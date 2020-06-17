Представник Донбасу в ТКГ Гармаш уточнив слова Єрмака: ОП підготував поправки в закон про особливий статус ОРДЛО, а не новий законопроєкт
Офіс президента України підготував поправки до вже існуючого законопроєкту про "особливий статус окремих районів Донбасу", а не новий законопроєкт.
Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії заявив представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі в Мінську Сергій Гармаш, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що главу офісу президента неправильно зрозуміли.
"Або журналісти, або глава офісу президента неправильно висловився. Я думаю, що це непорозуміння. На минулому тижні на засіданні Тристоронньої контактної групи ми розглядали поправки до 10-ї статті нині діючого прийнятого закону "про особливий статус" (Донбасу. - Ред.), в яких дійсно, першим пунктом йде імплементація "формули Штайнмаєра", – заявив Гармаш.
Нагадаємо, раніше з'явилося інтерв'ю глави ОП Андрія Єрмака, в якому він заявив про підготовку нового законопроекту про так званий особливий статус тимчасово окупованих Росією окремих районів Донецької та Луганської областей з впровадженою в нього "формулою Штайнмаєра".
Будь ласка, зачекайте...
Об этом сообщил руководитель ОПУ https://ru.slovoidilo.ua/persony/ermak-andrej-borisovich Андрей Ермак в интервью https://lb.ua/news/2020/06/17/459988_andrey_ermak_ne_nado_kazhdiy_raz.html «LB.ua» , опубликованном 17 июня.
чого немає у Німеччині шкіль, які ведуть навчання російською? бери вчи як другу мову. але не усі предмети узькою.
Когда принимали Конституцию, дающую Лукашенко царские полномочия, то до референдума было предоставлено штук шесть подкорректированных вариантов и последний, очевидно, уже никто не читал, за него и проголосовали, а суть так и осталась - царские полномочия...
1. "Народ должен жить хорошо."
2. "Народ должен жить."
3. "Народ должен."
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Закон принят в третьем чтении.
После этого, как пишут журналисты, Генеральная прокуратура по "просьбе" Офиса президента отпустила Бамбизова. Это связывают с тем, что Бамбизов имеет давнее знакомство с головой ОПУ Ермаком через экс-народного депутата от "Партии регионов" Эльбруса Тедеева - Ермак был помощником Тедеева.
Во время выборов 2019 года Бамбизов, находясь в статусе чиновника, выступил одним из основных теневых спонсоров "Слуги народа", деньги на поддержку Бамбизов брал с операций по схемному налоговому кредиту, как утверждает издание - якобы именно он ввел практику "распаковки" нарушителей вместо доначисления в бюджет, а впоследствии вообще прекратил отработки схемного НДС, наладив потоки "скруток" через связанные компании. Только за январь-июль 2019 года Бамбизов "скрутил" 235 млрд грн, издание приводит статистику схемы.
После увольнения с должности председателя Офиса крупных налогоплательщиков Бамбизов обновил свой автопарк, и начал передвигаться на Mercedes-Benz G-класса 2019 выпуска стоимостью 300 тыс евро.
Также журналисты заметили, что сейчас Бамбизов пытается облить грязью экс-министра финансов Оксану Маркарову и бывших глав таможни и налоговой - Максима Нефедова и Сергея Верланова, для того, чтобы отвлечь внимание от кражи 700 млн грн НДС за 18 дней под эгидой Алексея Любченко.
может как-то контролировать базар и взвешивать слова, прежде чем квакнуть?
все ж таки уровень не на кухне за рюмкой чая...
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·https://twitter.com/Vivat_Ukraina/status/1273296155519127552 51 мин
Президент єрмак заявив: "Я прийшов із Зеленським і з ним піду"
А потім по (тихому) вирізати всіх, хто реально брав участь в незаконних кацапських бандах.
А згідно із законом нікого - не судити.
Робити за "принципом путiна" - "нас там немає, ми не знаємо" і так далі і тому подібне.
750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии.
485 танков, 968 боевых бронированных машин, 962 артиллеристских систем, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
2 миллиона сторонников русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
памятники, бюсты мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману и т.д.
военное училище в днр, выпускающие офицеров лнр+лнр.
сивоха, ермак будут ходить с друзьями из днр+лнр и рф по улице захарченко, гиви, моторолы.
Коллаборанты убили 5 тысяч солдат и офицеров Украины, что бы им дали особый статус (автономию) с парламентами, с правительствами этих грёбанных республик?
я даже догадываюсь у кого.......
"Офіс президента України підготував поправки до вже існуючого законопроєкту про "особливий статус окремих районів Донбасу", а не новий законопроєкт." Джерело: https://censor.net/ua/n3202692
А в іншому абзаці в нього вже правильне написання цього слова, але списав він його з тексту інтерв'ю.
"Нагадаємо, ранішеhttps://censor.net/ua/news/3202579/v_op_napysaly_novyyi_zakon_pro_osoblyvyyi_poryadok_mistsevogo_samovryaduvannya_v_ordlo_z_implementovanoyu в якому він заявив про підготовку нового законопроекту про так званий особливий статус тимч ..." Джерело: https://censor.net/ua/n3202692
значит сначала выборы без вывода оккупантов.....зеленые твари