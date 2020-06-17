Шмигаль - мерам: Випустіть максимальну кількість громадського транспорту на маршрути, люди не повинні стояти в чергах
Глава уряду Денис Шмигаль звернувся до мерів міст із вимогою випустити максимальну кількість громадського транспорту на маршрути, щоб уникнути скупчення людей в умовах карантину.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це прем'єр заявив під час засідання Кабінету Міністрів.
За його словами, уряд на засіданні чітко фіксує ті заборони, які діють впродовж карантину. Наприклад, вимога ходити у масці у приміщеннях, або обмеження щодо кількості пасажирів у транспорті.
"Уряд розуміє - аби такого вимагати, людям потрібно створити умови, за яких вони зможуть дотримуватись карантинних обмежень. Тому звертаюсь до міських голів - випустіть максимальну кількість громадського транспорту на маршрути. За необхідності - розробіть нові. Але люди не повинні стояти в чергах та їхати у переповнених задушливих маршрутках. Це ваша відповідальність як керівників міст, і перевізників, які таке допускають", - наголосив Шмигаль.
Прем'єр попросив навести в приміських потягах порядок із здійсненням контролю, і з дотриманням вимоги щодо кількості людей у вагонах, дотриманням масочного режиму та інших заходів, визначених урядом.
Крім того, очільник уряду звернувся до керівництва Міністерства охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ з вимогою посилити контроль за дотриманням виконання правил карантину.
Будь ласка, зачекайте...
Ховають транспорт, врєдітєлі.
Тут можливо два виходи, чи держава компенсує вартість перевезення із бюджету (який формуємо ми), чи треба підвищувати вартість перевезення безпосередньо для громадян.
При чем тут меры?! Есть муниципальный транспорт который подчинен гор. властям и он могут работать в убыток (по факту за счет гор бюджета), а есть маршрутки - это частная кантора, которая сама решает сколько маршруток выпускать. При существующем ограничении, выводить их на маршруты, тупо не рентабельно, вот и имеете 1 маршрутку, которую, тупо выводят, чтобы соблюсти видимость выполнения лицензии на грузоперевозку
Есть частные конторы (перевозчики) имеющие лицензию на пассажирские перевозки и парк маршруток, либо договора субподряда/аренды с владельцами маршруток..., а есть городские власти, которые согласно загруженности направлений создают маршруты, определяют их загруженности и с учетом этого проводят конкурс (а-ля тендер) на перевозку по этим маршрутам. Потом заключается договор с превозчиком, в котором оговорен маршрут и МИНИМАЛЬНОЕ (не маскимальное!) количество транспорта определенной вместимости, которое должен обеспечить перевозчик на этом маршруте. Иногда маршруты разыгрываются "комплектами" - к популярным и нагруженным маршрутам (тобишь выгодным) дают невыгодные. Как правило, на невыгодных маршрутах перевозчики жульничают, занижая количество транспорта (снижая тем самым свои убытки) пуская этот транспорт по выгодным маршрутам....
Поймать перевозчиков на этом и разорвать договор, практически невозможно! Привязки конкретной маршрутки к маршруту, нет (и кстати не может быть) в случае малейшего шухера, в маршрутках меняется табличка и легким движением руки....И что что эта маршрутка 5 минут назад ехала по другому маршруту?! Это мой парк и я сам перераспределяю машины согласно загрузки направлений и заступивших/убывших водителей! Попробуй докажи, что по маршруту ездит всего 2 машины, а не 20! (Иногда перевозчик периодически тосует маршрутики по маршрутам и создается видимость, что там их много, хотя по факту 1)
Вы, пиляди, хоть кому то заплатили за ваши запреты?
Вот 500 евро - максимум платёж государству по всем статьям За ввоз авто
В Украине нет автопроизводителя - некого защищать , а власть защищает автоспекулянтов и плюет на простой народ
Зеленский обещал убрать драконовскую облираловку - И ГДЕ ? Спекся от автобарыг
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Я давно предлагал З-Еленскому ввести трудовую повинность у шмЫгаля, чтоб отрабатывали тарифы товарищам из МВФ... Одно не ясно - кто детей воспитывать будет... Школа? Садик? Вы ж их разрушили!
Рубрика: новости 500 тысяч рабочих мест...
ЭТИМ СКАЗАНО ВСЕ ДВОЕ РАБОТАЮ И ТОЛЬКО НА ЕДУ КАЗУС ЖИЗНИ ПРИ зе КОНЕЦ БЕДНОСТИ ПО ИХ ПОНЯТИЮ
У Кличко все деньги ушли на вывоз снега!
Взять негде!
Маршрутки ходят забитые.
Не говоря о том, что такого уродства, как наши маршрутки, нет нигде в Европе, только в странах Африки наверное.
нужно больше золота!