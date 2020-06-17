У Польщі за добу 506 нових випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих перевищила 30,7 тис. осіб
Кількість інфікованих коронавірусом у Польщі зросла до 30 701 особи, за добу зареєстровано 506 нових випадків COVID-19.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Кількість інфікованих коронавірусом – 30 701, 1286 осіб померли", - сказано у повідомленні Міністерства охорони здоров’я Польщі. Зазначається, що за останню добу у Польщі виявлено 506 нових випадків інфікування, померли 14 хворих.
У лікарнях країни на сьогодні перебуває 1693 пацієнти із коронавірусом. На цей час у Польщі проведено понад 1,2 млн тестів на коронавірус, за останню добу – близько 20 тис.
Головним осередком інфікування COVID-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн, де з 9 червня тимчасово припинено роботу 12-ти шахт. За минулу добу виявлено близько 90 нових випадків інфікування коронавірусом серед шахтарів. Загалом, серед польських гірників виявлено понад 6 тис. інфікованих COVID-19.
Нагадуємо, з 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення. Авіасполучення між Польщею та Україною поки що не відновлено. Громадяни Польщі, країн ЄС та інших країн, які мають дозвіл на постійне та тимчасове проживання в Польщі, не повинні проходити обов’язкову 14-денну обсервацію після приїзду з країн Євросоюзу. Натомість її мають проходити усі, хто в'їжджає до Польщі з України.
Будь ласка, зачекайте...
вірус вже давно поширився планетою
тести зараз просто виявляють його порціями, і навіщо вони потрібні? підтримання масового психозу, відсутнє смислове навантаження
є симптоми - людина отримує лікування, немає симптомів - живе звичайним життям
Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів.
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
В Австрии требование масок в магазинах и точках общепита https://www.derstandard.at/story/2000117792769/die-maske-wird-wieder-**************** вновь отменены с середины июня. Как объяснили органы здравоохранения, в Швеции требование масок https://www.thelocal.se/20200514/explained-why-is-sweden-not-recommending-face-masks-to-the-public никогда не вводилось , потому что оно «не обеспечивает дополнительную защиту для населения».
Многие критики подозревают, что маски с большей вероятностью выполняют психологические или https://multipolar-magazin.de/artikel/maskenpflicht-gesellschaftliches-klima политические функции («намордник» или «видимый признак послушания») и что их частое ношение может привести к дополнительным проблемам со здоровьем.
Российский дерматолог профессор Алексей Сухарев также https://doctorpiter.ru/articles/25404/ раскритиковал обязательное ношение масок и перчаток и рассказал о росте вызванных ими заболеваний: дерматитов, кандидозов и фурункулов. «Мы давно не видели лицевых поражений гнойничковой инфекцией - стрептококком, стафилококком (фурункулы или желтовато-медовые корочки, как у маленьких детей), а сейчас они уже появились в изобилии, причина - маска.»
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/finland/#_blank https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/finland/
почему их Никто не Защищает?
(возможно Микки Маусу побоку?)
https://ourworldindata.org/coronavirus-testing Вот тут есть несколько графиков на эту тему.
На момент 3го Июня в Польше проводили в 2.5 - 3 раза больше тестов в день, чем в Украине.
https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,ile-testow-na-covid-19-robi-sie-w-poszczegolnych-wojewodztwach--nowe-dane-ministerstwa-zdrowia,artykul,84410813.html На 01.06 всего в Польше сделано 933к тестов.
https://korrespondent.net/ukraine/4241593-v-ukrayne-rekordnoe-chyslo-novykh-sluchaev-COVID-19 На сегодня, 17.06, всего в Украине сделано 517к тестов.
Так в нас так само інфікованих,як і Польщі.І менше ніж в багатьох країнах ЄС.А якщо порівнювати за кількістю населення,то взагалі в рази менше.Це також цирк.