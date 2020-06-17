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Новий спалах COVID-19 у Китаї: Пекінський коронавірус більш заразний, ніж Уханьський, - професор інституту вірусології Уханьского університету Чжаньці

Новий спалах COVID-19 у Китаї: Пекінський коронавірус більш заразний, ніж Уханьський, - професор інституту вірусології Уханьского університету Чжаньці

Коронавірус, виявлений на одному з найбільших оптових ринків Пекіна Сіньфаді, може виявитися більш заразним, ніж виявлений раніше на ринку морепродуктів в Ухані.

Про це заявив професор інституту вірусології медичного відділення Уханьского університету Ян Чжаньці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"В процесі еволюції інфективність вірусу може посилюватися, а може слабшати. Але я вважаю, що виявлений на ринку "Сіньфаді" коронавірус SARS-CoV-2 більш заразний, ніж той, що був на ринку "Хуанань" в Ухані", - заявив учений.

Раніше в Пекіні виявили локальний випадок зараження коронавірусом. Під час перевірки джерело коронавірусної інфекції знайшли на дошці, яку використовували для оброблення імпортованого лосося на ринку Сіньфаді. На наступний день COVID-19 виявлений у двох працівників у Китайському центрі дослідження м'ясної продукції.

Читайте також: Новий спалах COVID-19 у Пекіні, українцям не радять відвідувати китайську столицю

Повідомляється, що в районі Фентай, де розташований ринок, ввели режим воєнного часу, щоб не дати ситуації вийти з-під контролю. Спалах коронавірусу було зафіксовано на ринку 13 червня. Оптовий ринок "Сіньфаді" є найбільшим у столиці.

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Топ коментарі
+24
розпікінь твою в ухань!
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17.06.2020 14:33
+18
Китайози створили щось нове, більш досконале серії Pro.
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17.06.2020 14:32
+15
Це вже Covid-20, чи ще Covid-19?
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17.06.2020 14:40
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О, еще один штамм вируса на подходе. Скоро не только в масках а и в ОЗК ходить будем.
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17.06.2020 14:31 Відповісти
Мировая олигархия будет убивать людей этим коронавирусом, пока всех не вакцинирует и не чипирует. 100%. Это искусственно все делается. Да и психопат Билл Гейтс все делает для того, чтобы сократить население до 1 млрд, у него это идея фикс от отца и дедушки. Сатанинские игры продолжаются.
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17.06.2020 14:58 Відповісти
😂
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17.06.2020 15:08 Відповісти
Вы таблетки забыли выпить?
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17.06.2020 15:09 Відповісти
это ж знаменитая лариска из кривого рога, соседка "найвеличнішого потєрпєвшого України"
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17.06.2020 15:52 Відповісти
Ну зато не из Кацапии как ты. Сгинь, тролль путинский.
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17.06.2020 17:45 Відповісти
"путенский" пишет... правильно, а то вдруг ***** ещё накажет тебя за грубые слова. А тебе ещё с "братушками" ручкаться-цьомкаться где-то посредине на границе надо, неудобно будет.
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17.06.2020 17:51 Відповісти
Кацапская морда, иди отсюда. Много вас тут понабегало за последнее время, одни тролли сидят. Пшел. Иди прививки делай себе в зад и чип туда же.
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17.06.2020 17:53 Відповісти
чипируют таких свинособак как ты, там ещё и написано на упаковке "Animal ID" (что означает "индификатор животных"). Т.е. для таких животных как ты, не для людей вроде меня
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17.06.2020 17:56 Відповісти
Чипируйся кацапская сатана, чип тебе в зад.)
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17.06.2020 18:16 Відповісти
о... у свинопсин снова анальные темы чешутся
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17.06.2020 18:29 Відповісти
О кацапская свинья проявила себя рассуждением про анал. Тебя и без этого видно за километр, не переживай.
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17.06.2020 20:40 Відповісти
О! у нас тут coming-out от лариски!

Новий спалах COVID-19 у Китаї: Пекінський коронавірус більш заразний, ніж Уханьський, - професор інституту вірусології Уханьского університету Чжаньці - Цензор.НЕТ 6507
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18.06.2020 15:24 Відповісти
Ты мои комменты не читай, вакцинируйся, чипируйся, тебе полезно будет.)
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17.06.2020 17:47 Відповісти
***...тсь для женщин последнего времени особенно актуальна. В Ютюбе видать подписана на таких же конспирологов.
Чипированные глупостью.
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17.06.2020 15:11 Відповісти
Вали, тролль олигархов, шестерка сатанячья. Вакцинируйся, чипируйся поскорее, никто тебе не мешает. Естественный отбор никто не отменял. А я пишу для нормальных людей.
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17.06.2020 17:44 Відповісти
Так, а керувати будуть через мережу 5G!
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17.06.2020 15:14 Відповісти
Сурков будет рулить по 5 Джи из Кремля со своего Айфона .
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17.06.2020 19:10 Відповісти
Ну и тупая ты идиотка Лариса..
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17.06.2020 16:24 Відповісти
Кацапская подстилка олигархата, тебе ли определять у людей интеллект? Сиди себе в будке и помалкивай.
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17.06.2020 17:42 Відповісти
Вони всіх вже давно через каву і чай чіпували... А ще - через туалетний папір...
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17.06.2020 16:33 Відповісти
Новий спалах COVID-19 у Китаї: Пекінський коронавірус більш заразний, ніж Уханьський, - професор інституту вірусології Уханьского університету Чжаньці - Цензор.НЕТ 5358
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17.06.2020 18:02 Відповісти
идея сокращения населения исходит от А Лукашенка и от его деда и бабушки .а не от Б Гейтса . Прекратите уже фантазировать .
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17.06.2020 19:08 Відповісти
Защищаешь сатанистов? Может и сам из них, а?
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17.06.2020 20:38 Відповісти
для меня .что сатанисты , что верующие одно и тоже . овцы покорные , тупые . недоразвитые .Билл Гейтс хороший мужик , а людей должно быть меньше . за счет негров и цветных . вот так я вам отвечу .
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17.06.2020 21:19 Відповісти
Ну и что? Ты сатанист и для тебя все сатанисты друзья. Что из этого следует и кого интересует твое мнение сатаниста?
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17.06.2020 21:26 Відповісти
я же сказал .для меня что верующие . как ты , что сатанисты есть овцы дурные .с больной головой , пациенты психиатра . Нужно вам успокоиться и поменьше слушать конспирологов и дедушек в платьях .
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17.06.2020 21:31 Відповісти
Мировая олигархия будет убивать людей этим коронавирусом

Да и психопат Билл Гейтс

Вы уверены, что именно Билл Гейтс - психопат?
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17.06.2020 19:09 Відповісти
100% психопатия, одержимость в уничтожении людей. Он подавал запрос ученым как можно быстро уничтожить население земли, ему дали ответ, что самый эффективный метод -это инфекционные болезни и он вложил свои миллионы на эту цель. Так что ИМЕННО Билл Гейтс психопат и такие как он. Вы, возможно также.
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17.06.2020 20:37 Відповісти
так ты почитай что он пишет, конечно психопат, он здесь под ником "Лариса fb3d953c"
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17.06.2020 22:36 Відповісти
Бориса, міхалкову з сєкєльовим привіт передавайте. ТП!
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17.06.2020 19:49 Відповісти
Короче человеческому миру пздц. Природа взялась за человечество серьезно
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17.06.2020 14:32 Відповісти
Какая природа? Сатанисты взялись, а не природа.
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17.06.2020 17:48 Відповісти
Китайози створили щось нове, більш досконале серії Pro.
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17.06.2020 14:32 Відповісти
россия нашла способ отвлекать человечество от санкций к себе весьма странным образом!
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17.06.2020 14:47 Відповісти
Ох и мутные эти китайцы...
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17.06.2020 14:32 Відповісти
Они не метные, они ********! Жрут всякую хрень, а весь мир отгребает!
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17.06.2020 15:45 Відповісти
розпікінь твою в ухань!
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17.06.2020 14:33 Відповісти
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17.06.2020 15:39 Відповісти
Вот достали эти любители жрать что попало .
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17.06.2020 14:33 Відповісти
Так вирус нашли на разделочной доске для лосося .
Может Природа тонко ( походу уже толсто ) намекает , что нельзя жрать тех, у кого есть глазки , носик и ротик, дышит и кого есть кровь ?...
Рыба и мясо любых животных в том числе .
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17.06.2020 14:56 Відповісти
Якщо не можна їсти м'ясо тварин,птиці,рибу то що тоді можна їсти?Якщо людство буде харчуватись травою то воно й саме довго не протягне і без коронавірусів.
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17.06.2020 16:44 Відповісти
Почему же не протянет?, плоДоядные и травоядные живут же , при этом неплохо вес набирают !
Коровы, слоны, гориллы например.
Организму нужены ведь аминокислоты , а они присутсуют в любой пище и даже в "траве" ! 😊
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19.06.2020 15:00 Відповісти
Может Природа тонко ( походу уже толсто ) намекает , что нельзя жрать тех, у кого есть глазки , носик и ротик, дышит и кого есть кровь ?...
Сеньора Заяц, что и зайцев есть тоже нельзя?)))))
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17.06.2020 19:11 Відповісти
Нельзя !
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19.06.2020 14:53 Відповісти
бедосик, срочно отправляй в Пекин самолёт за нашими гражданами! шо-то у нас заразность и смертность медленно растёт.
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17.06.2020 14:33 Відповісти
Б...я китайці та ви вже задрали ..
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17.06.2020 14:33 Відповісти
Да что ж такое! Что ни новый грипп то сразу из какого-то Чвунь-Чваня! Киньте уже что-нибудь в этот муравейник!
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17.06.2020 14:36 Відповісти
Природу вибрала китайців для боротьби з паразитами які її знищують.
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17.06.2020 14:38 Відповісти
Це вже Covid-20, чи ще Covid-19?
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17.06.2020 14:40 Відповісти
Covid-19,5.
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17.06.2020 15:41 Відповісти
это пока пропатченный 19-й ))
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17.06.2020 21:46 Відповісти
20
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17.06.2020 14:41 Відповісти
Значит эта херня время от времени будет еще вспыхивать. Готовимся осенью к еще одному карантину...

Но я вот одного не пойму. Этот вирус уже обошел всю планету. Но мутирует он почему-то только в Китае, в другом большом городе и нигде больше.
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17.06.2020 14:43 Відповісти
Слишком много людей живут на одной территории! Видимо с нынешними технологиями, "деревни" по 20-30 млн.человек - являются "фабриками" зараз!
Это как "вирус одичания", который выкашивает почти всех песцов Сибири раз в 4-5 лет, когда тех становится слишком много... когда они наподятся, они начинают жрать что попало, переходят на несвойственную пищу, жрут каких-то мышей, которые являются резервуаров этому вирусу... потом подыхают почти все... оставшиеся начинают цикл заново
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17.06.2020 16:28 Відповісти
Это как "вирус одичания", который выкашивает почти всех песцов Сибири раз в 4-5 лет, когда тех становится слишком много...

Аналогично с сусликами в Монголии, только там это чума. Там естест резервация чумы среди сусликов, когда растет численность и увеличиваются контакты между колониями - эпидемия.....
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17.06.2020 19:15 Відповісти
Опять они какой-то хрени нажрались !!!! Призываю ВОЗ запретить китайцам есть все ползающее, шевелящее, прыгающее, летающее, плавающее, бегающее и т.д. ..... вообщем запретить все кроме риса !!!!!
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17.06.2020 14:43 Відповісти
Їм вже заборонили їсти м'ясо диких тварин ще під час першого спалаху зарази.
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17.06.2020 15:02 Відповісти
не, Антиколорадос писал шо праздновали в Ухане "победу"(вяликую) над вирусом.... в т.ч. поеданием тех же мышей(кажанов по-нашему)
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17.06.2020 15:08 Відповісти
Ну... - не знаю, по ящику казали що їм заборонили не тільки диких тварин жерти, а й святкувати різні свята масовим скупченням китайців.
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17.06.2020 15:12 Відповісти
я не перевіряв, хоча Антиколорадос інколи маніпулює фактами/новинами, так що готовий вибачитись якщо неправду навів.
просто мені вірус побоку, от і не перевіряю
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17.06.2020 15:28 Відповісти
Блин... Может Китай залить напалмом проще, чем до конца времен ловить заразу из Китая?
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17.06.2020 14:44 Відповісти
Ещё не испытали вакцину к уханьскому вирусу, а тут уже пекинский вирус добавился.
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17.06.2020 14:44 Відповісти
Да твою-то мать, а!
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17.06.2020 14:44 Відповісти
Ми ще від цього не оговтались, а ці вже наступну версію пхають.
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17.06.2020 14:51 Відповісти
б*же, Путин, прекрати.те, мы сдаемсуууууу
Новий спалах COVID-19 у Китаї: Пекінський коронавірус більш заразний, ніж Уханьський, - професор інституту вірусології Уханьского університету Чжаньці - Цензор.НЕТ 9805
а если это природа сделала - надо молиться, а если Перун - надо.... благодарить.
ну, божков миллионы - мало ли какой мог наслать вирус. а сотона стоит в сторонке и нагло хихикает, позор сотоне!!11
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17.06.2020 15:06 Відповісти
Природа захищається доступним їй способом.
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17.06.2020 15:09 Відповісти
угу, чо не "захистилась" коли рузвелівці бомбу робили?
що за маячня?
"захист" це типу коли на тварину нападуть блохи, а вона потреться об дерево?
дієво, чо
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17.06.2020 15:30 Відповісти
Якраз все логічно - бомба для знищення паразитів які знищують природу. Може якраз бомба була в програмі Природи. Як знати?
Люди на планеті як блохи на тварині, ось планета і вирішила "потертись об дерево" щоб очиститись від бліх.
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17.06.2020 17:00 Відповісти
ви єврей?
"планеті" вигідно десятки тис. боєголовок та кілотони "новачків"?

судячи, чи як там по-нашому, по вашій логіці, планетка типу струсила одну блоху щоби отримати рій джмелів.
де ви вчився? просто ваш ВНЗ - заслуговує бути знесеним, якщо звідтам таких спудеїв випускають
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17.06.2020 17:07 Відповісти
Нє-а, я не жид!
Планеті до лампочки що нам вигідно, в неї своя програма і якби в цій програмі боєголовки не були запрограмовані то їх би не було і "новачка" теж. Природа вже 8 разів знищувала майже все живе на Землі, чотири рази вогнем і чотири рази водою, але життя продовжується. Останній раз водою приб. 15 тис. років тому. І ще: - що повинно відбутись, відбудеться, все від початку запрограмовано. Замість тут торчати краще розумні книжки почитай, вони є в тирнеті.

Вчився в ЦПШ, а шо? ), але то давно було, більше як 50 років тому. Там вчили розуміти закони Природи, а не тупо дивитись через вікно на вулицю як сороки літають.
Знести треба школу в якій ти вчився, бо так нічого тебе й не навчили крім кнопити (натискати кнопки) по клаві. ) Ех, вумники, звідки ви такі беретесь?
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17.06.2020 20:14 Відповісти
чому наїжджати? я згідний з твердженням мсьє про "запрограмовано"
"цпш" це певно церк.-прих-школа?
ну я не дідок, а "парєнь".
просто скажи, мужик, а як вна 9-тий раз природа нейтралізує взагалі небезпечну фігню? га?
просто від Чорнобилю всі обклали штани, а якщо всі "новачки" та станції тупо на Рашці прийдуть до непридатності?
так що не знаю, але до "розуму" планеті як мені до протестантизму.
а то шо ви стверджуєш про 8 разів катастроф, залишу на.(твоїй совісті)
а чому не 88? планеті ж не 7000 років, а крім атлантів були лемурійці, єгиптяни, цезарівці, сталінці
ну не знаю - не люблю голослівних безапеляційних тверджень. ти поняв?
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17.06.2020 20:33 Відповісти
На 9-й раз (коронавірус напр.) Природа нейтралізує так само як нейтралізувала чуму, холеру і дальше по списку.

Може й 88, але тоді ще не було когось щоб записав 80, а 8 останніх записані. Напр. в єгипетських папірусах було (було, тому що вони згоріли в Олександрійській бібліотеці, залишились тільки деякі арабські копії) написано що відколи є люди на Землі, Сонце вже 4 рази сходило там де заходить і навпаки. Розумні люди знайшли цьому пояснення - пошукай ефект Джанібекова в тирнеті.
Читай розумні книжки і для тебе не будуть голослівними мої твердження, як ти їх називаєш.
Якщо ти ще повертаєшся до цієї теми, то означає що ти розумний "парєнь" і любопитний. Продовжуй бути любопитним, ще розумнішим будеш.
Між іншим - список тільки назв спалених бібліотек складає більше 40 томів. Тільки назв.

Все робилось для того щоб знищити знання і дальше робиться. Це теж, скоріше всього, запрограмовано Природою. Потоп напр. був спровокований спеціально для того щоб знання знищити в першу чергу, а знання можна було знищити тільки з носіями - людьми. Про це пишуть пророки прямим текстом. Але всі знання знищити не получилось, як і всіх людей.

І ще: - якщо хочеш знати звідки люди взялись на планеті Земля то знайди в тирнеті книгу Захарії Ситчина "Потерянная книга Бога Энки" (якщо я в назву не переплутав, але якось так називається книга). В цього автора є ще з десяток книг, можеш всі прочитати, цікаві. Надіюсь що переклад хороший.
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17.06.2020 21:04 Відповісти
Сітчин ніби шарлатан.
"потоп" був"ной " був? А на з Шумеру взяли часом?
братух, сходи до простого психолога
які в біса "40 томів списків катастроф"?
ти про "потоп" говориш, то й вмісти 40 томів своїх в 7000 років планети. чи як? ти або хрестик зніми, або труси поверни собі взад.
ти просто напівпопівську тему мені гнеш, натякаючи на часи що мало не динозаврики були ручними тваринками в ранніх цивілізацій(давай археологічні докази.)
браток, ти тупо обісрався. і так, сходи там, якщо іншуренс є, до психолга. Ну я допустим, пролєтарій, але ти реально туфту несеш, йди поки не пізно.
всьо, давай
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17.06.2020 21:25 Відповісти
Я думав що ти розумніший і помилився. Буває.

І читати уважно не навчився.
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17.06.2020 21:42 Відповісти
ти єврей? спершу сам наїхав, розказав за "потоп"(саме по собі - маячня), потім, ну, перед цим, наклав за 8 цивілізацій.... вибач.те. я таких дурниць не хочу читати.
7000 років планеті? всьо, йди гуляй. Там протести якраз, може наберешся таблеток в Волгрінсі.
маячня, так - то ж сам нею й насолоджуйся.
ок., давай
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17.06.2020 21:56 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4241786-karantyn-v-ukraini-prodovzhat-do-31-lypnia-shmyhal Карантин в Україні продовжать до 31 липня - Шмигаль
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17.06.2020 15:07 Відповісти
Комуністична зараза.
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17.06.2020 15:09 Відповісти
ну так всегда вся вирусня из китая выходила.. та же чума или испанка .. жрут эти паразиты всё подряд .. что шевелится и не шевелится ..
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17.06.2020 15:32 Відповісти
Новий спалах COVID-19 у Китаї: Пекінський коронавірус більш заразний, ніж Уханьський, - професор інституту вірусології Уханьского університету Чжаньці - Цензор.НЕТ 2042
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17.06.2020 15:20 Відповісти
природа знает, кого сильно много и рещила уменьшить их количество.
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17.06.2020 15:32 Відповісти
Це китайський фейк щоб зняти з себе вину за розповсюдження вірусу з лабораторії Вуханя. Чистої води розмахування руками перед очима світової спільноти. Як вони схожі ці китайці і козломорді. Виліплені з одного гівна. І головне, обоє думають, що людство глупе як дитя. Аби -упинити розслідування ладні на любі жертви.
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17.06.2020 15:34 Відповісти
Бетмен! Перестань трахать летучих мышей!
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17.06.2020 15:42 Відповісти
Самое пикантное, что передающийся половым путём ВИЧ - был в природе у обезьян....
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17.06.2020 20:33 Відповісти
MERS якось традиційніше поширився
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17.06.2020 22:01 Відповісти
Китай нужно полностью изолировать от всего мира на пару лет.
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17.06.2020 15:44 Відповісти
природа знает, кого сильно много и рещила уменьшить их количество.
Срочно снимайте с себя трусы, джинсы и вообще выкиньте всё своё, которое маде ин Чина.
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17.06.2020 19:19 Відповісти
В Харькове до 1991г. производили все -от иголки до космических кораблей, пусть качество не мирового уровня, но все делали своими руками.
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17.06.2020 21:16 Відповісти
В Харькове до 1991г. производили все -от иголки до космических кораблей,

Врядли, просто потому что противоречит советской модели создания монополий или олигархополий. Могли производить - может быть. Тем более ширпотреб - производство его навязывали военке.
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17.06.2020 22:07 Відповісти
Успокаивает то что все наши соотечественники давно выехали с Китая, или Я слишком высокого мнения о наших людях?
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17.06.2020 16:20 Відповісти
сейчас 100% окажутся какие-то бараны, которые по скидкам попёрли в Китай и, конечно же, именно в этот сраный Пекин, ща начнут выть: "заберите нас отсюда, тут все дохнут, самолёты не летают и не ходют поезда"
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17.06.2020 16:34 Відповісти
и без собачки не полечу!
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17.06.2020 16:35 Відповісти
Похоже новые модели вируса будут выходить быстрее, чем новые модели Сяоми.
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17.06.2020 19:00 Відповісти
Классно .опять каникулы . с радостью посидим еще годик по -домам .
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17.06.2020 19:14 Відповісти
В Китае занимаются тем,что "успешно" "совершенствуют" вирусы один заразнее другого. Если остальной мир не будет этому сопротивляться, будет всем очень плохо.
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17.06.2020 21:12 Відповісти
 
 