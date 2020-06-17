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Новини Місцеві вибори-2020
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Гурвіц (8) Ківалов (69) місцеві вибори (1365) мер (501) Одеса (5320) опитування (1851) рейтинг (1622) Саакашвілі Міхеіл (2153) соціологія (260) Cпівак (2) Труханов (376)

Вибори мера Одеси: Труханов - 48,7%, Саакашвілі - 13,7%, Ківалов - 8,5%, - опитування "Рейтингу"

Вибори мера Одеси: Труханов - 48,7%, Саакашвілі - 13,7%, Ківалов - 8,5%, - опитування

У мерському рейтингу в Одесі перше місце займає Труханов, якого готові підтримати понад 48% виборців.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, опубліковані сьогодні Соціологічною групою "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

Серед кандидатів у мери лідером у рейтингу є Геннадій Труханов, якого готові підтримати 48,7% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах.

13,7% могли б підтримати Саакашвілі, 8,5% - Ківалова, 7,0% - А.Леонова.

У групі лідерів - одне нове обличчя, Дмитро Співак, за якого готові проголосувати 5,3% одеситів.

5,1% отримує Т.Плачкова, 4,1% - Е. Гурвіца. Рейтинг інших кандидатів - менше 3%.

Серед місцевих політиків найкраще одесити ставляться до Труханова - 60% позитивно. До Ківалова позитивно ставляться 36%, до Саакашвілі - 28%, до Скорика - 27%, до Гриневецького - 26%, до Гурвіца - 25%. До Співака позитивно ставиться 21%.

Читайте також: Свідок: Замовником нападу на Стерненка був мер Одеси Труханов, - ЗМІ. ВIДЕО

Терміни проведення дослідження: 29 мая - 2 червня 2020 року. Аудиторія: жителі Одеси від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.
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Топ коментарі
+25
Этот город уже не спасти...
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17.06.2020 17:10
+18
Как может ГРАЖДАНИН РОССИИ Труханов быть Мэром Одессы?
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17.06.2020 17:27
+15
город явно сепарский, да и культура и мышление у них застряли в 90. ворьё уже десятилетиями управляет одессой а ворьё всегда было под мусорами и фсб.
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17.06.2020 18:26
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Ну если выбирать среди этих трех сортов говна, то Труханов тут лучше всех подходит на должность градоначальника
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17.06.2020 17:07 Відповісти
Якщо відбудеться другий тур, то Трухан програє будькому. У цапів Одеси вся надія на продажне ЦВК.
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17.06.2020 17:10 Відповісти
З чого це? Хіба виборці Співака чи Ківалова не підтримають Труханова в другому турі? І той спокійно перемагає.
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17.06.2020 17:13 Відповісти
Фантаст ти Іван.
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17.06.2020 17:16 Відповісти
Я просто плачу. Какой труханов?
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17.06.2020 17:10 Відповісти
Таня, труха выиграет,тут без вариантов,нет у него стоящего соперника. увы.
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17.06.2020 17:19 Відповісти
Татьяна Флай хотіла х..ла, хоча чому, він же сцар всєя твоєї родіни
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17.06.2020 20:45 Відповісти
Этот город уже не спасти...
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17.06.2020 17:10 Відповісти
дегенераты, сэр....
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17.06.2020 17:15 Відповісти
город явно сепарский, да и культура и мышление у них застряли в 90. ворьё уже десятилетиями управляет одессой а ворьё всегда было под мусорами и фсб.
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17.06.2020 18:26 Відповісти
Опрос проводили на посёлке Котовского?
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17.06.2020 17:11 Відповісти
Да..ОДЕССУ нужно переименовать в ОДЕСУ...маскали украли очень много..москали украли ДУШУ УКРАИНЫ.
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17.06.2020 17:28 Відповісти
... коли?
Выборы мэра Одессы: Труханов - 48,7%, Саакашвили - 13,7%, Кивалов - 8,5%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7677
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17.06.2020 17:16 Відповісти
Какие достойные люди! Все сорта дерьма!
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17.06.2020 17:16 Відповісти
снова просроченный нафталин, мля...
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17.06.2020 17:17 Відповісти
Від усвідомлення з ким я живу в одній країні стає страшно....Еміграція і залишити цю землю кацапським виродкам, та тупим, конченим людям, які ******* жити при бандитах
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17.06.2020 17:19 Відповісти
А это все потому что после Майдана Петя не прикрыл ************* телеканалы, у него их 4. Вот и маемо те що маемо.
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17.06.2020 17:19 Відповісти
Все потому, что подобные тебе зебилы ищут волшебника, который все а них сделает. После майдана главной проблемой была агрессия рашки. Я уже молчу что прикрыл у тебя - это по методу твоего дедушки из нквд?
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17.06.2020 17:31 Відповісти
Причому тут телеканали якщо "насєлєніє" дебіли?
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17.06.2020 17:51 Відповісти
Не сепарский город только. Не выдумывайте.
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17.06.2020 18:39 Відповісти
Вы судите по мнению одного вашего знакомого человека. А я вам отвечу, что ваш знакомый ошибается. Одесса -украинский город. Что уже было сто раз доказано и говорено. Даже обсуждать это не хочу.
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17.06.2020 19:47 Відповісти
Не 50% сепаров, их процентов 20, зато 60% чистой ваты, это точно.
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18.06.2020 00:44 Відповісти
Маємо те що маємо, просто нема нормальної кандидатури, що може скласти конкуренцію. Совок довго буде виходити з голови, там теж з посад на цвинтар йшли.
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17.06.2020 17:20 Відповісти
та неее.По сравнении с папередниками - труха старается и что-то в городе делает,сильно не отсвечивает,сепарство свое не выставляет и реально у него нет соперников.пока))
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17.06.2020 17:26 Відповісти
Вибори мера Одеси: Стерненко - 100 %. тчк
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17.06.2020 17:21 Відповісти
Мер це перш за все господар, при всі повазі до Стерненко.
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17.06.2020 17:23 Відповісти
а вот кстати.....у Стерненко конфликт с трухой, Сережа ОЧЧ ему мешает своими демаршами(
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17.06.2020 17:29 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ БОЛЬНОЙ ЕЩЕ И НА КОРОНАВИРУСС..Боже ..что делать АШАН ПУСТОЙ...нет людей...может ЗЕ уже всех вылечил???
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17.06.2020 17:32 Відповісти
Так в Одессе просто нет нормального проукраинского кандидата, почему его там не розкручивают вопрос к нашим партиям, нет системы и стратегии, все контролирует Рфия
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17.06.2020 17:24 Відповісти
Как может ГРАЖДАНИН РОССИИ Труханов быть Мэром Одессы?
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17.06.2020 17:27 Відповісти
Нужно принять закон если есть судимость то балотироваться на любую государственную должность не имеет право
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17.06.2020 17:30 Відповісти
а что вы хотели ? в Одессе всегда жуликов любили .......
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17.06.2020 17:30 Відповісти
Це правдивий рейтинг чи сфальсифікований? Що сталося з одеситами?
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17.06.2020 17:40 Відповісти
Одеситы видимо мазохисты
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17.06.2020 17:43 Відповісти
"...В мэрском рейтинге в Одессе первое место занимает Труханов, которого готовы поддержать более 48% избирателей..."

Дебіли.
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17.06.2020 17:50 Відповісти
а ви зайдіть в фeйсбук групу Одeси та побачитe, скільки там вати. Такe відчуття, що відсотків 70
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17.06.2020 17:52 Відповісти
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17.06.2020 17:59 Відповісти
Ватная Одесса ! Другого и ожидать не приходилось . Труханов ( путлер ) .Скорик , Кивалов, Спивак - вата РФ . Михо . Плачков .Гурвиц - проукраинские .
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17.06.2020 18:07 Відповісти
Одесса. Херсон , Николаев , Харьков - сдадутся Путлеру сразу и быстро .там ***** и напрягаться не надо .
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17.06.2020 18:09 Відповісти
Не сдалась Одесса в 2014-м.
А вот продать её могут, для чего сделали безвиз, низкие зарплаты тут, уничтожают здравоохранение и ввели драконовские тарифы на комуналку. Лучшие, активные выехали на заработки в Европу, ну а от тех что остались и имеем такие результаты.
Да и список кандидатур эта компания подобрала явно сволочной.
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17.06.2020 18:55 Відповісти
Оказывается, безвиз виноват. Вот бы всех опять посадить за железный занавес - и красота
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18.06.2020 00:51 Відповісти
Нет, не за железный занавес.
Вот если бы Барыга поднял за пять лет экономику страны. а не добивал бы ее масштабным воровством, и тут зарплаты достигли бы польских, вот тогда я за безвиз. А так это рабство на плантациях более зажиточно живущего Запада и РФ.
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18.06.2020 18:35 Відповісти
Три колосса: два ватника и один беглый аферист.

Более достойных в Одессе нет.
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17.06.2020 18:54 Відповісти
Похоже, что уже почти приехали, если антиукраинские коллаборанты чувствуют себя в Украине, как дома, а где холуи авакорюкзака нацкорпус, наверно бабло закончилось у авакова.
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17.06.2020 19:22 Відповісти
Надо переименовать Одессу в труханы. Чтоб все соответствовало и уже неважно кто будет мер труханов.
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17.06.2020 19:27 Відповісти
Хорошая идея антирекламы труханова, Можно на борды поместить, одесситы бы оценили.
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18.06.2020 00:54 Відповісти
А знаете что они говорят когда с ними споришь за Труханова "ну... этот мэр хоть шото делает". Хоть шото понимаете - это не пробиваемый аргумент. Ну шо ти зробишь із тими одеситами...
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17.06.2020 19:33 Відповісти
А что вы думаете, для пенсионеров важны замощённые дорожки, цветочки и пр. Молодые - пофигисты, они что- то зарабатывают в фирмочках и ничем не интересуются. А труха тем временем дерибанит землю, уже до пляжей добрался.
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18.06.2020 00:58 Відповісти
А шо украинцев в Одессе нет?
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17.06.2020 19:50 Відповісти
я так розумію що Кивалов суне від слуг народу
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17.06.2020 19:58 Відповісти
Труханов, как и Кернес - олицетворение того, как откровенный криминалитет сросся с властью.

В 90-е гг это называлось бы просто - "мафия".
Впрочем - вся Украина 4 года была под управлением Президента-дважды сидевшего гопника. Куда уж выше?

Вся областная верхушка правоохранительных/судебных/административных органов прекрасно себя чувствует, обросла связями и деньгами, и готова зацементировать себя во власти навсегда.

Феодальные местные князьки, сросшиеся с властью и криминалитетом, совсем берега потеряли. В Закарпатье, Харькове, Одессе, Херсоне, Запорожье...

Всем уже давно стало ясно, что реформа Авакова МВД была бутафорской.

Самые благие и прогрессивные предвыборные обещания команды Зеленского интенсивно перемалываются украинским «глубинным государством»,
сгенерированные интересами феодалов, которые ангажируют материальными «благодарностями» высокопоставленных чиновников.

Все берут взятки. И прокуроры, и налоговики, и таможенники, и судьи и полицейские. И берут и дают выше.

Кстати, мародер думал, что Кернеса подчинил себе, 5 лет перенося судебные заседания в Полтаве. А надо просто посадить - ведь был состав преступления. А может Кернес откупался от мародера 5 лет?

Водораздел между украинским политиком и политиком_в_Украине_действующем_по_заказу_кремля (бывшие регионалы, всякие опзж) - как раз в том, что "политики" пятой колонны государства-агрессора четко не заявляют об агрессии россии в Украину.
Потому что всякие медведчуки, рабиновичи, кернесы, добкины, и их подручные являются агентами кремля в Украине, и, по-сути, открыто на своих телеканалах говорят о том, что в войне с агрессором и аннексии территорий виновата "Киевская власть" и война на Донбассе является "внутриукраинским" конфликтом без участия россии.
Сейчас они, как политики, не могут быть привлечены к ответственности за такую свою "политическую" деятельность - являясь откровенными врагами независимости и суверенитета Украины.

Может пора принять закон об уголовном наказании за отрицание участия россии в аннексии Крыма и части Донбасса, по аналогии с действующим в Германии законом об уголовном наказании за отрицание Холокоста?

Президент (или Ермак?) не хочет "дразнить" россию, мечтая о чем-то "договориться" с Путиным?

Но проходят месяцы, а факт того, что россия - агрессор по-прежнему не закрепляется на законодательном уровне.

Очень грустно наблюдать импотентность всей государственной машины Украины, которая позволяет такое вольное поведение откровенной пятой колонны кремля пропагандировать интересы государства-агрессора на фоне аннексии Крыма и части Донбасса, и более 14 тысяч смертей граждан Украины.
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17.06.2020 20:14 Відповісти
Все мэры Одессы занимались воровством, дерибаном, откатами :и труха, и Гурвиц и боделан! Но! боделан только воровал , Гурвиц что-то делал для города, но он уже забылся да и возраст!, а трухе просто свезло, что Порох провел децентрализацию---у города появились деньги и что-то делается (Дом Руссова, дороги, скверы)----это то, что бросается в глаза, а ворует по-прежнему... Труха еще устраивает "большинство" тем, что такой же туповатый, как они и не знает( не хочет знать) украинского языка, и не лезет в "высокую" политику)))

Одесса превратилась в сонное, чавкающее, тупое болото, иначе как бы она проголосовала за зеленое чмо??? Обидно, ведь город всегда себя чувствовал свободным и "имел в виду" всех вяликих царьков)))
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17.06.2020 20:53 Відповісти
В таком случае вся Украина « тупое, сонное, чавкающее» и т. д., ведь все проголосовали за зелёное чмо.
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18.06.2020 01:13 Відповісти
Это выбор не мэра, а способа умерщвления. Когда же Одесса будет делать выбор среди нормальных проукраински настроенных людей?
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17.06.2020 20:57 Відповісти
Видимо, не скоро...
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17.06.2020 21:03 Відповісти
А вы их видите в Одессе? Я - нет, наверное, прячутся где- то, может, в Киеве?
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18.06.2020 01:15 Відповісти
зачем в одессе проукраински настроенные люди России. Там будут у власти те, кто интересны России. Потом дальше....
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17.06.2020 21:42 Відповісти
Кернес...труханов. Ещё удивляемся,что клован президент. Вокруг-дегенераты.
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18.06.2020 06:10 Відповісти
 
 