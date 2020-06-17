Рада не підтримала законопроєкти, пов'язані з можливою подачею води в окупований Крим
Народні депутати не підтримали законопроєкти №2831-1 та №2831-2 про перелік підприємств, які не підлягають приватизації на засіданні 17 червня. З цього переліку пропонувалося виключити підприємства, які можуть подавати воду з материкової України на окупований півострів.
За законопроєкти проголосували 19 і 56 народних депутатів відповідно за необхідних 226, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Наслідком прийняття одного з цих проєктів могло стати зняття перешкод для подачі води до анексованого Криму, оскільки з тексту обох документів виключили Управління Північно-Кримського каналу та Управління Головного Каховського магістрального каналу. Це два державні підприємства, котрі можуть забезпечувати подачу води з материка на півострів.
"Держава має обмежені можливості впливати на приватного власника таких каналів і налагодити постачання води в Крим було би достатнього легко. Уряд би міг сказати: ми тут не при чому, це приватна ініціатива", – розповів у коментарі Радіо Свобода Ярослав Юрчишин, народний депутат від фракції "Голос". На його думку, це могла бути спроба реалізації російського сценарію.
Народні депутати від партії монобільшості цю версію заперечують.
"Це були альтернативні законопроєкти до основного проєкту, який ще у лютому зареєстрував уряд Олексія Гончарука. Відповідно до закону України, перелік заборонених до приватизації об’єктів має затверджувати Верховна Рада за поданням Кабінету міністрів. Відповідно, уряд Гончарука пішов у відставку і сьогодні ми ці проєкти відхилили та не підтримали", – розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Мовчан.
Стосовно зазначених вище підприємств (Управління Північно-Кримського каналу та Управління Головного Каховського магістрального каналу) Мовчан сказав, що "треба перевіряти, які підприємства можуть давати воду в Крим, а які ні".
"Щодо води в Крим, то я маю сумніви щодо того, що ці підприємства (які подають воду в Крим – ред.) хтось може передати на приватизацію, тому що вони є стратегічними для управління державою", – сказав Мовчан.
Раніше окупаційний "глава Криму" Сергій Аксенов стверджував, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень. У травні наповнюваність водосховищ Криму знизилася на 7,1 млн кубометрів, визнали в кримському Держкомводогоспі.
Голова окупаційного уряду Криму Юрій Гоцанюк стверджує, що півострів не потребує поставок дніпровської води з материкової України Північно-Кримським каналом.
11 червня на пресконференції в Києві прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що питання про відновлення поставок дніпровської води в Крим в українському порядку денному немає.
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