УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5052 відвідувача онлайн
Новини Коронавирус и карантин
470 9

Шмыгаль поручил Минфину провести аудит расходов из Фонда по борьбе с COVID-19

Шмыгаль поручил Минфину провести аудит расходов из Фонда по борьбе с COVID-19

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил главе Министерства финансов Сергею Марченко обнародовать данные об использовании средств Фонда борьбы с COVID-19 и провести его аудит.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Страна должна видеть, на что идут эти средства. Поручаю Минфину провести аудит расходов из Фонда, отчитаться и опубликовать эту информацию. Она должна обновляться еженедельно", - отметил премьер.

Распорядители этих средств также должны проинформировать о ходе и эффективности использования этих средств.

"Фактически кассовых расходов там нет и 2 млрд грн, но уже почти 30 млрд грн средств распределено", - отметил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль просит Мининфраструктуры усилить контроль за соблюдением карантинных мер в транспорте: Люди не должны ехать в переполненных душных маршрутках

Автор: 

аудит (566) карантин (18172) Минфин (3645) Марченко Сергей (577) Шмыгаль Денис (4576) COVID-19 (19765) коронавирус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шмыгаль поручил Минфину провести аудит расходов из Фонда по борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 638
показати весь коментар
17.06.2020 14:55 Відповісти
зелена нечисть.
показати весь коментар
17.06.2020 14:56 Відповісти
Мыши съели 150 000 тонн зерна и спокойно прошмыгнули мимо аудиторов Шмыгаля
показати весь коментар
17.06.2020 14:57 Відповісти
Я вам и без аудита скажу:
Два миллиарда отдали Авакову на доплаты мусорам.
показати весь коментар
17.06.2020 15:00 Відповісти
73% с тупыми физиономиями и неподдельной надеждой в глазах будут ждать результатов "аудита".
показати весь коментар
17.06.2020 15:03 Відповісти
Про http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68883 законопроект №3509 , яким передбачається виділення 35 лярдів на "бальшую стройку" з фонду боротьби з вірусом, там теж буде?
Миші аплодують стоячи!
показати весь коментар
17.06.2020 15:04 Відповісти
Дивлюся в телевізор: - ягода 25-40 грн/кг. Шмыгаль поручил Минфину провести аудит расходов из Фонда по борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 9063

Дивлюся на ринок: - 85-95 грн/кг. Шмыгаль поручил Минфину провести аудит расходов из Фонда по борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 9950

Гробані спекулянти, ви що, Г+Г не дивитесь ???
показати весь коментар
17.06.2020 15:10 Відповісти
гроші вкрали миші
показати весь коментар
17.06.2020 15:18 Відповісти
Назовите фамилии мышей!!!! Ну или хотябы намекните кем они работали в 95-м квартале
показати весь коментар
17.06.2020 19:39 Відповісти
 
 