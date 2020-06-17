1 648 26
Шмигаль доручив Мінфіну провести аудит витрат із Фонду боротьби з COVID-19
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Міністерства фінансів Сергію Марченку оприлюднити дані про використання коштів Фонду боротьби з COVID-19 і провести його аудит.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Країна повинна бачити, на що йдуть ці кошти. Доручаю Мінфіну провести аудит витрат з Фонду, відзвітувати та опублікувати цю інформацію. Вона повинна оновлюватися щотижня", - зазначив прем'єр.
Розпорядники цих коштів також повинні проінформувати про хід та ефективність використання цих коштів.
"Фактично касових видатків там немає і 2 млрд грн, але вже майже 30 млрд грн коштів розподілено", - зазначив прем'єр.
Топ коментарі
+7 саша паламарчук
показати весь коментар17.06.2020 14:48
+3 Rulya Kosh
показати весь коментар17.06.2020 14:58
+1 Phoenix Winner 19b69490
показати весь коментар17.06.2020 14:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
на рынке вторичного жилья появится много интересных предложений......
нам ЗЕлень светит в глаза .... Ё !
это Я так думаю
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1187357368283017&set=p.1187357368283017&type=3&av=100010262946037&eav=AfZ7pV5Qzp3Fd_-FFlq0FxrDIVRYcqFKwRYjjVuft2GY46dBhHABzqd7EQgQcJnuPX8&__cft__[0]=AZWoq3kUl3LUx08U62DGDlY4ZM-aBdzixWC0ZZSdXHgTWUadRRRDo4ocMLdxEyuzXD_55nJu6URn7xeIlnyHSq-tAjFPdSpgaTVnLllOdCW48Y_FS9uRLoYwCe-***************************************************&__tn__=R]-R А для пенсионеров можно установить прицеп салон ,к маршрутке чтобы не мешать передвигаться другим пассажирам
Это еще месяц назад надо было сделать.
Тотальный беспредел, и все всем по фиг