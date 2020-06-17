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Київ (19115) протест (2376) розслідування (2245) Крищенко Андрій (344)

Бійка на акції протесту в Києві: за можливе перевищення службових повноважень відсторонено поліцейського

Бійка на акції протесту в Києві: за можливе перевищення службових повноважень відсторонено поліцейського

За фактом можливого перевищення службових повноважень поліцейським під час затримання правопорушника на акції протесту в центрі Києва розпочато службове розслідування.

Про це повідомив шеф столичної поліції Андрій Крищенко, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що результати розслідування будуть передані в ДБР для ухвалення рішення.

Поліцейського, який застосував силу, на час проведення розслідування усунено від служби.

У НПУ нагадали, що сьогодні під час проведення масових заходів у центрі столиці поліцейські за протиправні дії стосовно учасників акції затримали 15 осіб.

При цьому під час затримання чоловіка, який використовував сльозогінний газ, один із поліцейських застосував силу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Яйця, димові шашки, "психіатрична допомога" і затримання: в Києві відбуваються акції прихильників і супротивників проросійської партії Шарія. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+9
Та то мєлочі! А прєдставьтє што билоби єсліби не убралі Порошенка?
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17.06.2020 16:10
+9
Потасовка на акции протеста в Киеве: за возможное превышение служебных полномочий отстранен полицейский - Цензор.НЕТ 3923
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17.06.2020 16:10
+7
Беркутня знову б'є ногами чоловіка, який не становить загрози. Завтра о 9:30 під ВР буде акція за відставку Авакова та проти надання йому річного імунітету.

Потасовка на акции протеста в Киеве: за возможное превышение служебных полномочий отстранен полицейский - Цензор.НЕТ 9129
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17.06.2020 16:19
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👿Оце "возможное"????Вдруге за три дні: поліцейський б'є ногою в обличчя протестувальника навколішках. ФОТОФАКТ.https://espreso.tv/news/2020/06/17/vdruge_za_try_dni_policeyskyy_bye_nogoyu_v_oblychchya_protestuvalnyka_navkolishkakh_fotofakt
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17.06.2020 16:04 Відповісти
Та то мєлочі! А прєдставьтє што билоби єсліби не убралі Порошенка?
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17.06.2020 16:10 Відповісти
Ти б краще у себе в кімнаті убрал!
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17.06.2020 16:13 Відповісти
За свойой комнатой лудше пріглянь. Шототи шибко сурьйозний! 😁
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17.06.2020 16:18 Відповісти
Те ж самісіньке. Аваков від Бариги перейшов до Блазня естафетною паличкою.
Хіба НЄ?!!!
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17.06.2020 16:37 Відповісти
Потасовка на акции протеста в Киеве: за возможное превышение служебных полномочий отстранен полицейский - Цензор.НЕТ 3923
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17.06.2020 16:10 Відповісти
Больше не публикуй этот стоп-кадр! Есть полное видео этой ситуации, в котором беркут пробегая рядом, споткнулся о лежащего активиста!
Бійка на акції протесту в Києві: за можливе перевищення службових повноважень відсторонено поліцейського - Цензор.НЕТ 1747
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17.06.2020 17:06 Відповісти
Это еще не так позорно как при Пете ставили на колени в снег.
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17.06.2020 16:12 Відповісти
нет. это хуже.
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17.06.2020 16:14 Відповісти
Тебя? )))))Ты па@ла из под стола на своей зассанной кухне в хрущевке боялся 5 лет вілазить, и прятался от мабилизации на засРвашке!
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17.06.2020 16:27 Відповісти
Я б сказав, навіть, приємно чоботом в гризло - океан задоволення.
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17.06.2020 19:59 Відповісти
Серед мусорів багато шаріївців.
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17.06.2020 16:09 Відповісти
патамушта тупые?
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17.06.2020 16:15 Відповісти
А серед шаріївців - багато мусарів, як кажуть математики взаємно однозначна відповідність: мусор - шаріївець;
шаріївець - мусор;
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17.06.2020 19:31 Відповісти
Потасовка на акции протеста в Киеве: за возможное превышение служебных полномочий отстранен полицейский - Цензор.НЕТ 7845
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17.06.2020 16:18 Відповісти
Беркутня знову б'є ногами чоловіка, який не становить загрози. Завтра о 9:30 під ВР буде акція за відставку Авакова та проти надання йому річного імунітету.

Потасовка на акции протеста в Киеве: за возможное превышение служебных полномочий отстранен полицейский - Цензор.НЕТ 9129
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17.06.2020 16:19 Відповісти
https://censor.net/user/430601 ты курица видео посмотри он балончик у "мирногодемонстранта" пытался выбить, которым тот полицая перед этим задул

https://videos.cnscdn.com/video/3/170620_pol.mp4
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17.06.2020 16:39 Відповісти
Дебіл який баллончик... Він на колінах стояв і не рухався і балончика у нього уже не було!!!
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17.06.2020 17:49 Відповісти
не у сидящего балон а за ним терпило с балоном глаза от стекломоя протри
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18.06.2020 00:16 Відповісти
ты видео повнимательней посмотри поц
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18.06.2020 00:18 Відповісти
Ахтунг патриотов зрения лишают
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17.06.2020 19:57 Відповісти
https://censor.net/user/430601 ты курица видео посмотри он балончик у "мирногодемонстранта" пытался выбить, которым тот полицая перед этим задул

https://videos.cnscdn.com/video/3/170620_pol.mp4
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18.06.2020 00:19 Відповісти
Зєля, по команді з кремля, провокує збройну возню в урядовому кварталі з стріляниною. Аваков підсобить з "бориспольськими стрільцями" і вже є привід звернутись до світового співтовариства про допомогу в наведенні порядку в Києві. Зєля, Розумков і Шмигаль підпишуться під зверненням і карт бланш для російських "миротворчиків" вже є, ніхто Росію за це не засудить. А ось і вони! Чомусь переконаний, що росіяни з'являться вже через 5 хв. після заяви про допомогу. Все?
__________________________

Переконаний, що кияни навіть не зрозуміють, як і що відбулось. Поїхали на роботу в Україні, а повернулись додому в Росії. І що вони зможуть протиставити росіянам, якщо на всіх керівних посадах Зєля розставив російських шпигунів? Тільки евакуація кудись за захід. І то пішки.
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17.06.2020 16:20 Відповісти
Конкретно під такий сценарій є дуже чіткий план дій збройного спротиву і певні спільноти, які готові забути про будь-які політичні розбіжності на час деокупації Києва. Абсолютно незалежно від влади, тероборони, чи карманих армій олігархів, бо віри їм нема. Не маю інформації щодо інших міст, як там справи, але Київ та область для росіян буде дуже великою проблемою. Варто було б і львів'янам, і вінничанам, і всім іншим мати між собою такі домовленості.
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17.06.2020 19:12 Відповісти
Потасовка на акции протеста в Киеве: за возможное превышение служебных полномочий отстранен полицейский - Цензор.НЕТ 7064
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17.06.2020 16:22 Відповісти
референдум о независимости был 1.12.1991
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17.06.2020 16:36 Відповісти
І що ж це ти так скромненько приховав недостатню, але абсолютно логічну ланку:"Виборці порошенка."?!!!
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17.06.2020 16:42 Відповісти
будьласка

Бійка на акції протесту в Києві: за можливе перевищення службових повноважень відсторонено поліцейського - Цензор.НЕТ 3147
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17.06.2020 18:34 Відповісти
Бо вона випадає з цього , так би мовити "алогічного ряду". А себе ти докого відносиш? До абрамгутангів чи до гавріл?
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17.06.2020 19:35 Відповісти
При ***** мусорів за садизм проти мітингувальників підвищували по службі.
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17.06.2020 16:37 Відповісти
Бійка на акції протесту в Києві: за можливе перевищення службових повноважень відсторонено поліцейського - Цензор.НЕТ 7238
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17.06.2020 16:45 Відповісти
мусор правша судя по удару)
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17.06.2020 18:27 Відповісти
Мусора как всегда за петухов? Петушиное племя.
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17.06.2020 21:08 Відповісти
 
 