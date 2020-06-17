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Другий пілот легкомоторного літака, що впав в Одесі, помер у реанімації

Другий пілот легкомоторного літака, що впав в Одесі, помер у реанімації

Другий пілот легкомоторного літака, який упав сьогодні вдень в Одесі, помер у реанімації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Один із пілотів помер кількома годинами раніше.

Зазначається, що другий пілот помер у реанімації. Він перебував у важкому стані і його життя врятувати не вдалося.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що легкомоторний літак впав в Одесі.

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Второй пилот легкомоторного самолета, упавшего в Одессе, умер в реанимации - Цензор.НЕТ 5672

Вечного голубого неба !
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17.06.2020 15:17 Відповісти
(.
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17.06.2020 15:27 Відповісти
ОБНОВЛЕНО В 13:41. По информации «Думской», погиб командир воздушного судна, известный летчик-испытатель Олег Синица. Второго пилота Юрия Жуковского в тяжелом состоянии доставили в больницу.

ОБНОВЛЕНО В 13:54. Очевидцы говорят, что первыми на место происшествия прибыли полицейские - буквально через пять минут. Скорая ехала 20 минут.

ОБНОВЛЕНО В 14:15. Самолет взлетел в 11:55, примерно в 12:20 он упал. Одна из версий - кому-то из пилотов стало плохо.

ОБНОВЛЕНО В 14:22. Второй пилот скончался в больнице.
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17.06.2020 21:09 Відповісти
 
 