Вибори мера Одеси: Труханов - 48,7%, Саакашвілі - 13,7%, Ківалов - 8,5%, - опитування "Рейтингу"

У мерському рейтингу в Одесі перше місце займає Труханов, якого готові підтримати понад 48% виборців.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, опубліковані сьогодні Соціологічною групою "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

Серед кандидатів у мери лідером у рейтингу є Геннадій Труханов, якого готові підтримати 48,7% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах.

13,7% могли б підтримати Саакашвілі, 8,5% - Ківалова, 7,0% - А.Леонова.

У групі лідерів - одне нове обличчя, Дмитро Співак, за якого готові проголосувати 5,3% одеситів.

5,1% отримує Т.Плачкова, 4,1% - Е. Гурвіца. Рейтинг інших кандидатів - менше 3%.

Серед місцевих політиків найкраще одесити ставляться до Труханова - 60% позитивно. До Ківалова позитивно ставляться 36%, до Саакашвілі - 28%, до Скорика - 27%, до Гриневецького - 26%, до Гурвіца - 25%. До Співака позитивно ставиться 21%.

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Терміни проведення дослідження: 29 мая - 2 червня 2020 року. Аудиторія: жителі Одеси від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.