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Шмигаль доручив Мінфіну провести аудит витрат із Фонду боротьби з COVID-19

Шмигаль доручив Мінфіну провести аудит витрат із Фонду боротьби з COVID-19

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Міністерства фінансів Сергію Марченку оприлюднити дані про використання коштів Фонду боротьби з COVID-19 і провести його аудит.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Країна повинна бачити, на що йдуть ці кошти. Доручаю Мінфіну провести аудит витрат з Фонду, відзвітувати та опублікувати цю інформацію. Вона повинна оновлюватися щотижня", - зазначив прем'єр.

Розпорядники цих коштів також повинні проінформувати про хід та ефективність використання цих коштів.

"Фактично касових видатків там немає і 2 млрд грн, але вже майже 30 млрд грн коштів розподілено", - зазначив прем'єр.

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Топ коментарі
+7
Шмыгаль просит Мининфраструктуры усилить контроль за соблюдением карантинных мер в транспорте: Люди не должны ехать в переполненных душных маршрутках - Цензор.НЕТ 2179
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17.06.2020 14:48
+3
Скільки пам'ятаю свою країну, стільки стоїть перед очами набита , смердюча і стара маршрутка.» пєрєдайтє вадітєлю» - і тобі тицяють в ніс засмальцьовані теплі від пітних рук гривні. Як шкода і боляче. Який гішпанський встид за стільки років не навести з публічним транспортом ряд. Розстрілять усіх міністрів транспорту нафуй!!!
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17.06.2020 14:58
+1
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b5-%d1%85%d0%be%d1%82%d1%8f%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c.html За долги по коммуналке хотят забирать зарплаты и штрафовать: что задумали «слуги народа» Июнь 17, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b5-%d1%85%d0%be%d1%82%d1%8f%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c.html#comments Комментарии: 3 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b5-%d1%85%d0%be%d1%82%d1%8f%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c.html Шмыгаль просит Мининфраструктуры усилить контроль за соблюдением карантинных мер в транспорте: Люди не должны ехать в переполненных душных маршрутках - Цензор.НЕТ 5823 В Украине за долги по коммуналке предлагают арестовывать часть зарплаты и забирать имущество. Соответствующее нововведение предусмотрено законопроектом №3613. Авторы документа -«слуги народа» Михаил Лаба, Игорь Кривошеев и Анатолий Костюх.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b5-%d1%85%d0%be%d1%82%d1%8f%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c.html#more-106070 Читать далее
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17.06.2020 14:47
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https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b5-%d1%85%d0%be%d1%82%d1%8f%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c.html За долги по коммуналке хотят забирать зарплаты и штрафовать: что задумали «слуги народа» Июнь 17, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b5-%d1%85%d0%be%d1%82%d1%8f%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c.html#comments Комментарии: 3 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b5-%d1%85%d0%be%d1%82%d1%8f%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c.html Шмыгаль просит Мининфраструктуры усилить контроль за соблюдением карантинных мер в транспорте: Люди не должны ехать в переполненных душных маршрутках - Цензор.НЕТ 5823 В Украине за долги по коммуналке предлагают арестовывать часть зарплаты и забирать имущество. Соответствующее нововведение предусмотрено законопроектом №3613. Авторы документа -«слуги народа» Михаил Лаба, Игорь Кривошеев и Анатолий Костюх.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b5-%d1%85%d0%be%d1%82%d1%8f%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c.html#more-106070 Читать далее
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17.06.2020 14:47 Відповісти
ЗЕдобули!
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17.06.2020 14:49 Відповісти
главное во-время (короновируса) !!!

на рынке вторичного жилья появится много интересных предложений......
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17.06.2020 14:53 Відповісти
зэдебилы ****@ли
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17.06.2020 15:17 Відповісти
Банда пи2арасов.
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17.06.2020 14:49 Відповісти
люди должны стоять на некрытых остановках под градом с 5 копеек в диаметре!
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17.06.2020 14:48 Відповісти
нас град только радует,
нам ЗЕлень светит в глаза .... Ё !
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17.06.2020 15:00 Відповісти
Шмыгаль просит Мининфраструктуры усилить контроль за соблюдением карантинных мер в транспорте: Люди не должны ехать в переполненных душных маршрутках - Цензор.НЕТ 2179
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17.06.2020 14:48 Відповісти
огонь!!!!
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17.06.2020 14:49 Відповісти
збулась вікова мрія пасажирів маршруток: барін звернув на них височайшу увагу!
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17.06.2020 14:49 Відповісти
ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ЕЗДИТЬ В ОТКРЫТЫХ КАБРИОЛЕТАХ И ДЫШАТЬ СВЕЖИМ МОРСКИМ ВОЗДУХОМ !!

это Я так думаю
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17.06.2020 14:51 Відповісти
Скільки пам'ятаю свою країну, стільки стоїть перед очами набита , смердюча і стара маршрутка.» пєрєдайтє вадітєлю» - і тобі тицяють в ніс засмальцьовані теплі від пітних рук гривні. Як шкода і боляче. Який гішпанський встид за стільки років не навести з публічним транспортом ряд. Розстрілять усіх міністрів транспорту нафуй!!!
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17.06.2020 14:58 Відповісти
Когда он, Шмыгаль, поймет, что все их просьбы, указы, распоряжения, и что они там еще ваяяют, всем его же министерствам и др. гос. органам до пятой точки! Пишут всякую чушь, лишь бы на бумаге отложилось, а по факту - ржут друг над другом или положили большой и толстый. Хотя что возьмешь с Клоуна и его команды?!
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17.06.2020 15:26 Відповісти
Люди не должны ездить. Ваапще!
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17.06.2020 16:09 Відповісти
https://censor.net/news/3202594/shmygal_prosit_mininfrastruktury_usilit_kontrol_za_soblyudeniem_karantinnyh_mer_v_transporte_lyudi_ne....может власть поставит вентиляторы или кондиционеры?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1187357368283017&set=p.1187357368283017&type=3&av=100010262946037&eav=AfZ7pV5Qzp3Fd_-FFlq0FxrDIVRYcqFKwRYjjVuft2GY46dBhHABzqd7EQgQcJnuPX8&__cft__[0]=AZWoq3kUl3LUx08U62DGDlY4ZM-aBdzixWC0ZZSdXHgTWUadRRRDo4ocMLdxEyuzXD_55nJu6URn7xeIlnyHSq-tAjFPdSpgaTVnLllOdCW48Y_FS9uRLoYwCe-***************************************************&__tn__=R]-R Шмигаль доручив Мінфіну провести аудит витрат із Фонду боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 1075 А для пенсионеров можно установить прицеп салон ,к маршрутке чтобы не мешать передвигаться другим пассажирам
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17.06.2020 16:18 Відповісти
Для этой цели обеспечте достаточное количество транспорта.
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17.06.2020 16:22 Відповісти
шмыгаль проснулся.
Это еще месяц назад надо было сделать.
Тотальный беспредел, и все всем по фиг
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17.06.2020 21:28 Відповісти
Именно беспредел по отношению к здоровым людям.
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17.06.2020 21:35 Відповісти
стесняюсь спросить: а как вы знаете, кто здоров, а кто нет?
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17.06.2020 21:40 Відповісти
А Вы как знаете? Про презумпцию невиновности хоть слышали? Почему из-за Ваших фобий должны страдать здоровые люди?
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17.06.2020 22:45 Відповісти
лечитесь, вы нездоровы
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17.06.2020 23:35 Відповісти
Вам пора пойти к психиатору.
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18.06.2020 15:04 Відповісти
Непонятно чо ви їздите в такому коли є комфортабельні майбахи та мерси
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17.06.2020 21:56 Відповісти
эту проблему у нас не решить как не изголяйся - будет много неудобств противоречий, стычек и конфликтов
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18.06.2020 00:47 Відповісти
слишком много горожан, рассчитывающих на общественный транспорт и слишком мало такого транспорта с нормальными условиями для людей, а маленькие душные совковые маршрутки, в которые люди набиваются как сардины в банку без кондиционера - не выкинешь в одночасье из города
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18.06.2020 00:53 Відповісти
 
 