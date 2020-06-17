Бійка на акції протесту в Києві: за можливе перевищення службових повноважень відсторонено поліцейського

За фактом можливого перевищення службових повноважень поліцейським під час затримання правопорушника на акції протесту в центрі Києва розпочато службове розслідування.

Про це повідомив шеф столичної поліції Андрій Крищенко, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що результати розслідування будуть передані в ДБР для ухвалення рішення.

Поліцейського, який застосував силу, на час проведення розслідування усунено від служби.

У НПУ нагадали, що сьогодні під час проведення масових заходів у центрі столиці поліцейські за протиправні дії стосовно учасників акції затримали 15 осіб.

При цьому під час затримання чоловіка, який використовував сльозогінний газ, один із поліцейських застосував силу.

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