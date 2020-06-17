Іран має до 26 червня передати чорні скриньки збитого літака МАУ або пояснити свої дії, - Єнін

Влада Ірану зобов'язана до завершення сесії ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) 26 червня або передати на розшифровку чорні скриньки збитого літака МАУ, або пояснити, чому досі це не зроблено.

Про це заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Єнін нагадав, що, як це передбачає Чиказька конвенція, держава, на території якої сталася катастрофа, має забезпечити негайну розшифровку чорних скриньок. У разі, якщо відповідного обладнання у неї немає, вона має передати їх третій стороні.

"Розуміючи те, що в Ірані цього обладнання немає, в Україні теж, ми як МЗС провели переговори з французькою стороною, отримали її попередню згоду. І представники США як держави, яка є розробником судна, також підтвердили готовність прибути до Франції. Три місяці тому іранська сторона заявила: дайте нам два тижні, цього буде достатньо, щоб передати скриньки. До 26 червня минає сесія ради ІКАО, і представник Ірану буде змушений пояснити, чому цього ще не сталося", - сказав Єнін.

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Він додав, що затримку з передачею чорних скриньок не можна списати на пандемію коронавірусу. Адже чорні скриньки інших літаків, що розбилися, продовжують розшифровувати. Так, три з половиною тижні тому авіакатастрофа сталася в Пакистані, і французьке технічне бюро вже завершило розшифровку чорних скриньок літака, що розбився.

"Але ми не впираємося в питання зчитування чорних скриньок, є й інші форми отримання доказів", - зазначив дипломат.

"Існують супутникові дані, що підтверджують факт, що Боїнг був збитий двома ракетами - тому що виявлено дві ракети, вони мають унікальну структуру, чітко проглядається наявність двох окремих сплавів. Мають бути аудіо- і відеодані з ракетних комплексів, з яких відбувся пуск ракет. Якщо раптом чорних скриньок не буде, трагедії не станеться, це не означає, що відсутні інші можливості встановити істину", - запевнив заступник міністра.

Водночас Єнін зазначив, що сьогодні ми бачимо "дуже обнадійливу" риторику іранської сторони. "Хотів би, щоб вона перетворилася на реальні кроки", - підсумував він.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Раніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

За підсумками спілкування з Бахарвандом 10 червня посол України Сергій Бурдиляк заявив, що найближчим часом в Україну може приїхати делегація з Ірану.