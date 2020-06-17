Українські митники отримають доплату до зарплати з Фонду боротьби з COVID-19
Кабінет Міністрів розширив за рахунок посадових осіб Державної митної служби України перелік професій, представникам яких визначена доплата до заробітної плати на термін дії карантину з протидії поширення COVID-19 і протягом 30 днів з дня його скасування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу.
Як сказано в пояснювальній записці до постанови, її ухвалення не потребує збільшення видатків державного бюджету, оскільки надбавки будуть виплачені коштом Спецфонду з боротьби з коронавірусом.
"Відповідно до затверджених кошторисом асигнувань на 2020 рік для Держмитслужби розрахункова середня заробітна плата працівника митниці за період з березня по липень затверджена в розмірі 16361 гривні, відповідно, середньоденна заробітна плата становить 743,7 гривні", - сказано в пояснювальній записці.
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типа как бюджет но только без замочка.
А шо, уже забыли, шо спецфонд создавался за счет урезания других статей расходов?
И как именно таможенники борются с заразой?
Источник: https://censor.net/n3202619
просто презираю. чмо в форме тупо клянчило непонятно у кого, после того как багаж прошел уже контроль.
Ось таке повідомлення:
"Фундація Thomson Reuters запрошує журналістів з Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови, УКРАЇНИ подати заявки на участь в інтенсивній 12-тижневій навчальній онлайн-програмі "COVID-19 HUB". Головною метою програми є надати теоретичні знання і поліпшити практичні навички журналістів щодо всебічного висвітлення спалаху коронавирусной інфекції та наслідків пандемії."
Фото 1.
Вобчем, ковідошахраї працюють по всіх фронтах. І ви подивіться, як об'ємно і щільно вони підходять до навчально - інформаційних питань!
Вони вже знають, що ця тема буде затяжною. Ясно, да?
Вони збираються продовжувати маніпуляції в сенсі інформаційного акценту на роботі з постраждалими від коронавірусу і медиками, нібито в світі немає постраждалих від інших, більш важких та масштабних хвороб і немає медиків, які їх лікують.
Вони збираються і далі боротися з невигідною для них інформацією і видавати її за фейки.
Вони хочуть надавати всьому цьому політичного забарвлення, звісно, що у вигідному для себе ключі
І це, знаєте що? Це така собі калька з роботи Вищої партійної школи (ВПШ) КПРС в якій готували правильних пропагандистів совка.
Але, є й притаманні саме сьогоднішньому лівацькому тренду відмінності. Бо очолює фундацію Thompson Reuters відомий в західних ліво-ліберальних колах, відкритий глиномес і пропагандист ЛГТБ, Антоніо Заппуло. (щось сходу його прізвище читається трошки інакше.) Фото 2.
І це, якось, не дивує. Бо нам хочуть побудувати саме такий новий світ, який вони поки що називають "новою нормальністю", де ЛГТБ замінить звичайні сексуальні стосунки між чоловіками і жінками, де білі миють ноги чорним і це не расизм, і де взагалі всі люди оцифровані (чіп, мобільний - не важливо) і взяті під жорсткий контроль Великого Брата.
Орвелл, вставай, *****!
Посилання на оргинал новини в моєму коментарі.