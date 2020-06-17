Комітет Ради підтримав законопроєкт про заборону акустичного насильства в транспорті, - В'ятрович

Комітет з питань транспорту та інфраструктури підтримав законопроєкт про заборону акустичного насильства в громадському транспорті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович.

"Це проєкт, ініційований громадськістю, який ми - 15 депутатів різних фракцій - внесли, щоб захистити пасажирів від нав'язливої ​​музики", - йдеться в повідомленні.

За словами В'ятровича, якщо закон проголосують на пленарному засіданні, українці зможуть, як у всьому цивілізованому світі, їхати в тиші або слухати музику чи звук фільмів через навушники.

Нагадаємо, цей законопроєкт був зареєстрований в Раді 4 лютого 2020 року.

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