Бійка на акції протесту в Києві: за можливе перевищення службових повноважень відсторонено поліцейського
За фактом можливого перевищення службових повноважень поліцейським під час затримання правопорушника на акції протесту в центрі Києва розпочато службове розслідування.
Про це повідомив шеф столичної поліції Андрій Крищенко, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що результати розслідування будуть передані в ДБР для ухвалення рішення.
Поліцейського, який застосував силу, на час проведення розслідування усунено від служби.
У НПУ нагадали, що сьогодні під час проведення масових заходів у центрі столиці поліцейські за протиправні дії стосовно учасників акції затримали 15 осіб.
При цьому під час затримання чоловіка, який використовував сльозогінний газ, один із поліцейських застосував силу.
Топ коментарі
+9 Николай Николаевич b96f438b
показати весь коментар17.06.2020 16:10
+9 Підлога Маккартні
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+7 Светлана Науменко
показати весь коментар17.06.2020 16:19
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Хіба НЄ?!!!
шаріївець - мусор;
https://videos.cnscdn.com/video/3/170620_pol.mp4
https://videos.cnscdn.com/video/3/170620_pol.mp4
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Переконаний, що кияни навіть не зрозуміють, як і що відбулось. Поїхали на роботу в Україні, а повернулись додому в Росії. І що вони зможуть протиставити росіянам, якщо на всіх керівних посадах Зєля розставив російських шпигунів? Тільки евакуація кудись за захід. І то пішки.