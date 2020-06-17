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Мін'юст підготував зміни до закону про люстрацію з урахуванням вимог ЄСПЛ, - Малюська

Мін'юст підготував зміни до закону про люстрацію з урахуванням вимог ЄСПЛ, - Малюська

Міністерство юстиції розробило законопроєкт про внесення змін до закону "Про очищення влади" (про люстрацію) з урахуванням вимог Європейського суду з прав людини.

Про це повідомив глава відомства Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо люстрації - ми виконуватимемо рішення Європейського суду. Там є два напрямки виконання - виплатити компенсацію тим, хто виграв, - у нас на це є кошти в спеціальній програмі бюджету. Другий аспект - привести українське законодавство у відповідність - для цього ми розробили законопроект щодо внесення змін до закону про очищення влади, внесли його на розгляд Кабміну й очікуємо, що його буде розглянуто або наступної середи, або через тиждень, для внесення його до ВР", - сказав Малюська на пресбрифінгу в Києві в середу.

Міністр також зазначив, що законопроект передбачає створення комісії, яка розглядатиме заяви осіб, які були люстровані.

"Європейський суд чітко констатував, що люстрація занадто широка, є велика кількість людей, які постраждали безпідставно, - відповідно держава зобов'язана забезпечити механізм, щоб відновити порушені права. Ми передбачаємо створення спеціальної комісії, котра перегляне заяви осіб, які були люстровані, з категорій, щодо яких недоцільно застосовувати автоматичну люстрацію", - пояснив чиновник.

"За результатами такого перегляду ці особи будуть або відновлені на посадах, або отримають компенсацію, або і те, і інше. Частина осіб залишиться під автоматичною люстрацією - на нашу думку, це повинні бути члени уряду і топ-чиновники. Частину осіб вилучать із люстрації взагалі - наприклад особи, які працювали в органах влади СРСР", - додав міністр.

Читайте також: Люстрацію не підтримую. Під неї потрапило багато людей, які були ефективні й "не були замазані в якихось гучних скандалах", - Разумков
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Топ коментарі
+3
Двірники, кухарки та водії часів овоча залишаться люстрованими, а решта отримає компенсацію і повернеться на посади?
Та й до дупи всі ті закони для нинішньої влади! Он Богдан був люстрований і шо? Нічого не завадило "юристу" призначити його на посаду, що була у списку...
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17.06.2020 20:39
+3
30-ть років підряд як хахєлодна біомаса придурків обрали собі придурків то й житимуть як придурки ще дуже довго..
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17.06.2020 20:48
+2
богдана уже отлюстрировали, ну который утомленный солнцем?
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17.06.2020 20:50
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Двірники, кухарки та водії часів овоча залишаться люстрованими, а решта отримає компенсацію і повернеться на посади?
Та й до дупи всі ті закони для нинішньої влади! Он Богдан був люстрований і шо? Нічого не завадило "юристу" призначити його на посаду, що була у списку...
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17.06.2020 20:39 Відповісти
Все что подготавливает этот психопат малюська - это сатанинские законы, направленные против человека. Он сведет люстрацию к нулю.
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17.06.2020 21:07 Відповісти
Малюська, ты и Шмыгаль с Аваковым ответьте пожалуйста, почему у нас в стране нет информационной безопасности? Почему все персональные данные на всех людей можно найти в интернете за деньги? Почему можно найти в кацапском Телеграфе все про всех? Вы вообще конченые? Что творите? А с СБУ информация? А агрессор? Что творится? В стране война, а данные на людей в свободном доступе. Охренеть можно.
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17.06.2020 21:31 Відповісти
выплатить компенсацию тем, кто выиграл - у нас на это есть средства в специальной программе бюджета.


для честных и несчастных пенсионеров специальной программы нет !!!!
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18.06.2020 01:40 Відповісти
Почему -то малюск считает человеками кодло проросийски настроенных совков, ненавидящих Украину и все украинское, именно их "права",как он считает, Украине надо прежде всего защищать, то есть страна по мнению зеленой банды должна защищать права тех,кто желает ее уничтожения. Украинцев же, я так понял, они человеками не считают.
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17.06.2020 20:48 Відповісти
30-ть років підряд як хахєлодна біомаса придурків обрали собі придурків то й житимуть як придурки ще дуже довго..
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17.06.2020 20:48 Відповісти
богдана уже отлюстрировали, ну который утомленный солнцем?
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17.06.2020 20:50 Відповісти
Коммунистов - на ключевые должности в управлении советской Украиной! Ураааа!
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17.06.2020 21:19 Відповісти
ЗЕленые реабилитируют рыгов полным ходом.
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17.06.2020 22:07 Відповісти
Ну всё по зе-коасике: - ничего нужного минюст не делает, зато идиотской работы хоть отбавляй.
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18.06.2020 06:40 Відповісти
неправильно люстрировали в свое время неправильно....
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18.06.2020 08:31 Відповісти
 
 