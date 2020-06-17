Кабмін збільшив кількість показників, за якими може відбуватися посилення карантину в регіонах

Кабінет міністрів України продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня 2020 року і збільшив кількість показників, необхідних для посилення протиепідемічних заходів.

В уряді уточнили, що продовження адаптивного карантину означає заборону на перебування в громадських приміщеннях, будівлях і транспорті без засобів індивідуального захисту. А в транспорті буде заборонено перевозити пасажирів більше, ніж місць для сидіння, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Також Кабмін оновив механізми, за якими в регіонах зі значним поширенням COVID-19 може відбуватися посилення карантину (заборона проведення заходів, роботи транспорту, та інше).

"Регіоном зі значним поширенням COVID-19 буде вважатися регіон, у якому є одна із таких ознак: завантаженість ліжок становить понад 50%; середня кількість ПЛР і ІФА-тестів становить менш як 24 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 більший за 11%; показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 більший ніж 8 випадків на 100 тис. населення", – наголошується в повідомленні.

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Рішення про посилення або ослаблення обмежувальних заходів і надалі прийматимуть регіональні комісії на основі оцінки епідситуації.

Раніше прем'єр на засіданні Кабміну заявив, що будуть внесені зміни в графіки початку роботи в окремих сферах і галузях, щоб розтягнути в часі години-пік, коли люди прямують на роботу.

Також буде запроваджено вимогу носити маски в приміщеннях.