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Корабель ВМС США втретє за рік прямує до Чорного моря, - посольство

Корабель ВМС США втретє за рік прямує до Чорного моря, - посольство

Корабель військово-морського флоту США, есмінець класу "Арлі Берк" з керованими ракетами "Портер" 17 червня взяв курс на північ через міжнародні протоки в Чорне море.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні, мета судна - проведення операцій з морської безпеки та підвищення регіональної морської стабільності, комбінованої готовності і військово-морської спроможності з союзниками по НАТО і партнерами в регіоні.

Зазначається, що корабель ВМС США буде вести операції в Чорному морі втретє від початку року. При цьому саме "Портер" - вдруге.

Перебуваючи в Чорному морі, "Портер" буде "дотримуватися міркувань безпеки в умовах стримування епідемії COVID-19 і залишатися в плаванні, зосереджуючись при підтримці партнерів і союзників, на оперативних потребах і виконанні національних оборонних завдань".

"Присутність "Портера" в Чорному морі має вирішальне значення для створення безпечного морського середовища і забезпечення свободи судноплавства. "Портер" та його команда з нетерпінням очікують спільної роботи в Чорному морі разом із нашими союзниками і партнерами на підтримку взаємних морських інтересів у регіоні", - каже командир корабля Крейг Трент.

Операції корабля в Чорному морі посилять взаємодію з союзниками і партнерами по НАТО і демонструватимуть колективну рішучість безпеки Чорного моря.

Читайте також: Есмінець ВМС США Ross увійшов у Чорне море
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Топ коментарі
+13
У кацапья от этой новости диарея начинается кирпичами
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17.06.2020 20:05
+9
Корабль ВМС США в третий раз за год направляется к Черному морю, - посольство - Цензор.НЕТ 2138Корабль ВМС США в третий раз за год направляется к Черному морю, - посольство - Цензор.НЕТ 9089
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17.06.2020 20:24
+5
Для Путлерского быдла хватит десяток Дронов Эрдогана...
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17.06.2020 20:20
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У кацапья от этой новости диарея начинается кирпичами
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17.06.2020 20:05 Відповісти
Корабль ВМС США в третий раз за год направляется к Черному морю, - посольство - Цензор.НЕТ 2138Корабль ВМС США в третий раз за год направляется к Черному морю, - посольство - Цензор.НЕТ 9089
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17.06.2020 20:24 Відповісти
Вот за эту бы гифку в свое время в интернах вызвал большую бурю эмоций.расейские патриоты они такие легковозбудимые ...... некоторые даже принципиально не покупают жёлтые шарики на йолку перед новым годом
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17.06.2020 20:32 Відповісти
А що, рибятки в Крим позасмагати прямують чи чого кацам ссикувать?
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17.06.2020 21:42 Відповісти
Это недавно троллил местную вату #trumpвведивойска от Аллах и услышал мои молитвы
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17.06.2020 21:55 Відповісти
Это самый настоящий стабилизирующий фактор для ситуации в Чёрном море. И заставляющий кацапстан сидеть тише воды, как говорится.
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17.06.2020 20:06 Відповісти
А ещё больше рвать будут, когда США передаст очередной катер и водолазное обмундирование.
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17.06.2020 20:50 Відповісти
Ничего особенного, плывёт к себе домой в Нью Одессу !
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17.06.2020 20:06 Відповісти
Ну,это международный договор-в Черное море могут заходить иностранные военные суда на две неделли,а потом домой.
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17.06.2020 21:05 Відповісти
Кстати одесситы не будут против стать ещё одним штатом США. Только кусочек Украины опять откусят или? Забор!
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17.06.2020 21:26 Відповісти
Моя бы воля, я б его тут держал постоянно.
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17.06.2020 20:08 Відповісти
Корабль ВМС США в третий раз за год направляется к Черному морю, - посольство - Цензор.НЕТ 1665
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17.06.2020 20:10 Відповісти
Корабель ВМС США втретє за рік прямує до Чорного моря, - посольство - Цензор.НЕТ 1063
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17.06.2020 20:33 Відповісти
Корабль ВМС США в третий раз за год направляется к Черному морю, - посольство - Цензор.НЕТ 5930
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17.06.2020 20:17 Відповісти
ГУЛАГ был турагенством.
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17.06.2020 20:47 Відповісти
Для Путлерского быдла хватит десяток Дронов Эрдогана...
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17.06.2020 20:20 Відповісти
Знаменитый турецкий конструктор Сельчук Байрактар испытал Дрон нового поколения с мощными ракетами...Мавзолейные ударьте по Эрдогану... сцыте Дамбасс легче мочить в с....е рюсскаязычный...крысы позорные...
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17.06.2020 20:25 Відповісти
***** в очередной раз Какая радость для расейских свинособак и любителй "рускаво мира"
Корабель ВМС США втретє за рік прямує до Чорного моря, - посольство - Цензор.НЕТ 6317
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17.06.2020 20:31 Відповісти
рузке витяз не боитса на шампанское садитса....
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17.06.2020 20:34 Відповісти
Где мой подводный яхтер,возмутился путин,взывая к Авроре...
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17.06.2020 20:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=heRWXcIkAFo Что тебе снится, крейсер "Аврора", в час когда утро встаёт над Невой? (с)
Корабель ВМС США втретє за рік прямує до Чорного моря, - посольство - Цензор.НЕТ 4366
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17.06.2020 21:27 Відповісти
"...зелёная, зелёная ТРАВА."
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17.06.2020 22:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1wMD_F4uuRU Кокое всё зелёное! Кокое всё красивое! (с)
Корабель ВМС США втретє за рік прямує до Чорного моря, - посольство - Цензор.НЕТ 2117
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17.06.2020 22:13 Відповісти
Все спишем на Пандемию Короны Кремля и 73 % опять наши на следующие выюоры,сказал Зеля Путлеру и Патрушеву...
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17.06.2020 20:45 Відповісти
Идёт себе эсминец по летнему морю - с чего переполох ?.
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17.06.2020 20:50 Відповісти
причем как и в прошлый раз - оплывет Крым и кавказское побережье десятой дорогой.
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17.06.2020 21:00 Відповісти
Он этот Крым легко достанет даже из Средиземного моря.
И Москву.
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17.06.2020 22:24 Відповісти
Штаты Крым и из Монтаны достанут, также как ******** Флориду из Костромы, но зачем?
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17.06.2020 22:32 Відповісти
достать может, но ссыканет и так покатается. американцы даже сев. кореи испугались и сделали морду кирпичом.
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17.06.2020 23:02 Відповісти
ты можешь переспать с кололевой красоты мира? Да, можешь, инструмент же есть. Но на самом деле вероятность равна 0.
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18.06.2020 12:58 Відповісти
Корабель ВМС США втретє за рік прямує до Чорного моря, - посольство - Цензор.НЕТ 8105
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17.06.2020 20:56 Відповісти
ну и что? они регулярно заходят в Черное море. Помню, какие надежды были на американский авианосец во время захвата Крыма. А он развернулся и адью...
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17.06.2020 21:12 Відповісти
Ну, есть такая штука как карго-культ...))
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18.06.2020 08:49 Відповісти
По поводу авианосца в Черном море следует читать конвенцию Монтре. Вот когда турки пророют канал соединяющий Мраморное и Черное моря тогда это будет возможно.
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17.06.2020 21:40 Відповісти
Но при наличии аэродромов трёх черноморских страна НАТО вряд ли нужно
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17.06.2020 21:43 Відповісти
Козломордые хоть на настоящую современную технику в бинокли посмотрят....Путин, придурок. вылазь из подвала, поздоровайся снашими высокими гостями...
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17.06.2020 21:45 Відповісти
Вообще "Портер" 1999 года выпуска Скорей уж он посмотрит на новые фрегаты *****.
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17.06.2020 21:48 Відповісти
"Новые" они только для Вас....
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17.06.2020 21:50 Відповісти
Ну если кораблю меньше 4-х лет как его ещё назвать?
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17.06.2020 21:55 Відповісти
Если не секрет, ТТД новых фрегатов ***** в студию.
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18.06.2020 01:33 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 Корабельный состав Черноморского флота
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18.06.2020 02:10 Відповісти
При захвате Крыма эсминцы тоже заходили, контролировали процесс.
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17.06.2020 22:27 Відповісти
Корабель ВМС США втретє за рік прямує до Чорного моря, - посольство - Цензор.НЕТ 4178
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17.06.2020 22:36 Відповісти
Путлер капут. Перемога!
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18.06.2020 00:47 Відповісти
ну хоть теперь-то хотя бы пару кацапских кораблей потопит... или как обычно - тишком-молчком, с приветственными вымпелами нагло сопровождающим его кацапам...
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18.06.2020 09:06 Відповісти
Как всегда - визит вежливости.
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18.06.2020 09:30 Відповісти
 
 