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Кабмин ограничил движение фур массой более 24 тонн по автодорогам в дневное время

Кабмин ограничил движение фур массой более 24 тонн по автодорогам в дневное время

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение ограничить движение крупногабаритного транспорта по автодорогам Украины с 8:00 до 20:00 с целью предотвращения разрушения автодорог перегруженными фурами.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе правительственного заседания в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Поручается Государственному агентству автомобильных дорог, Национальной полиции, местным органам исполнительной власти в пределах компетенции принять меры по ограничению движения транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн при температуре воздуха более 28 градусов по Цельсию на автодорогах, улицах и дорогах в населенных пунктах с 8:00 до 20:00", - зачитал Аваков текст соответствующего документа.

"Укртрансбезопасности", Нацполиции (вместе с СБУ при согласии последней) поручили обеспечить с 20 июня до 31 августа работу общих мобильных групп с целью выявления фактов нарушения правил проезда большегрузного транспорта.

По словам Авакова, проект был разработан по поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание в режиме видеосвязи о срочных мерах, направленных на борьбу с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на украинских дорогах.

дороги (3061) Кабмин (14090) транспорт (1394)


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Топ коментарі
+5
Не свыше 24 тонны, а все фуры запретить неделю уже надо было, асфальт волнами пошел, ехать невозможно.
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17.06.2020 16:21
+4
Так а где ети десятки весовых пунктов контроля что гройсман с петром покупали с 2014 каждое лето?
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17.06.2020 15:54
+1
Цирк на дротi , а хто буде iх контролювати ??
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17.06.2020 15:57
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Так а где ети десятки весовых пунктов контроля что гройсман с петром покупали с 2014 каждое лето?
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17.06.2020 15:54 Відповісти
А якй сенс з них якщо вони бояться зупиняти вантажівки що б не нарватися на неприємності, раз вже обстріляли один з подiбних постiв
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17.06.2020 16:01 Відповісти
прямо как больному ограничить доступ в туалет.
вы дороги сделали уже? ах да, это Гончарук обещал, после того как Гройсман пообещал что сделают дорони, правда ксли Премьера не вышвырнут. так что все правильно. я бы даже пообещал каждой бабе по попу, а каждому деду по бабе(ипопу), все равно всем как соловью.
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17.06.2020 15:54 Відповісти
Цирк на дротi , а хто буде iх контролювати ??
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17.06.2020 15:57 Відповісти
Так СБУ! Уже писали на Цензоре. Лично зе дал указание.
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17.06.2020 16:19 Відповісти
Не свыше 24 тонны, а все фуры запретить неделю уже надо было, асфальт волнами пошел, ехать невозможно.
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17.06.2020 16:21 Відповісти
не фуры запретить, а мутаков которые строили и инспектировали такие дороги запретить к высшей мере!!!
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17.06.2020 18:09 Відповісти
Поезд стой, раз два!
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17.06.2020 16:24 Відповісти
200-500 грн мусору,и день превращается в ночь!
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17.06.2020 16:28 Відповісти
поки безбожники контролюватимуть безбожників, не тратьте, куме, сили...
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18.06.2020 00:53 Відповісти
яке "мудре" рішення! хіба водії вантажівок люди? за логікою авакова це безправні раби та скоти, котрі не мають права на сон та відпочинок! це тільки в сша та європі дозволено вдень водіям працювати!
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17.06.2020 16:59 Відповісти
по жарі - виспався, а вночі - безпека руху... мудрагелі 95-ї проби
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18.06.2020 00:57 Відповісти
 
 