и так понятно. Зелень пришла на волне хайпа быдломассы исключительно для того чтобы сделать грязную работу и подготовить все для прихода уже реальных рыгов на следующих выборах. Они и будут играть роль гауляйтеров в старой-новой мокшанской колонии. Они им уже сейчас должности раздают. Не нужно быть вангой чтобы понять что следующие выборы возьмут рыги с вероятностью в 90%. Янелох получит свой кусок пирога на офшорные счета и слиняет подальше. На том и будет поставлена окончательная точка.
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18.06.2020 09:58 Відповісти
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