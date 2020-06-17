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Кабмін збільшив кількість показників, за якими може відбуватися посилення карантину в регіонах

Кабмін збільшив кількість показників, за якими може відбуватися посилення карантину в регіонах

Кабінет міністрів України продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня 2020 року і збільшив кількість показників, необхідних для посилення протиепідемічних заходів.

В уряді уточнили, що продовження адаптивного карантину означає заборону на перебування в громадських приміщеннях, будівлях і транспорті без засобів індивідуального захисту. А в транспорті буде заборонено перевозити пасажирів більше, ніж місць для сидіння, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Також Кабмін оновив механізми, за якими в регіонах зі значним поширенням COVID-19 може відбуватися посилення карантину (заборона проведення заходів, роботи транспорту, та інше).

"Регіоном зі значним поширенням COVID-19 буде вважатися регіон, у якому є одна із таких ознак: завантаженість ліжок становить понад 50%; середня кількість ПЛР і ІФА-тестів становить менш як 24 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 більший за 11%; показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 більший ніж 8 випадків на 100 тис. населення", – наголошується в повідомленні.

Також читайте: Кабмін продовжить адаптивний карантин до 31 липня, - Шмигаль

Рішення про посилення або ослаблення обмежувальних заходів і надалі прийматимуть регіональні комісії на основі оцінки епідситуації.

Раніше прем'єр на засіданні Кабміну заявив, що будуть внесені зміни в графіки початку роботи в окремих сферах і галузях, щоб розтягнути в часі години-пік, коли люди прямують на роботу.

Також буде запроваджено вимогу носити маски в приміщеннях.

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Топ коментарі
+4
Это лохотрон! нету никакой эпидемии! В этом году умерших меньше чем прошлые года! Нас за скот держит эта власть! Вот интересно, сколько еще население будет терпеть над собой издевательства??
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17.06.2020 16:15
+2
шулеры
Народ забил на маски, на дистанцию, и власть не способна навести порядок, вот и выдумывают новые показатели, лишь бы уйти от ответственности.
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17.06.2020 15:27
+2
Придурки голосовали за Зеленского.
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17.06.2020 15:37
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шулеры
Народ забил на маски, на дистанцию, и власть не способна навести порядок, вот и выдумывают новые показатели, лишь бы уйти от ответственности.
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17.06.2020 15:27 Відповісти
плохой народ, говорите?
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17.06.2020 15:32 Відповісти
давай, дави их, зеля! дави!
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17.06.2020 15:30 Відповісти
Ох, что то мне чуйка подсказывает, что этот режим постигнет судьба четы Чаушеску....
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17.06.2020 16:10 Відповісти
Придурки голосовали за Зеленского.
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17.06.2020 15:37 Відповісти
А, что смог бы решить Зеленский, если бы не было монобольшинства СН?
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17.06.2020 16:32 Відповісти
так те же самые придурки ему это большинство и сделали
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17.06.2020 19:09 Відповісти
Что то мне подсказывает, что будь пандемия во времена пороха, были бы отличия.
Порох нормально барыжил бы нормальными тестами, СИЗ, прочей аппаратурой, и по итогам падения ВВП не было бы
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17.06.2020 15:49 Відповісти
Истерички, где ваши сльозы радости - о вас же заботятся.
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17.06.2020 15:54 Відповісти
Народові подобається бути рабами,найголовніше їх залякати.Чому за окуляри ніхто вже нічого не говорить,а саме за дешеві маски,які просвічуються? Маски без окуляр,це ніщо.Бо спочатку епідемії так ВОЗ казали і навіть наші змі за них говорили.В світі також,всі в цих хрінових дешевих масках ходять.Крім того дешеві маски практично не захищають.Їх ж перевіряли,на ефективність.Вам не здається,що нас всіх дурять.Крім того в маршрутках,маска стане за хвилини мокрою від поту,ефективність тим більше буде нульова.Ви самі трохи подумайте головою.
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17.06.2020 16:08 Відповісти
Это лохотрон! нету никакой эпидемии! В этом году умерших меньше чем прошлые года! Нас за скот держит эта власть! Вот интересно, сколько еще население будет терпеть над собой издевательства??
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17.06.2020 16:15 Відповісти
Довго, багато йолопів в це вірять.
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17.06.2020 18:16 Відповісти
Единственный показатель это народные протесты.
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17.06.2020 16:27 Відповісти
Бедные станут ещё беднее, а богатые начнут с жиру бесится.
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17.06.2020 16:30 Відповісти
 
 