Ексголова НСЗУ Петренко про розпорядження Зеленського підвищити зарплати медикам другої ланки: Здоровий глузд остаточно покинув логіку трансформації системи охорони здоров'я

Президент України Володимир Зеленський запропонував по суті ручне управління фінансовими виплатами поза підписаними контрактами з Нацслужби здоров'я України.

"Це не можливо коментувати і це навіть не популізм, це повна деградація та депрофесіоналізація "радників" (президента. - Ред.), - так на своїй сторінці в Facebook прокоментував ексголова НСЗУ Олег Петренко заяву президента Володимира Зеленського про додаткове фінансування медиків вторинної та спеціалізованої медичної допомоги поза підписаними контрактами з НСЗУ, передає Цензор.НЕТ.

По суті, йдеться про ручне управління фінансовими виплатами в розмірі 2 млрд грн поза підписаними контрактами з НСЗУ. Відповідний документ вже розробляє Кабмін.

На думку Петренка, нові чиновники "так і не зрозуміли як система в процесі складної трансформації поступово набуває спроможності адекватно винагороджувати роботу усіх працівників охорони здоров'я автономного закладу".

Він вважає, що йдеться "не про банальне "підвищення зарплат" і "тарифну сітку". Це про цивілізаційні зміни, які згортаються на догоду рейтингам".

Проте, експосадовець вважає, що "логіка цивілізаційних змін невблаганна, і ми будемо вимушені виправити ці помилки, бо іншого не дано". А пише він це для того, "щоби колись (скоро!) згадати, як здоровий глузд остаточно покидав логіку трансформації системи охорони здоров'я і про те, яких помилок більше не можна припускатись і на які компроміси не можна йти за жодних умов у нашому з вами майбутньому".

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час селекторної наради 17 червня обговорив можливості підвищення заробітних плат лікарям, медсестрам і санітарам, які працюють в установах вторинної ланки (надають спеціалізовану медичну допомогу), з 1 вересня цього року, поки не буде відпрацьована нова система нарахування зарплат у межах медичної реформи з 2021 року.

Чиновники представили цифри, які вони підготували до наради за завданням президента. На підвищення зарплат готові виділяти понад 2 млрд грн щомісяця. Це дозволить забезпечити підвищення виплат лікарям другої ланки до 70% від їх тарифної ставки, медсестрам і санітарам - на 50% і 25% відповідно від мінімальної заробітної плати.

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