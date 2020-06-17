Апеляційний суд підтримав конфіскацію нафтопродуктів Курченка на 800 млн
Апеляційний суд підтримав конфіскацію нафтопродуктів Курченка на 800 млнНабрав чинності вирок суду щодо спеціальної конфіскації нафтопродуктів вартістю понад 800 млн грн злочинної організації українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка.
Про це повідомляє пресслужба Одеської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
"За принципової позиції прокурорів Одеської області Миколаївським апеляційним судом залишено в силі вирок Київського райсуду Одеси щодо трьох членів злочинної організації бізнесмена-втікача і застосована спеціальна конфіскація нафтопродуктів загальною вартістю понад 800 млн грн", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що нафтопродукти ввозилися на територію України в митних режимах "транзит" і "переробка", а пізніше їх нібито вивозили за кордон.
"Насправді ж ці нафтопродукти без сплати мита, податкових платежів та відповідних зборів продавалися підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами в Україні з орендованих нафтобаз, розташованих у восьми регіонах нашої держави", - встановлено під час судових розслідувань.
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