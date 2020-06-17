Водій маршрутки - доньці загиблого ветерана: "Де таке написано, що я повинен тебе возити?"
Дочка загиблого ветерана ООС Аліна Войтенко стверджує, що водій маршрутки №14 у Білій Церкві відмовив їй у праві на безкоштовний проїзд і влаштував скандал.
Про це дівчина повідомила в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Їхала в міському транспортному засобі #14. Показавши пільгове посвідчення на проїзд, водій знахабніло почав кричати: "де таке написано, що я маю тебе возити?" Після наголошення на закони нашої держави, ця недолюдина відповіла: "Яка держава? Де ти бачила державу? Її вже 30 років як немає!" — написала Аліна Войтенко.
"Ось вам повага, до сімей загиблих учасників АТО та ООС, до нашої славетної 72 ОМБР, хлопці з якої, кожного дня ризикуючи своїм життям, захищають нас", — додала вона.
У коментарях дівчина зазначила, що все ж скористалася транспортом.
"Я ні копійки йому не дала, а сіла на пасажирське місце", - написала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Часть из этих льгот распространяется и на их семьи, включая детей до 18 лет!!!
Там же, где и написано, что в маршрутках запрещается курить, распивать алкоголь, блевать, кричать, перевозить опасные жидкости, крупных животных, ....
Намек понятен?