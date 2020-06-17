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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27057) Донбас (22348) втрати (4280) операція Об’єднаних сил (6725)

1 воїн загинув, найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Оріхового, Луганського та Шумів, - пресцентр ОС

1 воїн загинув, найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Оріхового, Луганського та Шумів, - пресцентр ОС

Сьогодні збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Оріхового противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. Окрім цього агресор застосував біля Луганського гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, а неподалік Шумів – стрілецьку зброю.

"На жаль, внаслідок ворожого обстрілу Україна втратила одного мужнього воїна. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя", - говориться в повідомленні.

Підсумки за минулу добу

16 червня збройні формування РФ 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями 122 мм артилерійських систем, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Оріхове, Кримське, Новоолександрівка, Новозванівка, Мар’їнка, Авдіївка та Пищевик.

За даними розвідки, 16 червня українські військовослужбовці знищили одного окупанта.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито серед цивільного населення 2 навмисних вбивства, факт тяжкого тілесного ушкодження, 3 грабежі, 8 крадіжок, 28 шахрайств, 3 факти незаконного поводження зі зброєю та вибухівкою і 3 факти незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 50 адміністративних правопорушень.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" зі сторони тимчасово окупованої території лінію розмежування перетнули 78 осіб, у зворотному напрямку – 81 особа. КПВВ "Мар’їнка" досі не функціонує з вини окупантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ сьому добу блокують роботу КПВВ "Мар'їнка", - пресцентр ОС
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Топ коментарі
+20
1 воин погиб, наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Орехово, Луганского и Шумел, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9915
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17.06.2020 17:52
+20
Зато наши суки шариевцам митинги разрешают!!! Даже защищают эту мерзость.
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17.06.2020 17:56
+19
1 воин погиб, наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Орехово, Луганского и Шумел, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3735
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17.06.2020 17:53
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может закроем все пункты пропуска к е....... матери?
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17.06.2020 17:52 Відповісти
1 воин погиб, наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Орехово, Луганского и Шумел, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9915
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17.06.2020 17:52 Відповісти
1 воин погиб, наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Орехово, Луганского и Шумел, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3735
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17.06.2020 17:53 Відповісти
Зато наши суки шариевцам митинги разрешают!!! Даже защищают эту мерзость.
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17.06.2020 17:56 Відповісти
Даже... беркути отчаянно, с остєрвєнєнійєм кидались на патріотів. Пакували перехожих за ознакою україномовності
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17.06.2020 18:54 Відповісти
Мы сами дали возможность прокацапленным малоросам загнать себя в такое положение. Рассказать Вам что будет дальше? Поверьте, что ГУЛАГов у кацапов для нас хватит, а если нет, то построят. Так уже было.
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17.06.2020 19:14 Відповісти
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17.06.2020 19:45 Відповісти
В 13 новость от Минобороны - на Донбассе без потерь.
Сейчас читаю 1 погибший!!!!!
Это за 4 часа?
Или кто то БРЭШЭ?
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17.06.2020 18:05 Відповісти
Завтра Порошенко возьмут под арест и все прекратится. Некому будет больше наживаться на войне!
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17.06.2020 18:21 Відповісти
Царство Небесне Воїну світла...
1 воїн загинув, найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Оріхового, Луганського та Шумів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4159

співчуття родині...
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17.06.2020 18:52 Відповісти
а мо' дозволити нашим мужнім воїнам хоч відстрілюватись? а то тримають як скот на убой зі зв'язаними руками
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17.06.2020 18:56 Відповісти
Шо ти, дибил, несешь?
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17.06.2020 19:35 Відповісти
1 воїн загинув, найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Оріхового, Луганського та Шумів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6194
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17.06.2020 19:39 Відповісти
Царство Небесне...
Героям слава!!!
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17.06.2020 20:28 Відповісти
Формула штанмаира? Особый статус? Хера вам на рыло, зелёный и коголо будут тсовать в ростове
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17.06.2020 20:41 Відповісти
Земля парню-пухом!
Взамен следует "кончить" 10 свино-собак(швайне-хундов немецкий). И так их бить бесконечно!
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17.06.2020 23:18 Відповісти
 
 