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допит (692) Лебедєв (33) Саламатін (24) ДБР (3293) Замана Володимир (16)

ДБР викликає колишніх міністрів оборони часів Януковича Лебедєва та Саламатіна у справі Замани

ДБР викликає колишніх міністрів оборони часів Януковича Лебедєва та Саламатіна у справі Замани

Державне бюро розслідувань викликає Павла Лебедєва та Дмитра Саламатіна. Обидва вони обіймали посади міністрів оборони під час президентства Віктора Януковича.

Повідомлення про виклик опубліковано на сайті ДБР, інформує Цензор.НЕТ. Їх обох хочуть бачити в ДБР 19 червня.

Саламатіна викликають на 15 годину до слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних злочинів, скоєних військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Береста "для набуття процесуального статусу і проведення відповідних слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні №62019000000000046".

До цього ж слідчого у цій же справі на 16 годину викликають на допит Лебедєва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генерал Замана готував застосування армії проти Майдану в 2014 році. ДОКУМЕНТ

Справу під номером №62019000000000046 було порушено стосовно колишнього начальника Генштабу ЗСУ Володимира Замани, якого підозрюють у державній зраді.

Дмитро Саламатін був міністром оборони України з 8 лютого 2012 року по 24 грудня 2012 року, Павло Лебедєв обіймав цю посаду з кінця 2012 року по 27 лютого 2014 року.

25 лютого 2019 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що Замані оголошено підозру в держзраді.

Як наполягають у військовій прокуратурі, дії Замани привели до зменшення боєздатності української армії. Зокрема Замана, за словами Матіоса, своїми директивами зменшив штат діючих військовослужбовців майже на 5 тисяч, - більше, ніж передбачалося законом. Також він курирував розформування командування повітряних сил, зенітно-ракетних дивізіонів і 19 авіаційних частин. Військова прокуратура вважає, що Замана координував свої дії з командуванням РФ.

Того ж дня стало відомо, що Заману затримано.

Сам ексглава Генштабу називає звинувачення абсурдом. Він стверджує, що всі підписані ним директиви розроблялися колективно на виконання відповідної державної програми. "Скорочення Збройних сил - політичне рішення, а не моє особисто", - заявив Замана.

24 травня 2019 року Апеляційний суд випустив Заману під особисте зобов'язання.

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Топ коментарі
+7
бляха!.. если нельзя посадить россииянских диверсантов-министров, то ГБР решило посадить Пороха.. это план Зеленскавага.. ((
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17.06.2020 14:42
+5
Цирк. Саламатін та Лєбєдєв тільки роблять, що в Росії дивляться сайт ДБР.
Хе-хе. Я думаю, що навіть якщо би вони захотіли, то за той час чисто гіпотетично їм приїхати в Київ, буде неможливо.
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17.06.2020 14:51
+4
Практика у ДБР дивна, то повідомлення про підозру мерцям дає, викликає на допит відосиками, тепер викликає через свій сайт на допит тих, хто знаходиться в розшуку і живе в Росії
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17.06.2020 14:58
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бляха!.. если нельзя посадить россииянских диверсантов-министров, то ГБР решило посадить Пороха.. это план Зеленскавага.. ((
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17.06.2020 14:42 Відповісти
Давай привод, как на Пороха))))))) Те кто выбивали двери в музей, герои, они смогут!
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17.06.2020 14:43 Відповісти
Цирк. Саламатін та Лєбєдєв тільки роблять, що в Росії дивляться сайт ДБР.
Хе-хе. Я думаю, що навіть якщо би вони захотіли, то за той час чисто гіпотетично їм приїхати в Київ, буде неможливо.
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17.06.2020 14:51 Відповісти
Практика у ДБР дивна, то повідомлення про підозру мерцям дає, викликає на допит відосиками, тепер викликає через свій сайт на допит тих, хто знаходиться в розшуку і живе в Росії
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17.06.2020 14:58 Відповісти
це вони так застрашують теперішніх
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17.06.2020 15:02 Відповісти
коммент Ивана Петровича Сидорова к назначению Саламатина: За что? Какое отношение этот хрен имеет к обороне Украины ? Родился где?-в Караганде ! Учился где?- в Карагандинском политехе по специальности "технология разработки полезных ископаемых". Работал коммерческим директором ЗАО Русское топливо где? в Москве. Армия, оборона где? Пусть не украинская, пусть русская? А вот где: Саламатин-зять вице-премьера России, возглавлявшего Рособоронсервис. Т.е. Саламатин стал министром обороны Украины за то что геройски топтал дочь вице-премьера России.
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17.06.2020 15:10 Відповісти
Допросите потроха,он был там министром вместе с путинскими саламами и лебедрухами,участвовал в совещаниях и старательно выполнял указы золотого батона.
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17.06.2020 15:17 Відповісти
Треба ще Івана IV та Чінгіз Хана визвати
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17.06.2020 15:31 Відповісти
Цікаво,а яким чином вони їх визивають? Мабудь в фейсбуці їм напишуть.Ну або в рельсу подзвонять.І вони відразу,ну прямо відразу,як штик,прибудуть...
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17.06.2020 15:41 Відповісти
Даже комментировать сложно...
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17.06.2020 15:57 Відповісти
І смішно і сумно((( дерьмаки навколо рулять(((
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17.06.2020 16:04 Відповісти
Так давайте уже и Грыща до кучи - при нем было одно из некуйственных сокращений
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17.06.2020 16:23 Відповісти
Министр обороны сокращениями не занимается, так же как и торговлей оружием.
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17.06.2020 16:32 Відповісти
 
 