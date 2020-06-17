Кабмін вирішив відновити роботу пунктів пропуску "Дольськ" та "Вільча" на кордоні з РФ і Білоруссю

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу відновив пішохідне й автомобільне сполучення з Білоруссю та Росією в пунктах пропуску "Дольськ" та "Вільча".

"Проєкт акта розроблено з метою відновлення пішохідного сполучення в пунктах пропуску на держкордоні з Російською Федерацією та Республікою Білорусь у зв'язку з поступовим послабленням карантинних заходів в Україні та пішохідного руху для громадян України і руху автомобільного транспорту в пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення "Дольськ" і "Вільча", - сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Уряд підтримав відповідний проєкт.

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