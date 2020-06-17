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У Польщі за добу 506 нових випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих перевищила 30,7 тис. осіб

У Польщі за добу 506 нових випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих перевищила 30,7 тис. осіб

Кількість інфікованих коронавірусом у Польщі зросла до 30 701 особи, за добу зареєстровано 506 нових випадків COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кількість інфікованих коронавірусом – 30 701, 1286 осіб померли", - сказано у повідомленні Міністерства охорони здоров’я Польщі. Зазначається, що за останню добу у Польщі виявлено 506 нових випадків інфікування, померли 14 хворих.

У лікарнях країни на сьогодні перебуває 1693 пацієнти із коронавірусом. На цей час у Польщі проведено понад 1,2 млн тестів на коронавірус, за останню добу – близько 20 тис.

Головним осередком інфікування COVID-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн, де з 9 червня тимчасово припинено роботу 12-ти шахт. За минулу добу виявлено близько 90 нових випадків інфікування коронавірусом серед шахтарів. Загалом, серед польських гірників виявлено понад 6 тис. інфікованих COVID-19.

Нагадуємо, з 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення. Авіасполучення між Польщею та Україною поки що не відновлено. Громадяни Польщі, країн ЄС та інших країн, які мають дозвіл на постійне та тимчасове проживання в Польщі, не повинні проходити обов’язкову 14-денну обсервацію після приїзду з країн Євросоюзу. Натомість її мають проходити усі, хто в'їжджає до Польщі з України.

Читайте також: Польща вирішила до липня не приймати авіарейси з України
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Топ коментарі
+5
а давайте усіх на герпес протестуємо, там взагалі цифри будуть ШОК
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17.06.2020 18:59
+5
У Польщі за добу 506 нових випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих перевищила 30,7 тис. осіб - Цензор.НЕТ 5483
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17.06.2020 19:10
+3
так про те і мова
вірус вже давно поширився планетою
тести зараз просто виявляють його порціями, і навіщо вони потрібні? підтримання масового психозу, відсутнє смислове навантаження

є симптоми - людина отримує лікування, немає симптомів - живе звичайним життям
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17.06.2020 19:24
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а давайте усіх на герпес протестуємо, там взагалі цифри будуть ШОК
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17.06.2020 18:59 Відповісти
эээээ герпесом почти половина населения в мире болеет...ты хочешь чтоб ЗЕбилы с короны начали бороться с герпесом и французской болезнью...... типун тебе не язык
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17.06.2020 19:07 Відповісти
так про те і мова
вірус вже давно поширився планетою
тести зараз просто виявляють його порціями, і навіщо вони потрібні? підтримання масового психозу, відсутнє смислове навантаження

є симптоми - людина отримує лікування, немає симптомів - живе звичайним життям
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17.06.2020 19:24 Відповісти
Заражений безсимптомний може заразити незараженого, який потім стане симптомним?
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17.06.2020 19:28 Відповісти
чим доведено? Вітя, ти що будь-яку інформацію сприймаєш на сліпу віру? тоді скидай мені на картку всі свої гроші, я потім поверну
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17.06.2020 19:35 Відповісти
А що ти конкретно думаєш з цього приводу ти так і не відповів.
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17.06.2020 19:50 Відповісти
Таке думаю.

Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів.

І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.

Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
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17.06.2020 19:53 Відповісти
Ми говоримо про гроші, чи про вірус?
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17.06.2020 20:17 Відповісти
Просто так в світі нічого не вводиться. На війнах теж певні люди наживаються, а простий народ помирає. І були й серйозніші хвилі грипів але ніхто не карантинив. Карантин це явно не через опіку за життя людей. Ніхто ж не переживає за життя людей коли відправляють їх на війну чи коли підвищують пенсійний вік громадян. То що піклування про людей?
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17.06.2020 21:01 Відповісти
Віктор Федорович згадайте пандемії свинячого і пташиного грипу тоді теж були крики ми всі помремо)
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17.06.2020 21:02 Відповісти
...і теж була економічна криза. Але на питання, чи може безсимптомний хворий заразити здорового я так і не почув відповіді. А от, до речі, ти противник щеплення, як такого?
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17.06.2020 21:39 Відповісти
Кроме того, в июне ВОЗ заявила, что «бессимптомная передача» на самом деле случается «https://www.nationalreview.com/news/who-says-transmission-by-asymptomatic-covid-patients-very-rare/ крайне редко », как показали данные из многих стран. Некоторые из немногих подтвержденных случаев произошли от https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/8/20-1235_article прямого контакта с телом, т.е. рукопожатий или поцелуев.
В Австрии требование масок в магазинах и точках общепита https://www.derstandard.at/story/2000117792769/die-maske-wird-wieder-**************** вновь отменены с середины июня. Как объяснили органы здравоохранения, в Швеции требование масок https://www.thelocal.se/20200514/explained-why-is-sweden-not-recommending-face-masks-to-the-public никогда не вводилось , потому что оно «не обеспечивает дополнительную защиту для населения».
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17.06.2020 22:43 Відповісти
Несмотря на всё это, группа https://masks4all.co/about-us/ masks4all , которая была основана «молодым лидером» Давосского Всемирного экономического форума (ВЭФ), отстаивает требование масок во всём мире. Несколько правительств https://www.businessinsider.com/who-updates-face-masks-recommendations-amid-the-coronavirus-pandemic-2020-6 и ВОЗ , похоже, поддерживают эту кампанию.
Многие критики подозревают, что маски с большей вероятностью выполняют психологические или https://multipolar-magazin.de/artikel/maskenpflicht-gesellschaftliches-klima политические функции («намордник» или «видимый признак послушания») и что их частое ношение может привести к дополнительным проблемам со здоровьем.
Российский дерматолог профессор Алексей Сухарев также https://doctorpiter.ru/articles/25404/ раскритиковал обязательное ношение масок и перчаток и рассказал о росте вызванных ими заболеваний: дерматитов, кандидозов и фурункулов. «Мы давно не видели лицевых поражений гнойничковой инфекцией - стрептококком, стафилококком (фурункулы или желтовато-медовые корочки, как у маленьких детей), а сейчас они уже появились в изобилии, причина - маска.»
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17.06.2020 22:44 Відповісти
Много говорят о Беларуси и Швеции, но помалкивают о Финляндии, где маски принудительно одевать на здоровых власти никогда не заставляли. Да и огульного карантина там не вводили, был только очаговый согласно классическим канонам. Положительный результат этого можно увидеть на графике.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/finland/#_blank https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/finland/
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17.06.2020 23:09 Відповісти
В Нидерландах также не носили маски, а только придерживались правилу соблюдения дистанции в 1.5 метра. Только при ослаблении мер, стало обязательным ношение масок в общественном транспорте, где невозможно соблюсти дистанцию. Теперь в больницу за сутки около 5 человек по стране попадают и значительно снизилось количество подтвержденных случаев.
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18.06.2020 11:28 Відповісти
«В настоящее время отсутствуют прямые доказательства (по данным исследований в отношении COVID-19, а также здорового населения) эффективности всеобщего и повсеместного применения масок здоровыми людьми в целях профилактики респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19.- Применение масок в контексте COVID-19, Временные рекомендации ВОЗ от 5 июня 2020 г.
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18.06.2020 15:08 Відповісти
Не может, даже ВОЗ это официально не подтверждает.
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17.06.2020 23:00 Відповісти
про вірус, що допомагає заробити гроші купці "обраних" людей
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18.06.2020 12:24 Відповісти
Скоро начнем новую эвакуацию граждан Украины.
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17.06.2020 19:02 Відповісти
б*же, так там все католики же?
почему их Никто не Защищает?
(возможно Микки Маусу побоку?)
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17.06.2020 19:04 Відповісти
Приїхали гастарбайтери з України. Возять вірус туди-сюди.
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17.06.2020 19:07 Відповісти
У Польщі за добу 506 нових випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих перевищила 30,7 тис. осіб - Цензор.НЕТ 5483
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17.06.2020 19:10 Відповісти
А мож она амбулаторно страдает.
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17.06.2020 19:18 Відповісти
Все на клубнике, работа,не мешайте...и пошли со своей статистикой степашки .....
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17.06.2020 19:11 Відповісти
Кто нибудь видел первоисточник этой инфы?? На польском. Подкиньте!
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17.06.2020 19:16 Відповісти
Польщу приводили в приклад,як потрібно проводити карантинні заходи.А кількість інфікованих там,практично,як в нас.Це як зрозуміти? Питання до ярих прихильників карантину.
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17.06.2020 19:22 Відповісти
Дело в количестве тестов.
https://ourworldindata.org/coronavirus-testing Вот тут есть несколько графиков на эту тему.
На момент 3го Июня в Польше проводили в 2.5 - 3 раза больше тестов в день, чем в Украине.

https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,ile-testow-na-covid-19-robi-sie-w-poszczegolnych-wojewodztwach--nowe-dane-ministerstwa-zdrowia,artykul,84410813.html На 01.06 всего в Польше сделано 933к тестов.
https://korrespondent.net/ukraine/4241593-v-ukrayne-rekordnoe-chyslo-novykh-sluchaev-COVID-19 На сегодня, 17.06, всего в Украине сделано 517к тестов.
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17.06.2020 20:15 Відповісти
https://censor.net/user/404810 Тести не точні.причому всі.Це по перше.А по друге,в Польщі офіційно більше померлих.
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17.06.2020 20:18 Відповісти
Польща вже відкрила кордони для країн ЄС.Навіщо вже тоді цирк з карантином продовжувати?
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17.06.2020 19:25 Відповісти
Ее должны проходить все, кто въезжает в Польшу из Украины.Источник: https://censor.net/n3202684

Так в нас так само інфікованих,як і Польщі.І менше ніж в багатьох країнах ЄС.А якщо порівнювати за кількістю населення,то взагалі в рази менше.Це також цирк.
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17.06.2020 19:28 Відповісти
Ну,поляки наглецы! Обогнали нас, -у нас всего 478...
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17.06.2020 20:33 Відповісти
Кстати,"наши" соССиалисты,сегодня потеряли большинство в парламенте.
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17.06.2020 20:34 Відповісти
рупорам мирового ж\кого правительства, не верю, коронобесие планетарного масшатаба
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17.06.2020 20:55 Відповісти
 
 