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Комітет Ради підтримав законопроєкт про заборону акустичного насильства в транспорті, - В'ятрович

Комітет Ради підтримав законопроєкт про заборону акустичного насильства в транспорті, - В'ятрович

Комітет з питань транспорту та інфраструктури підтримав законопроєкт про заборону акустичного насильства в громадському транспорті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович.

"Це проєкт, ініційований громадськістю, який ми - 15 депутатів різних фракцій - внесли, щоб захистити пасажирів від нав'язливої ​​музики", - йдеться в повідомленні.

За словами В'ятровича, якщо закон проголосують на пленарному засіданні, українці зможуть, як у всьому цивілізованому світі, їхати в тиші або слухати музику чи звук фільмів через навушники.

Нагадаємо, цей законопроєкт був зареєстрований в Раді 4 лютого 2020 року.

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Топ коментарі
+20
РУССКИМ акустическим дерьмом. Пиши уважніше. Не пропускай слова.
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17.06.2020 17:07
+18
это правильно. бо задолбали уже своим акустическим дерьмом.
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17.06.2020 16:59
+15
Давно вже пора! А за запорєбріковий "шансон" ще й кримінальну відповідальність ввести!
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17.06.2020 17:02
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Правила форума Рада форумчан
это правильно. бо задолбали уже своим акустическим дерьмом.
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17.06.2020 16:59 Відповісти
РУССКИМ акустическим дерьмом. Пиши уважніше. Не пропускай слова.
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17.06.2020 17:07 Відповісти
ну ты подкинул тему для размышления... бывает ли в маршрутках акустическое дерьмо, не являющееся русским акустическим дерьмом...
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17.06.2020 17:15 Відповісти
русскій = дєрьмо. дерусифікація = асенізація.
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17.06.2020 17:24 Відповісти
Та ладно, если музыка адекватная, то пусть себе играет. Инструментальная там или классическая. Но не владимерский централ или бутырка с мурками воровайками...
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17.06.2020 16:59 Відповісти
да только у разных людей очень разные взгляды на адекватность музыки...
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17.06.2020 17:17 Відповісти
Мова, таки про акустическое насилие, тобто більше, про децибели.
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17.06.2020 17:50 Відповісти
А слушать блодинок, трындящих всю дорогу, это не насилие?
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17.06.2020 17:00 Відповісти
Над ними водій влади не має...
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17.06.2020 17:02 Відповісти
На них є маски з глушниками.
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17.06.2020 17:08 Відповісти
та нє, від масок вони громче говорять. все ж таки маска глушить гучність і чіткість.
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17.06.2020 17:15 Відповісти
Значить надягти на неї ще одну маску...не допоможе - ще...має ж бути хоч яка користь з карантину...
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17.06.2020 17:26 Відповісти
най ту бабу качка копне. а чого саме росіяни? лайка є і в українців.
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17.06.2020 18:29 Відповісти
А потім на засіданні ВР депутати від зебільшості його не приймуть...
Комитет Рады поддержал законопроект о запрете акустического насилия в транспорте, - Вятрович - Цензор.НЕТ 3016
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17.06.2020 17:01 Відповісти
Давно вже пора! А за запорєбріковий "шансон" ще й кримінальну відповідальність ввести!
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17.06.2020 17:02 Відповісти
Важнейший закон совремеенности.Как мы раньше без него жили?Не представляю.
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17.06.2020 17:02 Відповісти
Як і варто було очікувати, зебіли за акустичне насилля.
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17.06.2020 17:24 Відповісти
Еще бы штрафовать за песни с матюками...
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17.06.2020 17:04 Відповісти
И за анекдоты?
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17.06.2020 17:08 Відповісти
Ну да. За мат в общественных местах.
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17.06.2020 17:15 Відповісти
мат - єто словесная ємоция. не доводите людей до вьісших ємоций, не будет мат. все просто.
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17.06.2020 17:17 Відповісти
Брехня.
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17.06.2020 17:18 Відповісти
О, виявляється, у нас росіяни - "найемоційніший" народ світу? Кавказ і Іспанія з Карибами, "відпочивають"? Бо я ніколи н чув, щоб іспанці матюкалися, а на Кавказі "мат", в основному, російський...
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17.06.2020 17:26 Відповісти
ета глубінний вапрос...матюки - це базис русскава язика...все останнє - надбудова...а що таке вишшая емоция?...нірвана?...катарсіс?...пєрвєрсія?...
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17.06.2020 17:31 Відповісти
ані матюками ДУМАЮТЬ.
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17.06.2020 17:48 Відповісти
є що ними думають, є що лише ними спілкуються. ми ж говоримо за емоцію у слушний час.
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17.06.2020 18:30 Відповісти
найемоція - коли тобі у бусі по пиці незнятим з плечей наплічником водять і після зауваження повторюють.
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17.06.2020 18:32 Відповісти
Невже нарешті в таксі та маршрутках зникне блатняк? Дякую тобі, Боже!
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17.06.2020 17:04 Відповісти
Свистеть тоже нельзя в транспорте, а то денег не будет на лечение.
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17.06.2020 17:07 Відповісти
Что за чушь. Акустическое насилие. А потом танцевальное не за горами?

Я в шоке. Хотя, пока на первом месте добкин, баллотирующийся в мэры столицы.
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17.06.2020 17:07 Відповісти
Судя по тому , что многие одобряют , совсем не чушь и довольно актуально .
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17.06.2020 17:18 Відповісти
у многих єто в зоне отработанного материала под названием "что не могу изменить, буду игнорить". так привьікают. и потом и отвьікать не зачем, и даже єта тема не актуальна, а как зудящая муха получается - отмахнуться бьі (чушь), так зудит.
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17.06.2020 18:37 Відповісти
отсталая тьі. к акустическому насилию относяться и мини-єкраньі с рекламой. в цивилизации они немьіе, в Украине нет. а должньі. и добкин и ко тут ни при чем. єто и без добкина будет.
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17.06.2020 17:19 Відповісти
Як і варто було очікувати, зебіли за акустичне насилля.
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17.06.2020 17:25 Відповісти
вона просто ще не знає, що так можно. її життя привчило мовчки переносити ті звуки. називається "привитая беспомощьность".
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17.06.2020 18:34 Відповісти
Закон нужный, но большинство депутатов с низким интеллектом и им нравится подобная музыка , на этой музыке они взращивали этот свой интеллект
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17.06.2020 17:21 Відповісти
Давно пора.
Нормальные серьёзные водители поглощены движением и музыка им только мешает.
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17.06.2020 17:31 Відповісти
Отже,з самим транспортом у нас все в порядку...Все ходить по графіку,всюди є електронні квитки,ціни на проїзд невисокі і умови чудові...Лишилось тільки з акустичною інформацією навести порядок...
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17.06.2020 17:35 Відповісти
Ну да.
Давайте ще добавимо до цього вищання Марув, чи белькотання мааасковських гамнореперів..
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17.06.2020 17:46 Відповісти
Акустична інформація формує психіку. Яку психіку було сформовано у 73% ми вже побачили.
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17.06.2020 17:53 Відповісти
Давно надо было бы запретить показ в междугородних маршрутках и автобусах концертов Квартала и говносериалов. Глядишь, и результаты выборов были бы другие.
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17.06.2020 17:55 Відповісти
Дуже файно до у мукачевських маршрутках задовбали вже з владівірскім централом...
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17.06.2020 18:09 Відповісти
То у вас ще хоч жостке слухають))) В Ужгоролі чув "вішньовая девятка, на теплоходе музика играет, розовіе рози"))) ото водії мудаки))))
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17.06.2020 18:15 Відповісти
Зековський шансон це жорстке?)) лібше най нич не включавуть...
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17.06.2020 19:02 Відповісти
Очень важный закон А главное своевременный.
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17.06.2020 19:26 Відповісти
Слава Вятровичу!
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17.06.2020 19:52 Відповісти
А от политического насильства - когда? А то, вот так, работаешь - работаешь, приходишь домой, включаешь телевизор, а тут тебе - БАЦ!
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17.06.2020 20:44 Відповісти
Геть цаповий шансон!
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17.06.2020 21:04 Відповісти
Иногда музон перебивает треп каких то бабок, иногда просто прет. Зато рекламную срань в автобусах крутить, это пожалуйста.
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18.06.2020 00:10 Відповісти
Закликае нас до любимих зон радio шансон.
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18.06.2020 08:16 Відповісти
Молоде, Вятрович! Спасибо!
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22.06.2020 11:09 Відповісти
 
 