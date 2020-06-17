Комітет Ради підтримав законопроєкт про заборону акустичного насильства в транспорті, - В'ятрович
Комітет з питань транспорту та інфраструктури підтримав законопроєкт про заборону акустичного насильства в громадському транспорті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович.
"Це проєкт, ініційований громадськістю, який ми - 15 депутатів різних фракцій - внесли, щоб захистити пасажирів від нав'язливої музики", - йдеться в повідомленні.
За словами В'ятровича, якщо закон проголосують на пленарному засіданні, українці зможуть, як у всьому цивілізованому світі, їхати в тиші або слухати музику чи звук фільмів через навушники.
Нагадаємо, цей законопроєкт був зареєстрований в Раді 4 лютого 2020 року.
Топ коментарі
+20 віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар17.06.2020 17:07
+18 Утрехтский Крысолов
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+15 Віктор Безнос
показати весь коментар17.06.2020 17:02
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Я в шоке. Хотя, пока на первом месте добкин, баллотирующийся в мэры столицы.
Нормальные серьёзные водители поглощены движением и музыка им только мешает.
Давайте ще добавимо до цього вищання Марув, чи белькотання мааасковських гамнореперів..