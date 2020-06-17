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Кабмін вирішив відновити роботу пунктів пропуску "Дольськ" та "Вільча" на кордоні з РФ і Білоруссю

Кабмін вирішив відновити роботу пунктів пропуску

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу відновив пішохідне й автомобільне сполучення з Білоруссю та Росією в пунктах пропуску "Дольськ" та "Вільча".

"Проєкт акта розроблено з метою відновлення пішохідного сполучення в пунктах пропуску на держкордоні з Російською Федерацією та Республікою Білорусь у зв'язку з поступовим послабленням карантинних заходів в Україні та пішохідного руху для громадян України і руху автомобільного транспорту в пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення "Дольськ" і "Вільча", - сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Уряд підтримав відповідний проєкт.

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Топ коментарі
+12
Идиоты
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17.06.2020 15:43
+11
самое время открыть границы для заразных свинопсов
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17.06.2020 15:43
+8
не Кабмин а какой то цирк, а Шмыгаль там - главный клоун
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17.06.2020 15:45
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самое время открыть границы для заразных свинопсов
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17.06.2020 15:43 Відповісти
Идиоты
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17.06.2020 15:43 Відповісти
не Кабмин а какой то цирк, а Шмыгаль там - главный клоун
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17.06.2020 15:45 Відповісти
главный в бункере на рояле членом играет
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17.06.2020 15:46 Відповісти
Кабмин решил возобновить работу пунктов пропуска "Дольск" и "Вильча" на границе с РФ и Беларусью - Цензор.НЕТ 2099
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17.06.2020 16:08 Відповісти
вже бачив сьогодні в місті джип з держномером лаптєстана. Навіщо цих тварин запускати в Україну?
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17.06.2020 15:45 Відповісти
мабуть ліквідатори....
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17.06.2020 15:49 Відповісти
больше больных! больше!!! нам нужно как-то оправдывать просранную экономику!!! - кричали слуги.
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17.06.2020 15:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6VrB4c-fM-k Кримнашистці Варнаві можна в Україну. Хто далі - Гіркін? Порєченков?
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17.06.2020 15:48 Відповісти
борцуны с барыгами довольны?
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17.06.2020 15:48 Відповісти
какой нах "возобновить", зеля должен понимать, что никакие миры на Донбассе и воды в Крым ни его ни Украину не спасут, а только , момент (миг) когда пуйло (настоящий) сдохнет, сразу же - всеобщая мобилизация, военная поддержка США и НАТО и освобождать свои территории от сволочной кацапско-московской нечисти! другого пути нет, и не будет! и это так, как было во все века ! так что- пусть готовится воевать, а не с деньгами в ростов...
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17.06.2020 15:51 Відповісти
минздрав орет рекорд заболеваемости вирусом ,а в погранцов с рашистом рай и божя благодать
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17.06.2020 15:53 Відповісти
Уже даже особо и не шифруются. Зескот, других слов нет
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17.06.2020 15:54 Відповісти
Боже, за ЩО ти послав нам у владу таких дебілів???
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17.06.2020 16:11 Відповісти
То не Бог,то 73% з.********.
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17.06.2020 20:27 Відповісти
таможенный союз
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17.06.2020 16:37 Відповісти
а шо мы без кацапов пагано жили? вот кто мне объяснит на куя? вы что не знаете что в рашке с вирусом полная ж....? что нам своих инфицированных не хватает? зельц что ты творишь? сейчас я склонен думать что твоя мадам не болеет а притворяется....раз ты так поступаешь значит ты прфигист и тебе путлер дороже украинцев!
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17.06.2020 17:03 Відповісти
а это опять порох виноват!
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17.06.2020 17:04 Відповісти
Ці пункти пропуску можна відкрити тільки для того, щоб через них вигнати з України церкву Московського Сатанату і сєпарів на чолі з медведчуком і йому подібними.
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17.06.2020 19:47 Відповісти
Вам пора уже определиться,у вас вообще война или нет.А так эта хрень еще лет на 20 минимум
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17.06.2020 21:26 Відповісти
 
 