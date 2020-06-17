Рада не підтримала законопроєкти, пов'язані з можливою подачею води в окупований Крим

Народні депутати не підтримали законопроєкти №2831-1 та №2831-2 про перелік підприємств, які не підлягають приватизації на засіданні 17 червня. З цього переліку пропонувалося виключити підприємства, які можуть подавати воду з материкової України на окупований півострів.

За законопроєкти проголосували 19 і 56 народних депутатів відповідно за необхідних 226, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Наслідком прийняття одного з цих проєктів могло стати зняття перешкод для подачі води до анексованого Криму, оскільки з тексту обох документів виключили Управління Північно-Кримського каналу та Управління Головного Каховського магістрального каналу. Це два державні підприємства, котрі можуть забезпечувати подачу води з материка на півострів.

"Держава має обмежені можливості впливати на приватного власника таких каналів і налагодити постачання води в Крим було би достатнього легко. Уряд би міг сказати: ми тут не при чому, це приватна ініціатива", – розповів у коментарі Радіо Свобода Ярослав Юрчишин, народний депутат від фракції "Голос". На його думку, це могла бути спроба реалізації російського сценарію.

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Народні депутати від партії монобільшості цю версію заперечують.

"Це були альтернативні законопроєкти до основного проєкту, який ще у лютому зареєстрував уряд Олексія Гончарука. Відповідно до закону України, перелік заборонених до приватизації об’єктів має затверджувати Верховна Рада за поданням Кабінету міністрів. Відповідно, уряд Гончарука пішов у відставку і сьогодні ми ці проєкти відхилили та не підтримали", – розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Мовчан.

Стосовно зазначених вище підприємств (Управління Північно-Кримського каналу та Управління Головного Каховського магістрального каналу) Мовчан сказав, що "треба перевіряти, які підприємства можуть давати воду в Крим, а які ні".

"Щодо води в Крим, то я маю сумніви щодо того, що ці підприємства (які подають воду в Крим – ред.) хтось може передати на приватизацію, тому що вони є стратегічними для управління державою", – сказав Мовчан.

Раніше окупаційний "глава Криму" Сергій Аксенов стверджував, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень. У травні наповнюваність водосховищ Криму знизилася на 7,1 млн кубометрів, визнали в кримському Держкомводогоспі.

Голова окупаційного уряду Криму Юрій Гоцанюк стверджує, що півострів не потребує поставок дніпровської води з материкової України Північно-Кримським каналом.

11 червня на пресконференції в Києві прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що питання про відновлення поставок дніпровської води в Крим в українському порядку денному немає.