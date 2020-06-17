У США до кінця року створять вакцину і ліки від COVID-19, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що до кінця року в країні будуть готові ліки і вакцина від коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на брифінгу в Білому домі.
"До кінця року ми будемо мати ефективну вакцину, ліки і терапію. Це буде фантастичним днем", - сказав Трамп.
Зараз США - найбільш уражена коронавірусом країна світу: станом на 17 червня там загалом зафіксовано понад 2,2 мільйона випадків зараження.
Раніше американська компанія Moderna оприлюднила попередні результати випробувань вакцини від COVID-19, які проводилися на мишах.
За даними ВООЗ, у світі зараз йде розробка 133 вакцин від коронавірусу.
За даними. Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі становить 8 295 151, з них 446 746 летальних, одужали 4 346 863 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Уже сейчас порядка 10-20 млн уже "вакцинированы" . К сожалению более 100 тыс не выжили
хто його запускатиме?
так от же
Нахріна, журналюшки, брешете? Вакцину в Moderna одразу випробовували на людях, причому на ДУЖЕ ЗДОРОВИХ людях. Тим не менше у 20% піддослідних виникли серйозні побічні реакції.
Що буде при вакцинуванні усього населення з дуже різним станом здоров'я, одному Богу відомо.
Особисто я та моя родина піддослідними мишами бути не плануємо.
-Доктор, а у мене встав!
-Ух! З вашим діагнозом- це ж просто чудо!
За десять хвилин:
-Доктор, а у мене впав!
- Ну нічого, не хвилюйтеся, таке буває!
-Так, але ж упав то в унітаз!
бо як не оте, то язика в унітаз впустиш.
https://www.facebook.com/akvilifer/posts/10214061679856577 2 ч. ·
Ой как неудобно получилось...
Елены Зеленской НЕТ в списках пациентов ни одного медучреждения, определённого базовым в эпидемии по приказу МОЗа.
Даже в списках пациентов ЦКБ Феофании
Вся информация о её болезни на COVID-19 и госпитализации в Александровскую больницу поступает лишь из публикаций в ФБ на странице Юли Мендель, а также на сайте президента, которую она естественно редактирует по своему усмотрению.
Чую, пахнет очередной ложью ради накапливания сочувствующих смайликов электората
Кстати, на заметку: скрытая двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести - это как минимум две недели активного заражения окружающих. При такой сложности заболевания никого не суметь заразить коронавирусом просто невероятно. Хотя нам втирают, мол все здоровы
Я действительно переживаю за первую леди. Елена, как вы там? Хотя бы фото из палаты в Инстаграме своём выложите, плиз. Только не напортачьте с демонстрацией аппарата ИВЛ, он же вам не требуется - Юля так и написала. И не помешал бы вид из окна больницы для достоверности, понимаешь Мендель?
п.с.: дабы опровергнуть сомнения в её болезни коронавирусом, достаточно лишь официального сообщения МОЗа или главврача. Однако, фиг там
Тут ще одне- батьки презедента дивним чином уже не живуть в Кривому Розі. Хто каже що в Ізраїлі, хто- що на віллі Зеленського в Ялті.
Влада щось готує?
На выборы попасть мечтал
Когда тот Путин окаянный
Его на компромат поймал....
По данным ВОЗ, в мире сейчас идет разработка 133 вакцин от коронавируса
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отстаёте - Товарищ Трамп. Много кто её уже на людях испытывает (особо те - кому не так жалко своих людей, вроде РФ). Уже бы тоже на неграх испытали (прости, Господи!)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=951352238629504&id=100012642104829&__cft__[0]=AZVtahjN_oV_52wc0K-******************************************************************************************************************************-I0y6uJW7HWiDTo1zOiZX0-m7Dz1SIUXaaT79ByztpnHsJdCEc&__tn__=%2CO%2CP-y-R Вчора о 00:24 ·
Сводки с фронтов культурной революции в США, часть четвертая (начало здесь):
• В Бостоне (Массачусетс) набирает силу движение за снос памятника Аврааму Линкольну. Президент США, покончивший с рабством, теперь тоже не вписывается в политкорретную версию истории для миллениалов.
• Число американцев, гордящихся собственной страной, опустилось до минимума за 20 лет подсчетов. Только 63% жителей США испытывают чувство гордости за Америку.
• 79% опрошенных дальнобойщиков готовы отказаться возить товары в города, где будет упразднена полиция. Они боятся за свою жизнь и сохранность своего груза. И не зря, ведь всю Америку уже облетели многочисленные видео нападения погромщиков на грузовые фуры. Без полиции в мегаполисах может начаться натуральный дефицит и голод.
• 250 заключенных, которых выпустили в Нью-Йорке по "коронавирусной амнистии" в марте, были затем арестованы в общей сумме 450 раз. Жаль, пока нет статистики о том, какое число уголовников стало заводилами протестов, погромов и беспорядков в мегаполисах США.
• В "народной республике" Сиэтла один из активистов попытался спалить автомастерскую. Её владелец поймал горе-пиромана, но за него вступилась толпа протестующих, которая бросилась громить мастерскую. Так пролетариат показал представителю буржуазии, что он теперь в Сиэтле гегемон.