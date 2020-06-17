Другий пілот легкомоторного літака, що впав в Одесі, помер у реанімації
Другий пілот легкомоторного літака, який упав сьогодні вдень в Одесі, помер у реанімації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Один із пілотів помер кількома годинами раніше.
Зазначається, що другий пілот помер у реанімації. Він перебував у важкому стані і його життя врятувати не вдалося.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що легкомоторний літак впав в Одесі.
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ОБНОВЛЕНО В 13:54. Очевидцы говорят, что первыми на место происшествия прибыли полицейские - буквально через пять минут. Скорая ехала 20 минут.
ОБНОВЛЕНО В 14:15. Самолет взлетел в 11:55, примерно в 12:20 он упал. Одна из версий - кому-то из пилотов стало плохо.
ОБНОВЛЕНО В 14:22. Второй пилот скончался в больнице.