Кабмин ограничил движение фур массой более 24 тонн по автодорогам в дневное время
Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение ограничить движение крупногабаритного транспорта по автодорогам Украины с 8:00 до 20:00 с целью предотвращения разрушения автодорог перегруженными фурами.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе правительственного заседания в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Поручается Государственному агентству автомобильных дорог, Национальной полиции, местным органам исполнительной власти в пределах компетенции принять меры по ограничению движения транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн при температуре воздуха более 28 градусов по Цельсию на автодорогах, улицах и дорогах в населенных пунктах с 8:00 до 20:00", - зачитал Аваков текст соответствующего документа.
"Укртрансбезопасности", Нацполиции (вместе с СБУ при согласии последней) поручили обеспечить с 20 июня до 31 августа работу общих мобильных групп с целью выявления фактов нарушения правил проезда большегрузного транспорта.
По словам Авакова, проект был разработан по поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание в режиме видеосвязи о срочных мерах, направленных на борьбу с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на украинских дорогах.
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вы дороги сделали уже? ах да, это Гончарук обещал, после того как Гройсман пообещал что сделают дорони, правда ксли Премьера не вышвырнут. так что все правильно. я бы даже пообещал каждой бабе по попу, а каждому деду по бабе(ипопу), все равно всем как соловью.