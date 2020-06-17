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конфіскація (805) Одеса (5320) прокуратура (3633) Курченко (422) нафтопродукти (589)

Апеляційний суд підтримав конфіскацію нафтопродуктів Курченка на 800 млн

Апеляційний суд підтримав конфіскацію нафтопродуктів Курченка на 800 млн

Апеляційний суд підтримав конфіскацію нафтопродуктів Курченка на 800 млнНабрав чинності вирок суду щодо спеціальної конфіскації нафтопродуктів вартістю понад 800 млн грн злочинної організації українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Про це повідомляє пресслужба Одеської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"За принципової позиції прокурорів Одеської області Миколаївським апеляційним судом залишено в силі вирок Київського райсуду Одеси щодо трьох членів злочинної організації бізнесмена-втікача і застосована спеціальна конфіскація нафтопродуктів загальною вартістю понад 800 млн грн", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що нафтопродукти ввозилися на територію України в митних режимах "транзит" і "переробка", а пізніше їх нібито вивозили за кордон.

"Насправді ж ці нафтопродукти без сплати мита, податкових платежів та відповідних зборів продавалися підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами в Україні з орендованих нафтобаз, розташованих у восьми регіонах нашої держави", - встановлено під час судових розслідувань.

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Как этого кукареченко зебилы еще не реабилитировали?
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17.06.2020 16:27 Відповісти
А при потрохе этого почему то не сделали,странно.
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17.06.2020 16:30 Відповісти
Кондитер подельников не трогал.
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17.06.2020 16:38 Відповісти
ЗЕбіли ось вам класний лайфхак-це ж на бабло можна кинути усіх ригів які драпанули на московію! І в кармани собі вкрадете троха і дирки в бюджеті позатикаєте тими грошима.
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17.06.2020 20:41 Відповісти
Казалось бы логичное и справедливое решение преподносят, как подвиг "нездающихся в борьбе за правду" лживых прокуроров.Примитивизм для примитивных.
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17.06.2020 16:40 Відповісти
А где єти нефтепродукти? Их разве не украли еще?!
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17.06.2020 16:52 Відповісти
єті продукти зъїли миши ещё при кролике
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17.06.2020 17:11 Відповісти
 
 