Шмыгаль поручил Минфину провести аудит расходов из Фонда по борьбе с COVID-19
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил главе Министерства финансов Сергею Марченко обнародовать данные об использовании средств Фонда борьбы с COVID-19 и провести его аудит.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Страна должна видеть, на что идут эти средства. Поручаю Минфину провести аудит расходов из Фонда, отчитаться и опубликовать эту информацию. Она должна обновляться еженедельно", - отметил премьер.
Распорядители этих средств также должны проинформировать о ходе и эффективности использования этих средств.
"Фактически кассовых расходов там нет и 2 млрд грн, но уже почти 30 млрд грн средств распределено", - отметил премьер.
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