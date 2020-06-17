Ексголова НСЗУ Петренко про розпорядження Зеленського підвищити зарплати медикам другої ланки: Здоровий глузд остаточно покинув логіку трансформації системи охорони здоров'я
Президент України Володимир Зеленський запропонував по суті ручне управління фінансовими виплатами поза підписаними контрактами з Нацслужби здоров'я України.
"Це не можливо коментувати і це навіть не популізм, це повна деградація та депрофесіоналізація "радників" (президента. - Ред.), - так на своїй сторінці в Facebook прокоментував ексголова НСЗУ Олег Петренко заяву президента Володимира Зеленського про додаткове фінансування медиків вторинної та спеціалізованої медичної допомоги поза підписаними контрактами з НСЗУ, передає Цензор.НЕТ.
По суті, йдеться про ручне управління фінансовими виплатами в розмірі 2 млрд грн поза підписаними контрактами з НСЗУ. Відповідний документ вже розробляє Кабмін.
На думку Петренка, нові чиновники "так і не зрозуміли як система в процесі складної трансформації поступово набуває спроможності адекватно винагороджувати роботу усіх працівників охорони здоров'я автономного закладу".
Він вважає, що йдеться "не про банальне "підвищення зарплат" і "тарифну сітку". Це про цивілізаційні зміни, які згортаються на догоду рейтингам".
Проте, експосадовець вважає, що "логіка цивілізаційних змін невблаганна, і ми будемо вимушені виправити ці помилки, бо іншого не дано". А пише він це для того, "щоби колись (скоро!) згадати, як здоровий глузд остаточно покидав логіку трансформації системи охорони здоров'я і про те, яких помилок більше не можна припускатись і на які компроміси не можна йти за жодних умов у нашому з вами майбутньому".
Нагадаємо, Володимир Зеленський під час селекторної наради 17 червня обговорив можливості підвищення заробітних плат лікарям, медсестрам і санітарам, які працюють в установах вторинної ланки (надають спеціалізовану медичну допомогу), з 1 вересня цього року, поки не буде відпрацьована нова система нарахування зарплат у межах медичної реформи з 2021 року.
Чиновники представили цифри, які вони підготували до наради за завданням президента. На підвищення зарплат готові виділяти понад 2 млрд грн щомісяця. Це дозволить забезпечити підвищення виплат лікарям другої ланки до 70% від їх тарифної ставки, медсестрам і санітарам - на 50% і 25% відповідно від мінімальної заробітної плати.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1536115819901448?__cft__[0]=AZXtQxXejojAhxf6Z6PKSa-8r42RqPlDQXTZ3R5ze0qiyyy1D6pM58MrvUtTcUPQu2mJN5B_YJpN0Fbab98FVBssAUGVxKWNv-jYjLqgLgINHwQXj6TQOmHd30-4x9dAmIw&__tn__=%2CO%2CP-R 28 мин. ·
Игорь Валерьевич - боец. Настойчивый, дерзкий, находчивый. Крутой. Но совсем не круто - это то, что его деятельность часто идёт в разрез с национальными интересами, с интересами конкуренции в бизнесе. Например - 22 июня Межведомственная комиссия по международной торговле может принять положительное решение по жалобе Укртатнафты и ввести дополнительную заградительную пошлину на импорт топлива в Украину в размере 8.5%. Восемь с половиной процентов - это дофига для топлива. Ровно на столько поднимутся цены на нефтепродукты, а следом и за ними - стоимость почти всех продовольственных товаров, например.
Цель ИВК - в условиях фактического отсутствия Антимонопольного комитета избавиться от импорта конкурентов. Средство ИВК - административное повышение цен конкурентов. И патриотизм, о чем вещает канал 1+1, раскрывая данную тему, тут не при чём. Следующий этап - полный запрет импорта нефтепродуктов и введение квот?
Сейчас импортёры платят многие десятки млрд гривень в бюджет в виде налогов, пошлин, сборов и акцизов с импорта топлива, с этих денег строятся дороги, например. Когда около 70% морского (всего) импорта будет в руках ИВК, этих платежей не будет, ведь как Игорь Валерьевич платит налоги и долги знают все)))
https://twitter.com/StillVasserman
Папа Стифлера
@StillVasserman
А кто-то вообще задуавался о причинах ненависти Сопли к Пороху?Его преследовали за тупые шутки в Квартале? Его щемила налоговая за черные кассы и оффшоры? А может ему не давали эфиры? Или не давали заниматься выборами? А может причина ненависти в другом?Лично у меня варианта два.
1. Сопля достаточно умен чтобы понять, на сколько он ничтожен, глуп, мелок и никчемен как политик на фоне такой политической глыбы. Нужно убрать объект для сравнения.
2. У него есть ОЧЕНЬ серьезные обязательства перед третьими лицами (Беня, х//йло), которые держат его за яйца.
Многие люди скрывают свои истинные намерения путем вранья. Когда зеленский сказал что идёт на один срок, мне сразу стало понятно что он хочет два срока.
Так вот, наши с тобой налоги должны идти на конкретное лечение, а не на количество коек.
Может, я тоже хочу, чтобы в каждом селе был свой роддом, кардиоцентр и психушка. Но, блин, где деньги взять?
Те больницы, которые выполнили домашнее задание при подготовке к реформе, а на это было выделено не один год, нормально себя чувствуют, а те, кто ковырялся в носу, сейчас плачут - мамадарагая, дайте денег.
А страдают от этого не только врачи, но и пациенты.
Теперь дошло? Если нет, иди спать.
https://censor.net/user/470396
у тебя минималка ?
ты дебил, не способный работать ни руками, ни мозгами больше, чем за минималку ?
Была надежда, что нашему Верховному Главнокомандующему кто-то посоветует хотя бы ради приличия и международной репутации высказать слова соболезнования пятому президенту Порошенко, но, нет ... Он и прочие представители его окружения стыдливо молчат, и даже, скорее всего, злорадствуют.
Было бы очень правильным шагом, в первую очередь, в глазах украинских избирателей, а также международных партнеров, если бы Зеленский публично высказал слова сочувствия или поддержки лидеру «ЕС». Пусть эти слова были бы не искренними, но они однозначно охарактеризовали бы Зеленского, как человека, у которого есть простые человеческие качества и сострадание.
«Не буду утверждать и что-то доказывать, не имею на это прав, но, насколько я знаю, слова поддержки к президенту Порошенко и его семье поступили и продолжают поступать от лидеров всего цивилизованного мира, но «наши» ч*ошники молчат и с нетерпением ждут четверга, чтобы продолжать глумиться»
(цитата)
С быдлом нужно разговаривать "их же языком" , который они понимают . Иначе никак !
у відосик-гундосик 36 і 6 всім побажати і не буде біди...,
державну справу рішити - взяти лук, тятиву натягти,
і стрілу відпустити - в ціль вона вже сама долетить...,
клоун, блазень, паяц, може й поц... зробить все,
щоби тільки любили, аплодували та кривили в усмішках роти...,
за це все, ми всі разом як мінімум 300 млрд. уже заплатили...
Ніколи, ніде і ніщо не буває безплатним,
правда сир в мишоловці буває таким,
але він там лише для мишей, проте миші не знають про це...,
хтось же той сир оплатив і розмістив його в мишоловці...
Хто зараз платить за "безплатний" сир,
який паяц так щедро "роздає" народу...
просто под местные выборы денег медикам дадут, вот и вся "логика".
шо б все знали кого благодарить
Значит будут печатать бабки. Здравствуй двухзначная инфляция!
Результаты обследования.
Ни в одном их обследованных учреждений здравоохранения не соблюдается требование законодательства и министерства здравоохранения о 100% бесплатном лечении заболевших COVID-19 .
От 60 до 90% требуемых медицинских препаратов и средств диагностики оплачивается (приобретается) непосредственно пациентами.
Общая сумма расходов пациента за курс лечения колеблется от 9000 да 163 000 гривен.
В 16 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения. взимается плата за пользование коммунальными услугами(!)
В 23 из 28 обследуемых нами учреждений здравоохранения взимается плата за выполнение медицинским персоналом своих служебных обязанностей.
В 11 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения пациентам дополнительно навязываются услуги предусмотренные в прейскурантах платных услуг .
По самым скромным подсчетам дневной оборот этого "бизнеса" составляет около 25-30 млн. гривен.
Кто-то надеется, что ЭТА ситуация после подъема зарплат изменится?