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ВР (14812) район (28) децентралізація (453) Міністерство розвитку громад і територій (127)

Ліквідація та створення нових районів належать до компетенції Верховної Ради, тому поданий проєкт постанови може змінитися, - Мінрегіон

Ліквідація та створення нових районів належать до компетенції Верховної Ради, тому поданий проєкт постанови може змінитися, - Мінрегіон

Остаточне рішення щодо ліквідації та формування нових районів України в рамках реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади ухвалюватиме Верховна Рада.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій у відповіді на інформаційний запит УКРІНФОРМу про можливість внесення змін до схваленого Кабміном проєкту постанови Верховної Ради про нові райони в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Враховуючи, що утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна їхніх меж належать до виключної компетенції Верховної Ради України, конфігурація та склад районів визначаються парламентом та можуть відрізнятися від наведених у вказаному вище проєкті постанови (щодо нових районів - ред)", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на основі пропозицій робочих груп при обласних державних адміністраціях та за результатами узгоджувальних процедур Мінрегіоном розроблено проєкт постанови Верховної Ради України "Про утворення та ліквідацію районів", який схвалено Кабінетом міністрів та внесено на розгляд Верховної Ради (реєстраційний номер № 3650 від 15.06.2020).

Також читайте: Кабмін розділив Крим на райони з огляду на зручність роботи держорганів після деокупації, - постпред президента в АРК Кориневич

Нагадаємо, 8 червня Мінрозвитку громад і територій направило на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій і асоціацій органів місцевого самоврядування Проєкт формату майбутніх районів - їх кількість і склад по кожній області і АР Крим.

Кабінет Міністрів України від 12 червня затвердив поділ території держави на райони в рамках адміністративної реформи.

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Решили перетасовать местную власть перед выборами ?

И везде назначить идиотов типа Тищенко или Дубинского ? Бедные украинцы
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17.06.2020 15:52 Відповісти
а какжереферендумы покаждомупуку???
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17.06.2020 15:57 Відповісти
Папажжеє. Коли приєднають Україну до ордло, узаконять подвійне громадянство. Ось тоді і "проведуть" онлайн "референдум" про курс України
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17.06.2020 16:09 Відповісти
Це що буде, "федеральные округа", як запоребриком?
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17.06.2020 16:06 Відповісти
ЦЕНЗОР! И ЧИТАТЕЛИ расскажу о неком правовом тупике.. так вот в апреле 2020 года 30 числа получаю ответ на свое обпращение на сайт 15-45 КУМУ от Минрегиона..я ЮРИСТ но то что прочитал меня удивило даже не сказать так... ОКАЗАЛОСЬ ЧТО ЕЩЕ в 1981 году Президия Верховного Совета УРСР приняла Порядок административного регулирования областей Украины УССР.. (Указ Президиума ВС УРСР 12 березня 1981 года № 1654-Х) ПОЛОЖЕННЯ... так вот после принятия Конституции Украины 28 июня 1996 года это Положення фактически утратило свою правовую легитимность в связи с тем что в Положение написано Исполнительные комитеты местных органов власти а таких согласно Конституции и Законов о местных советах нет априори и вот имеем на выходе-- что вопрос создания ликвидации реорганизации слияние укрупнение разделение областей не определен до сих пор ни в Конституции а туда мог и обязан был подать законопроект и президент или нардепы НО.. кому то выгодно чтобы вопрос не был урегулирован ПОЭТОМУ ОТВЕТИЛИ ПО СУТИ НА МОЙ НАИВНЫЙ ВОПРОС-- ПОЧЕМУ 6 ЛЕТ ВОЙНЫ...а ДОНЕЦК И ЛУГАНСК- ЦЕНТРЫ ОБЛАСТНЫЕ ЗАХВАЧЕНЫ ДЕ- ФАКТО Россией... А ОБЛАСТИ НЕ ЛИКВИДИРОВАНЫ- чтобы выбить определение ДНР и ЛНР лишив явления как такие области в Украине вообще Донецкая и Луганские и областные центры как Донецк и Луганск статуса областного центра... дающие собственно наименование этим "рехпубликам террористов и оккупантов " прикрываться именами этих городов и областей ... (я не догнал--а Порошенко он что продинамил этот вопрос или боюсь что даже ОН и в Юрслужбе Рады этот вопрос не все в курсе)!!! а вот границы внутри областей это реально компетенция Рады...
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17.06.2020 16:13 Відповісти
При такой раде можно проснуться или в ордло или в парашстане!
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17.06.2020 16:15 Відповісти
Ликвидация и создание новых районов относятся к компетенции Верховной Рады, поэтому поданный проект постановления может измениться, - Минрегион - Цензор.НЕТ 4626
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17.06.2020 16:25 Відповісти
 
 