Другий пілот легкомоторного літака, що впав в Одесі, помер у реанімації

Другий пілот легкомоторного літака, який упав сьогодні вдень в Одесі, помер у реанімації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Один із пілотів помер кількома годинами раніше.

Зазначається, що другий пілот помер у реанімації. Він перебував у важкому стані і його життя врятувати не вдалося.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що легкомоторний літак впав в Одесі.

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