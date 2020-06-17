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Чоловіка, який погрожував підірвати гранату в магазині, затримали в Сумах, - Нацполіція. ФОТО

У Сумах чоловік погрожував підірвати гранату в магазині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чоловіка, який погрожував підірвати гранату в магазині, затримали в Сумах, - Нацполіція 01

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У поліцію зателефонувала жінка і розповіла, що в одному з магазинів відвідувач погрожував підірвати гранату. На вказане заявницею місце виїхали співробітники поліції. Зловмисником виявився 35-річний чоловік.

З огляду на серйозність висловлюваних ним погроз, правоохоронці провели невідкладні обшуки, і в машині молодого чоловіка виявили 2 гранати - Ф-1 і РГД-5, два запали, а також два використані тубуси від гранатомета РПГ-22.

Чоловіка, який погрожував підірвати гранату в магазині, затримали в Сумах, - Нацполіція 02

Вилучені речі направлено на експертизу. Проти чоловіка відкрито кримінальне провадження - за ч. 1 ст. 263 і ч.1. ст. 309 КК України.
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17.06.2020 20:08 Відповісти
У мужчины видать была серьезная мотивация, шо за магазто,не ювелирка-ломбарджирдка?
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17.06.2020 20:27 Відповісти
У мужчины видать была серьезная мотивация, шо за магазто,не ювелирка-ломбарджирдка?
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17.06.2020 20:28 Відповісти
На чекушечку на зошит не взяли?
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17.06.2020 20:29 Відповісти
Сначала стреляешь, перезаряжаешь - стреляешь еще раз, потом спрашиваешь:кто там? Не наоборот! У№грожалвзорватьгронату.
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17.06.2020 20:35 Відповісти
Третья рюмка была явно лишней,или у кренделя от жары чердак закипел
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17.06.2020 20:41 Відповісти
Треба було не в затяжку
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17.06.2020 20:54 Відповісти
Не всех больных война убила. А что делать - как говорят в Одессе.
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18.06.2020 00:52 Відповісти
 
 