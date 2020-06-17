У МОЗ нагадали, що коронавірус - не жарти, а реакція на антирекорди за кількістю хворих - посилення карантину. ІНФОГРАФІКА

Повернення до жорстких протиепідемічних обмежень в областях з несприятливою ситуацією стало результатом збільшення кількості інфікованих та померлих від COVID-19 за добу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Україна продовжує ставити нові антирекорди за кількістю інфікованих та померлих від COVID-19 за добу. Як наслідок - продовження карантину і повернення до жорстких протиепідемічних обмежень в областях з несприятливою ситуацією.

Коронавірус - не жарт, як багато хто вирішив останнім часом, це пандемія, яка щодня забирає десятки життів в Україні і тисячі - у всьому світі", - сказано в повідомленні.

Також до публікації додано інфографіку зі світовою статистикою поширення коронавірусної інфекції.





Нагадаємо, станом на 17 червня в Україні лабораторно підтверджено 33 234 випадки COVID-19. За добу - 758 нових випадків. 31 людина померла від хвороби. Це найвищий показник летальних випадків за добу в Україні від початку пандемії.

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