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Водій маршрутки - доньці загиблого ветерана: "Де таке написано, що я повинен тебе возити?"

Водій маршрутки - доньці загиблого ветерана:

Дочка загиблого ветерана ООС Аліна Войтенко стверджує, що водій маршрутки №14 у Білій Церкві відмовив їй у праві на безкоштовний проїзд і влаштував скандал.

Про це дівчина повідомила в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Їхала в міському транспортному засобі #14. Показавши пільгове посвідчення на проїзд, водій знахабніло почав кричати: "де таке написано, що я маю тебе возити?" Після наголошення на закони нашої держави, ця недолюдина відповіла: "Яка держава? Де ти бачила державу? Її вже 30 років як немає!" — написала Аліна Войтенко.

"Ось вам повага, до сімей загиблих учасників АТО та ООС, до нашої славетної 72 ОМБР, хлопці з якої, кожного дня ризикуючи своїм життям, захищають нас", — додала вона.

Водій маршрутки - доньці загиблого ветерана: Де таке написано, що я повинен тебе возити? 01

У коментарях дівчина зазначила, що все ж скористалася транспортом.

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"Я ні копійки йому не дала, а сіла на пасажирське місце", - написала вона.

Водій маршрутки - доньці загиблого ветерана: Де таке написано, що я повинен тебе возити? 02

Водій маршрутки - доньці загиблого ветерана: Де таке написано, що я повинен тебе возити? 03
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Топ коментарі
+66
Цих водіїв маршрутки треба регулярно пи..ти як міряти тиск перед рейсами
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17.06.2020 17:30
+34
Быдло голову подняло, силу почуяло. В Украине, у нас. В веселое время живем, ну...
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17.06.2020 17:36
+25
патологическая жадность у этого дегенерата сильнее даже инстинкта самосохранения
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17.06.2020 17:37
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Сторінка 3 з 3
Кстати Алина Ивановна Войтенко родилась 1996-06-28 Проживает в г.БІЛА ЦЕРКВА ул.ПОЛЬОВА д.84А кв.31. То есть ей 24 года. Ей должно быть стыдно в такие годы до сих пор не работать и строить из себя льготницу.
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17.06.2020 23:20 Відповісти
А почему ей должно быть стыдно, и почему она строит из себя, её отец погиб защищая Украину, или этот факт вас раздражает, вот если бы за Россию, где-нибудь в Сирии?
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18.06.2020 00:00 Відповісти
Так это отец защищал Украину, а не она. Она должна работать и помогать тем, кто действительно нуждается в льготах, а не сидеть на шее у налогоплательщиков.
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18.06.2020 00:11 Відповісти
А ты с какого окопа пишешь? Сколько на заводе отработал?
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18.06.2020 01:09 Відповісти
Ей положена льгота ,она ею пользуется.
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18.06.2020 08:48 Відповісти
Государство обеспечивает Героям Украины первоочередное бесплатное медицинское обслуживание, обеспечение лекарствами, санаторно-курортные услуги, изготовление и установку зубных протезов, образование, а также финансовую поддержку в случае смерти Героя Украины.

Часть из этих льгот распространяется и на их семьи, включая детей до 18 лет!!!
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18.06.2020 11:14 Відповісти
Должно быть то, что прописано а законах, а не твоих петушарских фантазиях
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04.09.2020 18:33 Відповісти
Половина маршрутчиков за лишнею гривну удавятся.
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18.06.2020 00:56 Відповісти
Реєстраційні дані автобуса, маршрут і навіть мордочка водія легко впізнаються навіть з цього фото. Чекаємо на виховне відео. Ну не можуть жадібні дебіли без піздюлєй фігурних!
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18.06.2020 01:23 Відповісти
Все очень просто! Стстема коррупции выгодна самим украинцам! Я жил в Украине до 2005 года! Никто не хочет платить налоги! Я не видел здесь в США НИ ОДНОГО ТАКСИ или АВТОБУСА ИЛИ ТРАМВАЯ ИЛИ МЕТРО без електронного счетчика! НИодного! И если мне нужен билет на такси или маршрутку или автобус- я его НЕМЕДЛЕННО получаю в момент оплаты! А форма оплаты- наличные, мои карточки или специально купленный абонимент на проезд общественным транспортом- не имеет никакого значения! Я услуги такси могу прямо в машине оплатить по безналичному расчету- причем ЛЮБОГО ТАКСИ ЛЮБОЙ Компании перевозчика! Вы свми являетесь и Создателями коррупционной Системы и ее пользователем! Вам это выгодно! Чтобы побороть коррупцию на верхних этажах, начните бороться с корупцией в собственных головах.
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18.06.2020 05:26 Відповісти
А остальные пассажиры сидели и молчали? Тупое былдо. Некому было за девочку заступиться и хлебало ублюдку расквасить.
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18.06.2020 08:30 Відповісти
Остальные были дети-сироты, матери-одиночки, инвалиды и пенсионеры. То есть - настоящие льготники.
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18.06.2020 11:17 Відповісти
"Где написано?"
Там же, где и написано, что в маршрутках запрещается курить, распивать алкоголь, блевать, кричать, перевозить опасные жидкости, крупных животных, ....
Намек понятен?
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18.06.2020 14:22 Відповісти
у трамваях можна, а чому у маршрутках не можна поставити "e-ticket"? Водій нахаба, але винні міська влада і перевізник.
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18.06.2020 15:00 Відповісти
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