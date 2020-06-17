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У відповідь на санкції Росія посилює тиск на політв'язнів у РФ, - Денісова

У відповідь на санкції Росія посилює тиск на політв'язнів у РФ, - Денісова

Росія посилює фізичний та психологічний тиск на українських політв'язнів у відповідь на санкції, введені проти неї. Цим країна вкотре порушує міжнародне і російське законодавство.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написала омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, 29 незаконно утримуваних громадян України страждають від порушення їхніх прав.

"У відповідь на міжнародні санкції РФ посилює знущання над незаконно утримуваними громадянами України - відмовляє українським дипломатам у відвідуванні наших співгромадян і продовжує фізичний та психологічний тиск, чим укотре порушує міжнародне і російське законодавство", - заявила Денісова.

Вона зазначила, що Росія має дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань щодо забезпечення прав українських політв'язнів.

Читайте також: Росія продовжує геноцид кримських татар, - Денісова
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Топ коментарі
+5
Що пропонує Денисова? Зняти санкції з мордора?
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17.06.2020 20:31
+4
Торговля заложниками - обычное дело для государства террориста.
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17.06.2020 20:25
+4
неоднократно говорил и повторюсь : именно государство роися является в мире главным очагом терроризма и экстримизма на земле... этакая империя зла
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17.06.2020 20:38
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Торговля заложниками - обычное дело для государства террориста.
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17.06.2020 20:25 Відповісти
Що пропонує Денисова? Зняти санкції з мордора?
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17.06.2020 20:31 Відповісти
Та всё к тому идёт...
ржу с дебильного мудрого нариду... (и с себя - как его элемента)
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17.06.2020 21:23 Відповісти
Проблема не в том,что согласно понятия кармы преступления )(уйловского режима отольются на кацапском нарИде,беда в том,что мучаясь и сдыхая кацапсины так и не поймут:за что?!
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17.06.2020 20:32 Відповісти
неоднократно говорил и повторюсь : именно государство роися является в мире главным очагом терроризма и экстримизма на земле... этакая империя зла
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17.06.2020 20:38 Відповісти
эту комментировать неолхота, у неё в мордоре бизнес, так что лживые вопли не катят
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17.06.2020 20:51 Відповісти
Тоже мне новость. А закончатся политзаключённые - усилит давление на своих пенсов. Ну не на США ж давить в самом деле. Те могут поставки ботокса ограничить.
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17.06.2020 20:53 Відповісти
У відповідь на санкції Росія посилює тиск на політв'язнів у РФ, - Денісова - Цензор.НЕТ 4722
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17.06.2020 21:09 Відповісти
У відповідь на санкції Росія посилює тиск на політв'язнів у РФ, - Денісова - Цензор.НЕТ 7697
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17.06.2020 21:36 Відповісти
Их насильно заставляют кушать больше Нади (кто забыл кто такая Надя`дАрк или тогда молодой был, это Герой Украины, попала в книгу РГ... перечислять можно бесконечно, только Шварц и Чак могут говорить с ней т.к уровень их одинаковый.
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17.06.2020 21:41 Відповісти
Она просто решила напомнить о себе. А то я , например, забыл кто это такая.
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17.06.2020 21:46 Відповісти
Россия это не страна,Россия это сорт овна.
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18.06.2020 06:24 Відповісти
 
 