УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8893 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 942 62
карантин (18171) МОЗ (5362) статистика (2247) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

У МОЗ нагадали, що коронавірус - не жарти, а реакція на антирекорди за кількістю хворих - посилення карантину. ІНФОГРАФІКА

У МОЗ нагадали, що коронавірус - не жарти, а реакція на антирекорди за кількістю хворих - посилення карантину. ІНФОГРАФІКА

Повернення до жорстких протиепідемічних обмежень в областях з несприятливою ситуацією стало результатом збільшення кількості інфікованих та померлих від COVID-19 за добу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Україна продовжує ставити нові антирекорди за кількістю інфікованих та померлих від COVID-19 за добу. Як наслідок - продовження карантину і повернення до жорстких протиепідемічних обмежень в областях з несприятливою ситуацією.

Коронавірус - не жарт, як багато хто вирішив останнім часом, це пандемія, яка щодня забирає десятки життів в Україні і тисячі - у всьому світі", - сказано в повідомленні.

Також до публікації додано інфографіку зі світовою статистикою поширення коронавірусної інфекції.

У МОЗ нагадали, що коронавірус - не жарти, а реакція на антирекорди за кількістю хворих - посилення карантину 01
У МОЗ нагадали, що коронавірус - не жарти, а реакція на антирекорди за кількістю хворих - посилення карантину 02

Нагадаємо, станом на 17 червня в Україні лабораторно підтверджено 33 234 випадки COVID-19. За добу - 758 нових випадків. 31 людина померла від хвороби. Це найвищий показник летальних випадків за добу в Україні від початку пандемії.

Читайте також: Карантин продовжуватимуть до нового року, - голова медкомісії міста Гелевей
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
удобный повод списывать деньги на борьбу с коронавирусом, закупать лекарства и оправдывать кризис и провалы в экономике...
показати весь коментар
17.06.2020 18:35
+9
А что случилочь? масок стали меньше покупать у зелёных барыг по цене в 10-50 раз выше?
показати весь коментар
17.06.2020 18:21
+5
взагалі починати треба з таких двох простих, але важливих та обов'язкових, речей:
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? ні, таких досліджень проведено не було
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? що є єдиним доказовим "пандемії"? тести
Чи є у цих тестів сертифікат якості? хто їх взагалі перевіряв? на що в реальності вони позитивно реагують? яка їх РЕАЛЬНА точність? як часто вони видають хибнопозитивні результати?
медицина - це в першу чергу доказова наука, а не торгівля на ринку з-під поли
але в ситуації, коли медики отримують 300% премій за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), викликає у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією
показати весь коментар
17.06.2020 18:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
взагалі починати треба з таких двох простих, але важливих та обов'язкових, речей:
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? ні, таких досліджень проведено не було
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? що є єдиним доказовим "пандемії"? тести
Чи є у цих тестів сертифікат якості? хто їх взагалі перевіряв? на що в реальності вони позитивно реагують? яка їх РЕАЛЬНА точність? як часто вони видають хибнопозитивні результати?
медицина - це в першу чергу доказова наука, а не торгівля на ринку з-під поли
але в ситуації, коли медики отримують 300% премій за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), викликає у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією
показати весь коментар
17.06.2020 18:10 Відповісти
куча. в Н.Й. обосрались, проверив кучу молодых, умерших от инсультов.
в Израиле тоже чет такое сказали шо вирус разрушает сосуды, ну, или имунная система "переигрывает".
Че, сотни тыс. "посвященных" тебе молчать будут?
Ога, а еще канадцы на Луне не были(ихтамнет)

Вы еще Михалкова не привел в пример, шо типо чипы через иглы будут вставлять
показати весь коментар
17.06.2020 18:23 Відповісти
куча чого? докази де? чому не опубліковані?
показати весь коментар
17.06.2020 18:29 Відповісти
ти православний?
так ось тому й не опубліковані. ("там написано" ж)
показати весь коментар
17.06.2020 18:50 Відповісти
Я вот не знаю.Ни от своих друзей,соседей,колег,знакомых,родствкнников не слышал шоб хто,-то завернул ласты от Короны.(Восточная Украина).
показати весь коментар
17.06.2020 20:51 Відповісти
у меня чет мамаша сказала что у нас вроде недалеко семья целая подохла от вируса(запад)
но я не боюсь ничего, а тем более вируса. хотя и верю что он немного суров. ну невозможно, братух, шоб сотни тыщ. людей были в теме и молчали. это как с "лунным заговором" - шанс того шо с 50к. людей молчат .... я не в курсе как сказать цензурно
показати весь коментар
17.06.2020 21:03 Відповісти
Щас СМИ может манипулировать чем угодно.Все мировые СМИ в руках иноверцев. Нам надо выстоять в этой информационной войне,и не зделать из себя баранов.
показати весь коментар
17.06.2020 21:26 Відповісти
ну пойми - невозможно какой-то "секрет" скрывать, если "в теме" тысяча людей.
Даже парашники не смогли доказать шо "вирусанет"
чо, все кто в теме - рептилоиды?
да, могу поверить, но это значит шо у нас проблемы
показати весь коментар
17.06.2020 21:43 Відповісти
А о несвоевременном и неадекватном лечении не задумывались?
показати весь коментар
17.06.2020 21:50 Відповісти
Наверно нет.
у меня нет лог. мышления, но б*же, когда настолько тупо мне вешают китайское кушанье на уши, то да, это напрягает
показати весь коментар
17.06.2020 21:58 Відповісти
Возможно и рептилоиды.
И вся наша нынешняя изТОРЫя по всей вероятности вымесел.
показати весь коментар
17.06.2020 22:04 Відповісти
ммм, я писал шо Илон Маск высрал шо есть 1 шанс из 1000000000 шо мир не искусственный

так шо я верю этому парню. он крут и поумнее нас то.

а за то шо "доля есть", то еще греки знали. и я тоже уверен в этом. даже сайт нашел где хиромант реально доказал, ну, текстом шо даже у дяди Васи "все определено"

говорю как знаю и как есть
показати весь коментар
17.06.2020 22:14 Відповісти
1) Врёшь.
Какие хронические болезни особенно опасны во времена коронавируса

https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B-%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0/a-52972108

2) Врёшь.
Карантинные меры сдерживают распространение болезни и пандемию называют в отдельных странах и количество этих стран увеличивается, когда распространение болезни достигает какого-то уровня.
Когда это медицина относилась к точным наукам?
показати весь коментар
17.06.2020 19:15 Відповісти
ти - дебіл? что "врьош"? я задав два прості конкретні питання, на які не надано ніким відповідей, а ти пишеш якийсь твір на вільну тему
показати весь коментар
17.06.2020 19:20 Відповісти
Да, я - дебил и потому ответил на твои вопросы.
показати весь коментар
17.06.2020 19:31 Відповісти
В 2019 році дослідження ВООЗ показало, що практично немає наукового підтвердження ефективності таких мір, як «соціальне дистанціювання», обмеження використання транспорту і карантин в цілому.
https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/
показати весь коментар
17.06.2020 19:21 Відповісти
Врёшь, даже из школьной геометрии известны объём и площадь шара и количество вирусов несложно рассчитать при их равномерном распространении.
показати весь коментар
17.06.2020 19:33 Відповісти
бажаю успішної вакцинації від коронавірусу, олігофрен, і пухом тобі земелька
показати весь коментар
17.06.2020 19:36 Відповісти
Олигофрены хоть что-то читают и умеют делать выводы, а не строчат вопросы, содержащие утверждения и не делают потом невинный вид. Геометрию открой, зеб.
показати весь коментар
17.06.2020 19:40 Відповісти
Даже ВОЗ сейчас уменьшило рекомендуемую "социальную" дистанцию до 1 метра (3,3 фута). Почему так не задумывались?
показати весь коментар
17.06.2020 21:54 Відповісти
И о чём это говорит?
показати весь коментар
17.06.2020 21:58 Відповісти
О том, что плавно съезжают с темы запугивания. Они и маски исключили из рекомендаций населению.
показати весь коментар
18.06.2020 15:20 Відповісти
Детские фантазии...
Кто исключил маски?
показати весь коментар
18.06.2020 16:03 Відповісти
Напоминаю для ребенка, не читающего официальные документы - исключил ВОЗ.
показати весь коментар
22.06.2020 17:43 Відповісти
Люди, пора виходити на масові протести проти дурантіну.
показати весь коментар
17.06.2020 21:10 Відповісти
К сожалению, зомбированных поклонников дурантина большинство, особенно во власти. Поэтому задавят силовиками и шельмованием в СМИ. Штрафы за свободомыслие в пример. 28 Статья Конституции им побоку.
показати весь коментар
17.06.2020 22:01 Відповісти
вчера была немногочисленная акция под МОЗ, цель проста: получить ответы от "ответственных" лиц, на каком основании в Украине продолжается карантин, в то время как ни один эпидемиологический порог и близко не был превышен

присоединяйтесь
показати весь коментар
18.06.2020 12:23 Відповісти
ляшки и прочие идиоты! не вам, говнюки, поучать Украинский Народ. пошли в жопу. вас будут судить за этот дурантин. если повезёт. если не повезёт, то как каддафи - черенком лопаты...
показати весь коментар
17.06.2020 18:12 Відповісти
чому в МОЗ так бояться вийти до людей? відповісти на прості питання
замість того виставляють у вигляді охорони 2 ряди юнаків з Академії Нац. Гвардії
https://www.facebook.com/lidia.goncharenko.9/posts/1158384594524913

боягузи, шахраї, злочинці
показати весь коментар
17.06.2020 18:19 Відповісти
За ковідопанікерською теорією, основний принцип якої "завтра ми всі помремо від коронавірусу", населення штату Флорида повинно було вже зменшитися до нуля. Нагадаю: тут пляжі відкриті з середини березня, немає, де каменю впасти, носіння масок є дуже рідким явищем.
https://www.bbc.com/russian/news-52802682
показати весь коментар
17.06.2020 18:20 Відповісти
в США на демонстрации иногда выходит Национальная стрелковая ассоциация
показати весь коментар
17.06.2020 18:23 Відповісти
Так тогда цыгане, африканцы в Африке, люди в фавелах должны были умирать десятками миллионов
показати весь коментар
17.06.2020 18:23 Відповісти
кстати, еще не вечер. как Цезарю сказал 1 ворожбит, если вы читал об этом)
показати весь коментар
17.06.2020 18:25 Відповісти
А что случилочь? масок стали меньше покупать у зелёных барыг по цене в 10-50 раз выше?
показати весь коментар
17.06.2020 18:21 Відповісти
не. готовят к принудительной вакцинации. вчера шмаркля знаково пёрнул на эту тему.
показати весь коментар
17.06.2020 18:24 Відповісти
отож...и больше 10 стали собираться ))))
показати весь коментар
17.06.2020 18:33 Відповісти
Они рисуют цифры которые им нужны,для чего вообще эти тесты и что они показывают?Это никому неизвестно кроме Степанова и Ляшка.В Николаеве не было больных,но после героической поездки Ляшка все стало в норму для них.
показати весь коментар
17.06.2020 18:23 Відповісти
я вот думаю что хироманты могут предсказывать.
так что можно с той же пользой открыть палатки хиромантов, дабы житель мог проверить когда он умрет.

и это будет точнее чем дурацкие тесты, коих(рез-тов) ждать до 2-х недель
показати весь коментар
17.06.2020 18:27 Відповісти
За більше ніж три місяці померло 900 людей.В багатьох містах вже давно маски не носять і від самого початку не носили.Натомість від онкохвороб померло тисячі.І не кажіть за інфікованість це вся схоже на фарс.Я вже не одноразово писав,що ВОЗ на початку казала за окуляри і що їх потрібно також носити,як і маску.Зараз ніхто вже за це не каже.Виникає питання,чому? Що до масок,то це неякісні китайські маски,які просвічуються,вони практично ні від чого не захищають,їх ж перевіряли на початку цієї епідемії.Майже всі країни в таких масках.А якщо взяти проїзд в маршрутках,то вони за декілька хвилин стануть мокрими від поту.Ефективність їх тим більше буде ніяка.Ви всі хоч задумайтесь,що це все таке.
показати весь коментар
17.06.2020 18:27 Відповісти
Тепер щодо вакцини.Вакцина повинна пройти довгі клінічні випробування,для того щоб вона була безпечна,перед тим.як масово всіх вакцинувати.А її ж будуть майже одразу вводити в організм,ну може декілька місяців протестують і скажуть що все гаразд.Як ви можете знати,що там не буде побічних ефектів? Повірите на слово добрим дядечкам? Потім буде вже пізно.
показати весь коментар
17.06.2020 18:32 Відповісти
удобный повод списывать деньги на борьбу с коронавирусом, закупать лекарства и оправдывать кризис и провалы в экономике...
показати весь коментар
17.06.2020 18:35 Відповісти
шмиганути на 65000000000 грн
показати весь коментар
17.06.2020 18:51 Відповісти
А вот ссылочка оччень в тему:https://thebabel.com.ua/news/45442-britanskiy-psiholog-poyasniv-chomu-ne-varto-zvinuvachuvati-u-tyazhkih-naslidkah-pandemiji-gromadsku-povedinku Британський психолог пояснив, чому не варто звинувачувати в тяжких наслідках пандемії громадську поведінку
показати весь коментар
17.06.2020 18:37 Відповісти
вы додергаетесь за поводок, шо он таки оборвется, и тогда ковид уже вообще перестанет быть проблемой... ну пиз..те себе потихоньку - ****..те дальше, нахрен у народа кусок хлеба из рук вырывать? проверяете шо будет?
показати весь коментар
17.06.2020 18:38 Відповісти
Самое главное они уже предсказывают вторую волну,а как же не вымер миллиардный Китай?
На двух круизных лайнерах которые были на карантине тоже все не вымерли.
ВОЗ это вообще террористическая организация которая работает против людей.
показати весь коментар
17.06.2020 18:38 Відповісти
Причем там коронавирус разносился по всему кораблю централизованной системой вентиляции.Однако никто не вымер, кроме нескольких глубоких стариков за 80 лет с хронческими болезнями .
показати весь коментар
17.06.2020 22:05 Відповісти
Зараз вилазить те що було раніше ніж послабили карантин, аналіз роблять два тиждні та ще тиждень до проявів... Звісно з такою швидкістю вчасно зупинити майже неможливо.
показати весь коментар
17.06.2020 18:48 Відповісти
зупинити що? вірус, що вже давно поширився планетою?
показати весь коментар
17.06.2020 18:50 Відповісти
он нездоров. у него коронабесие. логика почти не работает.
показати весь коментар
17.06.2020 18:54 Відповісти
Чем больше протестов под ОП и т.д., тем быстрей "вернут" карантин, это не так сложно особенно если увеличивать количество тестирований в сутки. Уже и местные выборы можно не проводить, а там и вовсе в защемить протестную активность. Думаю люди это понимают и в случае введения строгого карантина протесты только увеличатся вплоть до местных антикарантинных бунтов.
показати весь коментар
17.06.2020 18:51 Відповісти
Конечно не шутка. А удачно придуманная , например, китайцами афера, подхваченная небожителями всего мира. Все имеют свой гешефт. Наши обезъяны-экономический. Люди посолиднее-политический. Но вот боком выходит оно уже. Портретами ленина на протестах в оплоте западной демократии.
показати весь коментар
17.06.2020 18:55 Відповісти
Наша профнепригодная МОЗ действует по принципу - "все бегут, и я бегу". Собственную науку почти уничтожили, "рекомендации" дают не ученые, в результате собственных исследований, а грантоеды во главе с сомнительным спецом " по туберкулезу" Ляшко при котором эта болезнь поразила всю страну и который был среди главных супрунистов по уничтожению санитарно-эпидемиологической службы страны.
показати весь коментар
17.06.2020 22:17 Відповісти
А тубдиспансеры почему по закрывали, знакомая врач, больше трёх месяцев без работы!?
показати весь коментар
17.06.2020 19:10 Відповісти
на флайрадарє поіскать, што лі...

https://www.facebook.com/akvilifer?hc_ref=ARTc1ljT3bobOrgy9b-lPGhLIGw1LoVF3nw5HU7c0oJoowOJHcaqh6RcYjnh1X9obrI&ref=nf_target Тим Златкин с https://www.facebook.com/people/%D0%A2%D0%B8%D0%BC-%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD/100011474375819?hc_ref=ARTc1ljT3bobOrgy9b-lPGhLIGw1LoVF3nw5HU7c0oJoowOJHcaqh6RcYjnh1X9obrI&ref=nf_target Тимом Златкиным .
https://www.facebook.com/akvilifer/posts/10214061679856577 2 ч. · https://www.facebook.com/akvilifer/posts/10214061679856577#

Ой как неудобно получилось...
Елены Зеленской НЕТ в списках пациентов ни одного медучреждения, определённого базовым в эпидемии по приказу МОЗа.
Даже в списках пациентов ЦКБ Феофании
Вся информация о её болезни на COVID-19 и госпитализации в Александровскую больницу поступает лишь из публикаций в ФБ на странице Юли Мендель, а также на сайте президента, которую она естественно редактирует по своему усмотрению.
Чую, пахнет очередной ложью ради накапливания сочувствующих смайликов электората
Кстати, на заметку: скрытая двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести - это как минимум две недели активного заражения окружающих. При такой сложности заболевания никого не суметь заразить коронавирусом просто невероятно. Хотя нам втирают, мол все здоровы
Я действительно переживаю за первую леди. Елена, как вы там? Хотя бы фото из палаты в Инстаграме своём выложите, плиз. Только не напортачьте с демонстрацией аппарата ИВЛ, он же вам не требуется - Юля так и написала. И не помешал бы вид из окна больницы для достоверности, понимаешь Мендель?
п.с.: дабы опровергнуть сомнения в её болезни коронавирусом, достаточно лишь официального сообщения МОЗа или главврача. Однако, фиг там
показати весь коментар
17.06.2020 19:14 Відповісти
Кто за то, чтобы карантин был вечным - не носите маски и не соблюдайте социальную дистанцию.
показати весь коментар
17.06.2020 19:35 Відповісти
Примитивный лепет запуганного коронафоба.
показати весь коментар
22.06.2020 17:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vQegcvlIk8M Продовження карантину - Уряд йде в атаку!
показати весь коментар
17.06.2020 19:43 Відповісти
пшли нах!
показати весь коментар
17.06.2020 20:01 Відповісти
Три місяці одним органом груші збивали і гріли сідниці . Проснулись. Владі коли вже вона загнала на карантин (до речі в супереч Конституції) всіх (при цьому є пандемія чи її немає нехай вірусологи розбираються), потрібно було вибити на лобі що це не остання пандемія, тому потрібно було зібрати в РНБО нараду для прийняття протиепідемічних заходів, при цьому зробити три ключові напрямки - політичний на рівні законодавства де все устаканити з Конституцією; коли і хто вводить карантин і правову базу за дії влади і громадян, наприклад за жебрацтво, чи торгівлю в вагонах, які може заразити всі поїзди метрополітену, бо вони ходять з одного поїзда до іншого; - управлінській що потрібно робити посадовцям на різних рівнях влади в час "П"; це які потрібні лікарні, маски і спецодяг для медиків, коли і як розвести в часі роботу підприємств і фірм, визначти режим роботи лікарень в пандемію, тощо, і - технічний; це модернізація старих і замовлення нових транспортних засобів зі змогою включати підвищений рівнем потужності вентиляції щоб вірус вилітав з вагонів на зупинках і цим зменшувалась його концентрація, встановлення в вагонах УФ ламп чи інших автоматичних засобів для дезінфекції. Тобто, ці бездарі шукають найлегші для ї убогого інтелекту шляхи, як то закрити, заборонити, вбити економіку чи фарбою нанести написи. Замість профукування часу потрібно робити щось розумне і набиратись досвіду для майбутніх пандемій, аби не знищити країну своїми дебільними заборонами і бути готовими без потрясінь, хаосу і бардаку, без зупинки економіки і заборон проходити в подальшому подібні пандемії. Чи влада думає, що ті хто створює такі віруси зупиняться?
показати весь коментар
17.06.2020 20:10 Відповісти
Просто платите мне пособие и дальше.
показати весь коментар
17.06.2020 20:14 Відповісти
***, ну что вы все такие несознательные???
Властьимущие сколько денег вкинули в раскрутку темы коронавируса, сколько потратили бабла на санитайзеры и маски...?!
А вы, ***, несознательные, не хотите всё это покупать в тридорога и мешаете отбивать им вложенные бабки...
На карантин вас всех!!! пока не одумаетесь и не отобьете все их расходы...!!!
показати весь коментар
17.06.2020 21:53 Відповісти
Не все выделенные бабки успели отмыть, поэтому нужно продлить процесс.
показати весь коментар
17.06.2020 22:19 Відповісти
 
 