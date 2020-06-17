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люди з інвалідністю (258) допомога (7870) Міністерство соціальної політики (1244) інвалідність (233) Лазебна Марина (167)

Близько 500 тис. українців з інвалідністю отримали одноразову допомогу в розмірі 1 тис. грн, - Лазебна

Близько 500 тис. українців з інвалідністю отримали одноразову допомогу в розмірі 1 тис. грн, - Лазебна

Завдяки оперативно ухваленим рішенням уряду посилено соціальний захист людей з інвалідністю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це під час брифінгу заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Так, майже пів мільйона людей з інвалідністю отримали одноразову цільову допомогу в розмірі 1000 грн. Пенсіонерам і отримувачам державної допомоги, яким встановлено інвалідність, термін якої закінчився під час карантину, автоматично продовжено виплату пенсії чи допомоги у повному розмірі до закінчення карантину та ще 30 днів.

Забезпечено безперебійну роботу протезно-ортопедичних підприємств, ремонт та видачу технічних засобів реабілітації людям, для яких ці засоби є вкрай необхідними.

На сьогодні органам соціального захисту населення на це спрямовано кошти у розмірі 507, 3 млн гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Від початку квітня 1,5 млн пенсіонерів, старших за 80 років, отримали надбавку до пенсії, - Лазебна. ВIДЕО

Лазебна повідомила, що Уряд і надалі працюватиме над посиленням соціального захисту населення, зокрема, осіб з інвалідністю.

Мінсоцполітики розробляє нові соціальні ініціативи, спрямовані на підвищення соціальної справедливості та посилення соціального захисту тих громадян, кому допомога держави потрібна насамперед.

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Топ коментарі
+6
Цинизм и унижение, только эти два слова приходят на ум.
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17.06.2020 17:06
+2
Около 500 тыс. украинцев с инвалидностью получили одноразовую помощь в размере 1 тыс. грн, - Лазебная - Цензор.НЕТ 7505
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17.06.2020 16:53
+2
получив ту тищу і не знав шо з тими дєнжіщамі дєлать: чи віддати борг однокласнику, який позичав на свєт зі словами "верниш, коли зможеш", чи закрити поточний борг по елєктрічєству - та елєктрики не стали чекати коли йа зможу, та приїхали відключати. Ото йа тут же і сплатив, шоп не відключали.
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17.06.2020 17:05
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Около 500 тыс. украинцев с инвалидностью получили одноразовую помощь в размере 1 тыс. грн, - Лазебная - Цензор.НЕТ 7505
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17.06.2020 16:53 Відповісти
інвалід - зєньки криво стоять - развал-схождєнійє таке ніби він ними не тіко завидюще, а й загрєбущє
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17.06.2020 16:59 Відповісти
получив ту тищу і не знав шо з тими дєнжіщамі дєлать: чи віддати борг однокласнику, який позичав на свєт зі словами "верниш, коли зможеш", чи закрити поточний борг по елєктрічєству - та елєктрики не стали чекати коли йа зможу, та приїхали відключати. Ото йа тут же і сплатив, шоп не відключали.
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17.06.2020 17:05 Відповісти
Цинизм и унижение, только эти два слова приходят на ум.
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17.06.2020 17:06 Відповісти
тисяча вау..
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17.06.2020 17:55 Відповісти
добавили до пенсії, аж..тихо..тихо.. не смійтеся і не падайте в непритомність 100грн.
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17.06.2020 17:58 Відповісти
Дружина інвалід 2-ї групи нездатна до праці. Пенсія призначена в квітні 2017 року. До цього часу було дві перекомісії. Розмір пенсії не змінився ні на копійку...
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17.06.2020 23:09 Відповісти
Нужно что-то менять в медийной терминологии ...
Читаешь - "банда рэкетиров" , и сразу представляется наша украинская власть , а это неправильно , наверное ...
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17.06.2020 18:17 Відповісти
чтобы тебе такую надбавку к пенсии дали, мразина
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17.06.2020 21:04 Відповісти
Інваліди 3 групи,для Зюзі як і для агента російських спецслужб Порошенко просто не існують в Україні - сукі...
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17.06.2020 21:38 Відповісти
 
 