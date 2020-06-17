У Польщі за добу 506 нових випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих перевищила 30,7 тис. осіб

Кількість інфікованих коронавірусом у Польщі зросла до 30 701 особи, за добу зареєстровано 506 нових випадків COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кількість інфікованих коронавірусом – 30 701, 1286 осіб померли", - сказано у повідомленні Міністерства охорони здоров’я Польщі. Зазначається, що за останню добу у Польщі виявлено 506 нових випадків інфікування, померли 14 хворих.

У лікарнях країни на сьогодні перебуває 1693 пацієнти із коронавірусом. На цей час у Польщі проведено понад 1,2 млн тестів на коронавірус, за останню добу – близько 20 тис.

Головним осередком інфікування COVID-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн, де з 9 червня тимчасово припинено роботу 12-ти шахт. За минулу добу виявлено близько 90 нових випадків інфікування коронавірусом серед шахтарів. Загалом, серед польських гірників виявлено понад 6 тис. інфікованих COVID-19.

Нагадуємо, з 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення. Авіасполучення між Польщею та Україною поки що не відновлено. Громадяни Польщі, країн ЄС та інших країн, які мають дозвіл на постійне та тимчасове проживання в Польщі, не повинні проходити обов’язкову 14-денну обсервацію після приїзду з країн Євросоюзу. Натомість її мають проходити усі, хто в'їжджає до Польщі з України.

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