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Київ (19115) місцеві вибори (1365) мер (501) праймеріз (29) Слуга народу (2800) Качура (170)

Кандидат у мери Києва від "Слуги народу" стане відомий у кінці липня, - глава фракції СН Арахамія

Кандидат у мери Києва від

Результати праймеріз серед кандидатів від партії "Слуга народу" на посаду київського мера стануть відомі в кінці липня.

Про це глава фракції Давид Арахамія сказав журналістам в середу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Соціологічний праймеріз, так званий, буде ближче до кінця наступного місяця, щоб вже розуміти всю ситуацію. У всіх інших політичних партій також будуть відомі кандидати. І буде фінальне, остаточне рішення вже після цього", - сказав Арахамія.

Він нагадав, що участь у праймеріз від "Слуги народу" мають намір прийняти 5 осіб: Олександр Дубінський, Микола Тищенко, Олександр Качура, Олександр Ткаченко та Ірина Верещук.

При цьому Арахамія допустив, що Олександр Ткаченко, який став нещодавно міністром культури та інформації, відмовиться від наміру балотуватися на посаду мера.

Також читайте: Арахамія заявив, що кандидатом від "Слуги народу" на мера Києва може бути жінка: "Може бути сюрприз"

"У мене немає документа, який би свідчив про те, що він (Ткаченко. - Ред.) відкликав (свою кандидатуру. - Ред.), тому я його і називаю. Але є велика ймовірність, що його не буде", - сказав глава фракції.

Автор: 
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Топ коментарі
+6
Тест от цензора - "Помните ли вы ЗЕбилов в лицо?"
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17.06.2020 14:13
+4
в Киеве зелень пролетает.
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17.06.2020 14:09
+4
вот уж за кого точно не буду, так это за зелёного кандидата. НИКОГДА!
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17.06.2020 14:11
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в Киеве зелень пролетает.
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17.06.2020 14:09 Відповісти
Я так теж думав перед виборами до ВР...
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17.06.2020 14:12 Відповісти
вот уж за кого точно не буду, так это за зелёного кандидата. НИКОГДА!
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17.06.2020 14:11 Відповісти
А чого фото іншого зебіла надрукували в новині?
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17.06.2020 14:11 Відповісти
Тест от цензора - "Помните ли вы ЗЕбилов в лицо?"
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17.06.2020 14:13 Відповісти
Что бы вы не делали, он так и останется кандидатом
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17.06.2020 14:11 Відповісти
Я бы не был так уверен. Год назад о Зеленском так же говорили.
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17.06.2020 14:14 Відповісти
Вот именно год назад! Что говорят сегодня? Избиратель ЗЕдерьма - люмпен и полесский лох, которому обломились заработки в рашке, но никак не киевляне.
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17.06.2020 14:20 Відповісти
Сегодня рейтинг зеленского и СН такой же, как год назад. Смотри последние соцопросы.
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17.06.2020 14:23 Відповісти
Что вы говорите
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17.06.2020 14:26 Відповісти
Зе и достойные кандидаты в меры:
Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" станет известен в конце июля, - глава фракции СН Арахамия - Цензор.НЕТ 4381
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17.06.2020 14:12 Відповісти
Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" станет известен в конце июля, - глава фракции СН Арахамия - Цензор.НЕТ 6343
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17.06.2020 14:13 Відповісти
Добкина выдвигайте иначе я больше за СН не проголосую!
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17.06.2020 14:15 Відповісти
ото обхохочемся
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17.06.2020 14:15 Відповісти
Я щось не зрозумів, це на фото Арахамія Що то за дивний тип?
Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" станет известен в конце июля, - глава фракции СН Арахамия - Цензор.НЕТ 4556
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17.06.2020 14:18 Відповісти
Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" станет известен в конце июля, - глава фракции СН Арахамия - Цензор.НЕТ 2268
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17.06.2020 14:32 Відповісти
"Александр Дубинский, Николай Тищенко, Александр Качура, Александр Ткаченко и Ирина Верещук" Источник: https://censor.net/n3202580
Матінко рідна! То є якась кунскамера!
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17.06.2020 14:36 Відповісти
Тримайтесь! В кінці липня буде кімната жахіть. Кого тільки з кадрової голодухи не запропонують. Витримки і виваженності киянам, Будьте мудрішими чим рік назад, не ведіться на "фуфло".
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17.06.2020 15:00 Відповісти
Хера їм, а не мера
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17.06.2020 15:21 Відповісти
Ну хочь это будет достижением.
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17.06.2020 22:07 Відповісти
Кандидат от СН выскочит как очередной черт из табакерки
Кандидат у мери Києва від "Слуги народу" стане відомий у кінці липня, - глава фракції СН Арахамія - Цензор.НЕТ 9825
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17.06.2020 14:59 Відповісти
Та він і зараз відомий - криворізький Зеленський.
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17.06.2020 15:17 Відповісти
расходитесь!уже давно решено,что мэром будет коля-велюр!
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17.06.2020 16:46 Відповісти
У них тупо нет кандидата. Всех кого планировали- непроходные. Разве что тупо заведут своего как при янике. Я смотрю они уже и к этому от безнадеги готовы.
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17.06.2020 16:52 Відповісти
Це той самий слуга уродів Качура, що нині ще очолює київських зажопів?
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17.06.2020 18:54 Відповісти
расходитесь!уже давно решено,что мэром будет коля-велюр!
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17.06.2020 18:58 Відповісти
Толян! Похоже его и будут "проталкивать", время покажет, правы ли мы.
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17.06.2020 22:09 Відповісти
 
 