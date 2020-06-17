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У США до кінця року створять вакцину і ліки від COVID-19, - Трамп

У США до кінця року створять вакцину і ліки від COVID-19, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що до кінця року в країні будуть готові ліки і вакцина від коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на брифінгу в Білому домі.

"До кінця року ми будемо мати ефективну вакцину, ліки і терапію. Це буде фантастичним днем", - сказав Трамп.

Зараз США - найбільш уражена коронавірусом країна світу: станом на 17 червня там загалом зафіксовано понад 2,2 мільйона випадків зараження.

Раніше американська компанія Moderna оприлюднила попередні результати випробувань вакцини від COVID-19, які проводилися на мишах.

За даними ВООЗ, у світі зараз йде розробка 133 вакцин від коронавірусу.

За даними. Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі становить 8 295 151, з них 446 746 летальних, одужали 4 346 863 осіб.
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Топ коментарі
+4
Вакцина повинна пройти довгі клінічні випробування,для того щоб вона була безпечна,перед тим,як масово всіх вакцинувати.А її ж будуть майже одразу вводити в організм,ну може декілька місяців протестують і скажуть що все гаразд.Як ви можете знати,що там не буде побічних ефектів? Повірите на слово добрим дядечкам? Потім буде вже пізно.Бо побічні ефекти можуть бути страшні.За чіпування навіть не думайте,це маячня.А от побічні ефекти,це не жарти.
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17.06.2020 18:37
+4
І буде як в анекдоті:
-Доктор, а у мене встав!
-Ух! З вашим діагнозом- це ж просто чудо!
За десять хвилин:
-Доктор, а у мене впав!
- Ну нічого, не хвилюйтеся, таке буває!
-Так, але ж упав то в унітаз!
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17.06.2020 18:41
+4
https://www.facebook.com/akvilifer?hc_ref=ARQhcSlUGZ6qSkGrW9PzmdunApxKWYarjEptIjI9yg77hpo3_y-94KPZeoJI3TBnCBE&ref=nf_target Тим Златкин с https://www.facebook.com/people/%D0%A2%D0%B8%D0%BC-%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD/100011474375819?hc_ref=ARQhcSlUGZ6qSkGrW9PzmdunApxKWYarjEptIjI9yg77hpo3_y-94KPZeoJI3TBnCBE&ref=nf_target Тимом Златкиным .
https://www.facebook.com/akvilifer/posts/10214061679856577 2 ч. ·

Ой как неудобно получилось...
Елены Зеленской НЕТ в списках пациентов ни одного медучреждения, определённого базовым в эпидемии по приказу МОЗа.
Даже в списках пациентов ЦКБ Феофании
Вся информация о её болезни на COVID-19 и госпитализации в Александровскую больницу поступает лишь из публикаций в ФБ на странице Юли Мендель, а также на сайте президента, которую она естественно редактирует по своему усмотрению.
Чую, пахнет очередной ложью ради накапливания сочувствующих смайликов электората
Кстати, на заметку: скрытая двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести - это как минимум две недели активного заражения окружающих. При такой сложности заболевания никого не суметь заразить коронавирусом просто невероятно. Хотя нам втирают, мол все здоровы
Я действительно переживаю за первую леди. Елена, как вы там? Хотя бы фото из палаты в Инстаграме своём выложите, плиз. Только не напортачьте с демонстрацией аппарата ИВЛ, он же вам не требуется - Юля так и написала. И не помешал бы вид из окна больницы для достоверности, понимаешь Мендель?
п.с.: дабы опровергнуть сомнения в её болезни коронавирусом, достаточно лишь официального сообщения МОЗа или главврача. Однако, фиг там
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17.06.2020 18:51
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и продаст вазелину за лимон)))
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17.06.2020 18:27 Відповісти
Балабол рыжий
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17.06.2020 19:38 Відповісти
Согласен. До конца года там у всех уже будет прививка естественным путём.

Уже сейчас порядка 10-20 млн уже "вакцинированы" . К сожалению более 100 тыс не выжили
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17.06.2020 19:57 Відповісти
Он не болабол. Вакцина уже есть, только ждут когда о ней заявить.Чтоб и не быстро и не тянуть. И чтобы люди соглашались вакцинироваться активно,это основная задача.
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17.06.2020 22:44 Відповісти
Выборы у Трампа на носу.Вот и самореклама..
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17.06.2020 18:31 Відповісти
В Україні випробували комплекс Нептун з бойовою частиною
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17.06.2020 18:33 Відповісти
до біса.
хто його запускатиме?
так от же
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17.06.2020 18:55 Відповісти
Ранее американская компания Moderna обнародовала предварительные результаты испытаний вакцины от COVID-19, которые проводились на мышах

Нахріна, журналюшки, брешете? Вакцину в Moderna одразу випробовували на людях, причому на ДУЖЕ ЗДОРОВИХ людях. Тим не менше у 20% піддослідних виникли серйозні побічні реакції.

Що буде при вакцинуванні усього населення з дуже різним станом здоров'я, одному Богу відомо.
Особисто я та моя родина піддослідними мишами бути не плануємо.
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17.06.2020 18:34 Відповісти
кому? Зевса же нема, це доведено
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17.06.2020 18:54 Відповісти
дарма психдиспансери закрили, тепер такі, як ти, можуть користуватися інтернетом
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17.06.2020 18:58 Відповісти
Трамп уже докладывал " о прекрасном парне Киме" о "превосходном парне Путине" , о " победах в Сирии", о мексиканской стене, о " победе над Ираном", теперь вот о очередной 101 победе над коронавирусом. Надеюсь что к концу года Трампопон уже будет не в Белом доме а в камере.
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17.06.2020 18:36 Відповісти
Китайці за цей час ще щось жреруть екзотичне... і все по колу...
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17.06.2020 18:36 Відповісти
Вакцина повинна пройти довгі клінічні випробування,для того щоб вона була безпечна,перед тим,як масово всіх вакцинувати.А її ж будуть майже одразу вводити в організм,ну може декілька місяців протестують і скажуть що все гаразд.Як ви можете знати,що там не буде побічних ефектів? Повірите на слово добрим дядечкам? Потім буде вже пізно.Бо побічні ефекти можуть бути страшні.За чіпування навіть не думайте,це маячня.А от побічні ефекти,це не жарти.
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17.06.2020 18:37 Відповісти
І буде як в анекдоті:
-Доктор, а у мене встав!
-Ух! З вашим діагнозом- це ж просто чудо!
За десять хвилин:
-Доктор, а у мене впав!
- Ну нічого, не хвилюйтеся, таке буває!
-Так, але ж упав то в унітаз!
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17.06.2020 18:41 Відповісти
відпав
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17.06.2020 18:44 Відповісти
Чистильникам британських унітазів мають видавати спеціальний сачок для таких випадків
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17.06.2020 21:47 Відповісти
ятобі привезу на всяк випадок.
бо як не оте, то язика в унітаз впустиш.
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17.06.2020 21:52 Відповісти
Х..йловский фрик Трамп спасает рейтинг, но даже если вакцина будет, то 3 ноября господин Трамп все равпрпрогирает даже не столько Байдену, сколько американскому народу.
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17.06.2020 18:46 Відповісти
що тільки ненаговорив за цих пару місяців цей m.f.. тріпло пропукінске
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17.06.2020 18:50 Відповісти
https://www.facebook.com/akvilifer?hc_ref=ARQhcSlUGZ6qSkGrW9PzmdunApxKWYarjEptIjI9yg77hpo3_y-94KPZeoJI3TBnCBE&ref=nf_target Тим Златкин с https://www.facebook.com/people/%D0%A2%D0%B8%D0%BC-%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD/100011474375819?hc_ref=ARQhcSlUGZ6qSkGrW9PzmdunApxKWYarjEptIjI9yg77hpo3_y-94KPZeoJI3TBnCBE&ref=nf_target Тимом Златкиным .
https://www.facebook.com/akvilifer/posts/10214061679856577 2 ч. ·

Ой как неудобно получилось...
Елены Зеленской НЕТ в списках пациентов ни одного медучреждения, определённого базовым в эпидемии по приказу МОЗа.
Даже в списках пациентов ЦКБ Феофании
Вся информация о её болезни на COVID-19 и госпитализации в Александровскую больницу поступает лишь из публикаций в ФБ на странице Юли Мендель, а также на сайте президента, которую она естественно редактирует по своему усмотрению.
Чую, пахнет очередной ложью ради накапливания сочувствующих смайликов электората
Кстати, на заметку: скрытая двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести - это как минимум две недели активного заражения окружающих. При такой сложности заболевания никого не суметь заразить коронавирусом просто невероятно. Хотя нам втирают, мол все здоровы
Я действительно переживаю за первую леди. Елена, как вы там? Хотя бы фото из палаты в Инстаграме своём выложите, плиз. Только не напортачьте с демонстрацией аппарата ИВЛ, он же вам не требуется - Юля так и написала. И не помешал бы вид из окна больницы для достоверности, понимаешь Мендель?
п.с.: дабы опровергнуть сомнения в её болезни коронавирусом, достаточно лишь официального сообщения МОЗа или главврача. Однако, фиг там
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17.06.2020 18:51 Відповісти
Та на морях вона засмагає.
Тут ще одне- батьки презедента дивним чином уже не живуть в Кривому Розі. Хто каже що в Ізраїлі, хто- що на віллі Зеленського в Ялті.
Влада щось готує?
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17.06.2020 18:54 Відповісти
Он в маске рыжей обезьяны
На выборы попасть мечтал
Когда тот Путин окаянный

Его на компромат поймал....
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17.06.2020 18:52 Відповісти
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17.06.2020 19:17 Відповісти
Трамп,рідний брат нашого зе-лоха,теж пи$дить те що може ніколи нездійснитися
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17.06.2020 19:03 Відповісти
"фантасмоГОН"-сие ЗЕлье,и последнее ж д дало на покупку нового непоявившегося фуфла...наперед чуйка была...
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17.06.2020 19:23 Відповісти
китайцы к тому времени создадут, оттестируют, продадут всему миру, да еще и новый штамм вируса, нивелирующий старые вакцины, умудрятся найти
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17.06.2020 19:24 Відповісти
Moderna обнародовала предварительные результаты испытаний вакцины от COVID-19, которые проводились на мышах.

По данным ВОЗ, в мире сейчас идет разработка 133 вакцин от коронавируса

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Отстаёте - Товарищ Трамп. Много кто её уже на людях испытывает (особо те - кому не так жалко своих людей, вроде РФ). Уже бы тоже на неграх испытали (прости, Господи!)
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17.06.2020 19:31 Відповісти
Тем более что среди них самая высокая заболеваемость и смертность.
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17.06.2020 19:33 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012642104829&__cft__[0]=AZVtahjN_oV_52wc0K-******************************************************************************************************************************-I0y6uJW7HWiDTo1zOiZX0-m7Dz1SIUXaaT79ByztpnHsJdCEc&__tn__=-UC%2CP-y-R Лида Стаффорд

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=951352238629504&id=100012642104829&__cft__[0]=AZVtahjN_oV_52wc0K-******************************************************************************************************************************-I0y6uJW7HWiDTo1zOiZX0-m7Dz1SIUXaaT79ByztpnHsJdCEc&__tn__=%2CO%2CP-y-R Вчора о 00:24 ·

Сводки с фронтов культурной революции в США, часть четвертая (начало здесь):

• В Бостоне (Массачусетс) набирает силу движение за снос памятника Аврааму Линкольну. Президент США, покончивший с рабством, теперь тоже не вписывается в политкорретную версию истории для миллениалов.

• Число американцев, гордящихся собственной страной, опустилось до минимума за 20 лет подсчетов. Только 63% жителей США испытывают чувство гордости за Америку.

• 79% опрошенных дальнобойщиков готовы отказаться возить товары в города, где будет упразднена полиция. Они боятся за свою жизнь и сохранность своего груза. И не зря, ведь всю Америку уже облетели многочисленные видео нападения погромщиков на грузовые фуры. Без полиции в мегаполисах может начаться натуральный дефицит и голод.

• 250 заключенных, которых выпустили в Нью-Йорке по "коронавирусной амнистии" в марте, были затем арестованы в общей сумме 450 раз. Жаль, пока нет статистики о том, какое число уголовников стало заводилами протестов, погромов и беспорядков в мегаполисах США.

• В "народной республике" Сиэтла один из активистов попытался спалить автомастерскую. Её владелец поймал горе-пиромана, но за него вступилась толпа протестующих, которая бросилась громить мастерскую. Так пролетариат показал представителю буржуазии, что он теперь в Сиэтле гегемон.
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17.06.2020 19:38 Відповісти
потому что не надо потакать наркоманам грабителям а оставаться на стороне закона и сказки не рассказывать что обезьяна может вести себя так же как человек -эту херну прошел сотетский союз с его утверждением что любая кухарка может руководить страной -закончилось тем чем и должно было при этом утащив на тот свет десятки миллионов жизней и оставив после себя плепс с вывернутой психикой раба и холуя
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17.06.2020 22:54 Відповісти
В США до конца года создадут вакцину и лекарство от COVID-19, - Трамп - Цензор.НЕТ 8417
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17.06.2020 19:46 Відповісти
... еге ж ...
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17.06.2020 20:55 Відповісти
И почему я не удивлен? 😮
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17.06.2020 19:47 Відповісти
Надеюсь, этого урода (я про Трампа) к концу года уже не будет на политическом небосклоне Америки.
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17.06.2020 19:49 Відповісти
Боже Трамп такой ушлепок ,,, гандону фабрикой максимум руководить можно ,,, короче выскачка
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17.06.2020 19:59 Відповісти
в мире каждый день умирает от голода 24 тыс человек, от вируса в день 4 тыс, в задаче спрашивается почему не введена панденмия голода? ответ, потому что от голода одно лекарство, еда!
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17.06.2020 20:58 Відповісти
Создадут! Хочется верить.
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17.06.2020 21:22 Відповісти
Я не зрозумів, коронавірус в США було повністю подолано ще в квітні, Трамп не збреше
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17.06.2020 21:45 Відповісти
трамп ты бы лучше создал вакцину против негров
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17.06.2020 22:48 Відповісти
 
 