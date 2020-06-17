У МОЗ нагадали, що коронавірус - не жарти, а реакція на антирекорди за кількістю хворих - посилення карантину. ІНФОГРАФІКА
Повернення до жорстких протиепідемічних обмежень в областях з несприятливою ситуацією стало результатом збільшення кількості інфікованих та померлих від COVID-19 за добу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Україна продовжує ставити нові антирекорди за кількістю інфікованих та померлих від COVID-19 за добу. Як наслідок - продовження карантину і повернення до жорстких протиепідемічних обмежень в областях з несприятливою ситуацією.
Коронавірус - не жарт, як багато хто вирішив останнім часом, це пандемія, яка щодня забирає десятки життів в Україні і тисячі - у всьому світі", - сказано в повідомленні.
Також до публікації додано інфографіку зі світовою статистикою поширення коронавірусної інфекції.
Нагадаємо, станом на 17 червня в Україні лабораторно підтверджено 33 234 випадки COVID-19. За добу - 758 нових випадків. 31 людина померла від хвороби. Це найвищий показник летальних випадків за добу в Україні від початку пандемії.
Будь ласка, зачекайте...
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? ні, таких досліджень проведено не було
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? що є єдиним доказовим "пандемії"? тести
Чи є у цих тестів сертифікат якості? хто їх взагалі перевіряв? на що в реальності вони позитивно реагують? яка їх РЕАЛЬНА точність? як часто вони видають хибнопозитивні результати?
медицина - це в першу чергу доказова наука, а не торгівля на ринку з-під поли
але в ситуації, коли медики отримують 300% премій за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), викликає у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією
в Израиле тоже чет такое сказали шо вирус разрушает сосуды, ну, или имунная система "переигрывает".
Че, сотни тыс. "посвященных" тебе молчать будут?
Ога, а еще канадцы на Луне не были(ихтамнет)
Вы еще Михалкова не привел в пример, шо типо чипы через иглы будут вставлять
так ось тому й не опубліковані. ("там написано" ж)
но я не боюсь ничего, а тем более вируса. хотя и верю что он немного суров. ну невозможно, братух, шоб сотни тыщ. людей были в теме и молчали. это как с "лунным заговором" - шанс того шо с 50к. людей молчат .... я не в курсе как сказать цензурно
Даже парашники не смогли доказать шо "вирусанет"
чо, все кто в теме - рептилоиды?
да, могу поверить, но это значит шо у нас проблемы
у меня нет лог. мышления, но б*же, когда настолько тупо мне вешают китайское кушанье на уши, то да, это напрягает
И вся наша нынешняя изТОРЫя по всей вероятности вымесел.
так шо я верю этому парню. он крут и поумнее нас то.
а за то шо "доля есть", то еще греки знали. и я тоже уверен в этом. даже сайт нашел где хиромант реально доказал, ну, текстом шо даже у дяди Васи "все определено"
говорю как знаю и как есть
Какие хронические болезни особенно опасны во времена коронавируса
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B-%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0/a-52972108
2) Врёшь.
Карантинные меры сдерживают распространение болезни и пандемию называют в отдельных странах и количество этих стран увеличивается, когда распространение болезни достигает какого-то уровня.
Когда это медицина относилась к точным наукам?
https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/
Кто исключил маски?
присоединяйтесь
замість того виставляють у вигляді охорони 2 ряди юнаків з Академії Нац. Гвардії
https://www.facebook.com/lidia.goncharenko.9/posts/1158384594524913
боягузи, шахраї, злочинці
https://www.bbc.com/russian/news-52802682
так что можно с той же пользой открыть палатки хиромантов, дабы житель мог проверить когда он умрет.
и это будет точнее чем дурацкие тесты, коих(рез-тов) ждать до 2-х недель
На двух круизных лайнерах которые были на карантине тоже все не вымерли.
ВОЗ это вообще террористическая организация которая работает против людей.
https://www.facebook.com/akvilifer?hc_ref=ARTc1ljT3bobOrgy9b-lPGhLIGw1LoVF3nw5HU7c0oJoowOJHcaqh6RcYjnh1X9obrI&ref=nf_target Тим Златкин с https://www.facebook.com/people/%D0%A2%D0%B8%D0%BC-%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD/100011474375819?hc_ref=ARTc1ljT3bobOrgy9b-lPGhLIGw1LoVF3nw5HU7c0oJoowOJHcaqh6RcYjnh1X9obrI&ref=nf_target Тимом Златкиным .
https://www.facebook.com/akvilifer/posts/10214061679856577 2 ч. · https://www.facebook.com/akvilifer/posts/10214061679856577#
Ой как неудобно получилось...
Елены Зеленской НЕТ в списках пациентов ни одного медучреждения, определённого базовым в эпидемии по приказу МОЗа.
Даже в списках пациентов ЦКБ Феофании
Вся информация о её болезни на COVID-19 и госпитализации в Александровскую больницу поступает лишь из публикаций в ФБ на странице Юли Мендель, а также на сайте президента, которую она естественно редактирует по своему усмотрению.
Чую, пахнет очередной ложью ради накапливания сочувствующих смайликов электората
Кстати, на заметку: скрытая двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести - это как минимум две недели активного заражения окружающих. При такой сложности заболевания никого не суметь заразить коронавирусом просто невероятно. Хотя нам втирают, мол все здоровы
Я действительно переживаю за первую леди. Елена, как вы там? Хотя бы фото из палаты в Инстаграме своём выложите, плиз. Только не напортачьте с демонстрацией аппарата ИВЛ, он же вам не требуется - Юля так и написала. И не помешал бы вид из окна больницы для достоверности, понимаешь Мендель?
п.с.: дабы опровергнуть сомнения в её болезни коронавирусом, достаточно лишь официального сообщения МОЗа или главврача. Однако, фиг там
Властьимущие сколько денег вкинули в раскрутку темы коронавируса, сколько потратили бабла на санитайзеры и маски...?!
А вы, ***, несознательные, не хотите всё это покупать в тридорога и мешаете отбивать им вложенные бабки...
На карантин вас всех!!! пока не одумаетесь и не отобьете все их расходы...!!!